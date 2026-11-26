IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna è ormai un appuntamento irrinunciabile per il pubblico televisivo e la puntata del 26 novembre non ha deluso le aspettative. Anche stavolta Gerry Scotti e Samira Lui hanno intrattenuto i telespettatori con la loro complicità e le consuete battute, mentre in studio i concorrenti si sono sfidati in una gara ricca di colpi di scena e aperta fino all’ultimo secondo.

I concorrenti del 26 novembre

Si torna a giocare con la campionessa Silvia, casalinga, reduce dalla vittoria di ieri sera. A sfidarla ci provano Paolo, commissario di polizia da Genova, e Stefania, insegnante di scuola primaria di Matera. Tutti preparati e risoluti, danno vita a una gara fino alla fine dall’esito incerto nella quale la fortuna gioca un ruolo determinante.

Cosa è successo durante la puntata

Con l’ingresso di Samira Lui, elegante in camicia animalier dalle trasparenze leggero e longuette di pelle color senape, la serata entra nel vivo. L’energia e il sorriso sono quelle di sempre, e le schermaglie con Gerry Scotti pure. Alla Locanda Samira la ricetta di stasera è un piatto turco, lo Zeytinyagli kereviz. Stefania non si lascia sfuggire l’occasione e in men che non si dica dà la soluzione. Con Nel regno degli animali si parla di caprioli: “Non è un bel periodo per loro”, commenta Gerry Scotti alludendo alla caccia che è aperta in questa stagione. Il commissario Paolo indovina la soluzione e Gerry si lancia in una serie di curiosità sulla bestiola selvatica. “Sai come si chiama la femmina del capriolo? Capriola!” dice Samira. “Io non so se dormirò stanotte” commenta Scotti. Il momento dedicato alla fauna selvatica non si esaurisce e le curiosità sono numerose. “Cos’è lo specchio del capriolo?”, prosegue la co-conduttrice, e il conduttore non si lascia ingannare: è il retro dell’animale, la codina bianca.

Al Juke Box si canta con Tutti Frutti di Little Richard. Stavolta è Silvia a indovinare la frase nascosta dietro il tabellone, e lo studio si scatena sulle note della canzone cantata dai Fortuna Six. Un’energia travolgente che contagia pubblico, concorrenti e conduttore. Anche la manche dedicata alla Corsa ai regali natalizi se la aggiudica Silvia che è in leggero vantaggio sugli altri, ma la gara è ancora aperta. Sarà il Jack Pork a decidere le sorti dei concorrenti? Per Stefania la Bancarotta è fatale e così Silvia prende il largo.

Il Round Express è di nuovo a favore di Silvia, mentre con il Triplete ciascun concorrente riesce a portare a casa qualcosa. Stasera come non mai, l’Ultimo Round è decisivo: e infatti Stefania, che fino a poco prima era a zero, diventa campionessa con 10.000 euro.

La Ruota delle Meraviglie

Prima di iniziare il gioco, Gerry Scotti annuncia la novità da lunedì. La Ruota delle Meraviglie avrà un premio diverso per ogni busta, e il maggiore sarà di ben 300.000.000 euro. Stefania però gioca ancora nella versione classica: “Ma mi accontento”, scherza lei. Con il primo de tabelloni dedicato alle Porte è fortunata e riesce a dare la soluzione di Tre più Uno in pochi secondi. Al Testa a coda è più in difficoltà ma, nonostante abbia consumato un po’ di tempo, riesce a dare la risposta esatta. Al Ruba Secondi non è altrettanto fortunata: la soluzione le viene in mente, ma a tempo scaduto. La busta perciò resta rossa. Peccato, perché avrebbe potuto fruttarle 10.000 euro. Nella busta numero 2 ne trova 5.000 ma lei rifiuta e porta a casa la 1 con il regalo dello sponsor. Non può comunque lamentarsi della vincita e domani proverà a fare di meglio.