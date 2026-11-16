IPA Gerry Scotti

L’appuntamento con La Ruota della Fortuna è tra i più attesi ogni giorno, e la puntata del 16 novembre ha confermato le aspettative del pubblico da casa. Gerry Scotti e Samira Lui hanno animato la serata con le consuete schermaglie, mentre i concorrenti hanno dato vita a una sfida avvincente, con più di un ribaltamento di fortune.

Cosa è successo durante la puntata

Il 16 novembre si gioca con Federico da Cagliari, campione in carica, che sfida Valeria, consulente commerciale da Palermo, e Giacomo impiegato bolognese. Samira scende le scale e si esibisce con nuovo stacchetto. Indossa un abito bianco dal gusto bon ton e con un tocco di sensualità dato dallo scollo profondo e dal bustier. Solo ora la puntata può davvero iniziare.

Alla Locanda Samira si parla di Frico, per la gioia di Samira Lui perché si tratta del piatto tipico della sua Regione: il Friuli Venezia Giulia. “È quello fatto da mia zia Cristina” dice la co-conduttrice rivelando che non solo la ricetta è quella casalinga, ma anche la foto è stata scattata a casa sua. “Amici, fatelo e poi mandatemi le foto!” dice al pubblico da casa. “Fatelo e portatecelo!” la corregge Gerry Scotti che ha già l’acquolina in bocca.

Si passa a Nel Regno degli animali, che per questa puntata è dedicato alla gazzella. Valeria domina la gara e non lascia spazio agli avversari ma al momento di dare la soluzione si lascia trarre in inganno e regala la soluzione a Federico. Con il Jukebox si canta Susanna, la canzone portata al successo da Adriano Celentano. Le sorti alterne degli altri concorrenti regalano la manche a Valeria che a questo punto della serata è in vantaggio. Con Chiacchiere da Bar si parla di panettoni e Gerry Scotti si concede un piccolo sfogo: “Con questo consumismo li mettono fuori sempre prima, si vedono già a settembre”. Samira non se lo lascia sfuggire: “Già è tardi, da me ci sono colombe e uova di Pasqua!”.

Ma è subito tempo per il Jack Pork che è arrivato a oltre 60.000 euro già all’inizio della partita. Nessuno se lo aggiudica però, anche se è Federico a dare la soluzione. Scandendo le parole ha un attimo di esitazione ma Gerry è clemente e lo grazia: “Eh vabè, si è inceppato!” e gli consente di scandire meglio e aggiudicarsi la manche. Le sorti dei concorrenti sono ancora in ballo e con il Triplete provano a sbloccare la partita. Giacomo mette da parte un gruzzoletto, ma il campione gli impedisce di sbancare. All’Ultimo Round i montepremi dei tre concorrenti sono ancora molto vicini l’uno all’atro dunque niente è deciso. Un errore è fatale a Federico e regala la vittoria a Giacomo: un bel ribaltone, dopo una partita iniziata in sordina.

Cosa è successo a La Ruota delle Meraviglie

Per Giacomo è il momento de La Ruota delle Meraviglie che stasera è intitolato Presa. Al Tre più uno chiama le lettere giuste e molte caselle si accendono ma non bastano per fargli dare la risposta giusta. Al Testa Coda ha l’illuminazione giusta e la busta diventa verde, ma è l’unica della serata perché neanche al Rubasecondi riesce a indovinare. Lascia così le buste con 10.000 e con 5.000 ma si aggiudica quella con 20.000. Un risultato niente male, che si somma a quelli racimolati durante il gioco.