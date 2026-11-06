Lo scherzo di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna: la concorrente si spaventa

Gerry Scotti

I telespettatori continuano a premiare La Ruota della Fortuna che, nonostante non sempre vinca la gara degli ascolti del preserale, ottiene sempre ottimi risultati. Merito di una formula ormai rodata e convincente che mescola la professionalità di Gerry Scotti, la simpatia di Samira Lui, e una serie di manche avvincenti che mettono alla prova i concorrenti. In particolare i tre di stasera hanno dato vita a una gara rimasta dalle sorti incerte fino all’ultimo minuto.

Cosa è successo durante la puntata del 6 novembre

Gerry Scotti inizia come di consueto presentando i concorrenti. Stasera torna a giocare il campione Marco da San Cesareo sul Panaro. A sfidarlo ci sono Susanna, cardiologa interventista, e Francesco, studente di matematica romano. Quando Samira Lui fa il suo ingresso, super chic in minidress nero con bottoni dorati, la puntata può iniziare.

La Locanda Samira apre i battenti e propone il warak enab, piatto libanese che consiste in foglie di vite arrotolate a mano e farcite. Susanna e Marco provano a dare la soluzione ma commettono errori, regalando la prima vittoria della serata a Francesco. A Il Regno degli animali si gioca con il cusco maculato comune, una specie di scimmietta che vive in Nuova Guinea in Australia, ed è Marco a trovare la risposta esatta. Stasera impariamo che solo i maschi hanno il manto maculato e che per rinfrescarsi si lecca le zampe anteriori.

Il Juke Box è dedicato a Cose Stupide di Alessandra Amoroso. Susanna, nonostante abbia trovato la bancarotta, domina la partita ed è lei a dare la soluzione. Chiacchiere da bar è la manche giusta per Marco che non sbaglia un colpo e becca Jolly, Raddoppio e automobile. La soluzione è dedicata al venerdì e Gerry e Samira fanno la classifica dei giorni della settimana che amano di più: “La domenica io mi annoio un po’”, dice il conduttore e la sua collega è d’accordo. Lei preferisce tra tutti il venerdì: “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere”, commenta filosofeggiando. Ma il tempo per le chiacchiere è breve, perché è subito ora di passare al Jack Pork. Susanna vince la manche e spiega perché trattenere il respiro può far passare il singhiozzo. “Anche prendere uno spavento aiuta” dice Scotti. E poi, del tutto all’improvviso, grida “Buh!” e batte le mani davanti al viso di Susanna facendo saltare terrorizzata non solo la concorrente ma anche Samira, che esclama: “Così il singhiozzo ce lo fa venire!”. La manche Express se la aggiudica Marco e subito si passa al Triplete, con Francesco che domina con due risposte e Susanna segue con una. All’Ultimo Round è il campione Marco che, dopo una gara altalenante, dà la soluzione rimanendo campione.

La ruota delle meraviglie di Marco

Il tema che La ruota delle meraviglie ha in serbo per Marco è il Sogno. Al Tre più uno il concorrente è fortunato nella selezione delle lettere ma la risposta tarda ad arrivare. Con la prima busta rossa svanisce, è il caso di dirlo, il sogno dell’auto. Va meglio con il Testa coda e con il Ruba Secondi, con entrambe le risposte indovinate. La prima busta verde aveva solo 100 euro e Marco sceglie di cambiarla: fa bene perché ai 17.800 già conquistati se ne aggiungono così 10.000. Nella prima busta c’erano solo 1.000 euro quindi il campione ha tutti i motivi per gioire.