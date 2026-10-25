La battuta di Samira Lui a La Ruota della Fortuna: “Una scusa per fare l’amore”

IPA Samira Lui

Le emozioni a La Ruota della Fortuna sono garantite ogni sera e la puntata del 25 ottobre non fa eccezione. Se i concorrenti lasciano col fiato sospeso, Gerry Scotti e Samira Lui sanno come sempre strappare sorrisi e regalare una ventata di allegria al pubblico che sempre numeroso segue lo show di Canale5.

Lo show di Gerry Scotti e Samira

Samira Lui entra in scena, bella e sensuale come sempre. Stasera indossa una blusa semitrasparente bianca e nera abbinata a una minigonna in pelle nera. Scendendo le scale delizia il pubblico in studio e a casa con il suo stacchetto e Gerry Scotti si lascia trascinare dalla musica. “Non si fa in tempo a impararne uno che lo cambi!” esclama. La co-conduttrice non si lascia scappare l’occasione per stuzzicarlo: “Fammi vedere come si fa”, dice. Gerry, da uomo di spettacolo consumato qual è, coglie al volo l’occasione per strappare una risata e inizia a fare mosse e mossette perfettamente calato nella parte. Una dimostrazione in più di come la coppia sia affiatata e perfettamente complice

Cosa è successo il 25 ottobre

I tre concorrenti sono come sempre i protagonisti della serata. Il 250 ottobre si gioca con Rossana, campionessa in carica che in 4 puntate si è già portata a casa 190mila euro e la spesa per un anno. Ma tra lei e il montepremi di stasera ci sono Alfonsina da Foggia, che sognava La Ruota della Fortuna sin da quando era bambina, e Andrea da Bergamo.

Alla Locanda Samira stasera si servono gli gnocchi di zucca, con consigli di preparazione e suggerimenti per condire. L’acquolina in bocca è assicurata, soprattutto per Alfonsina che porta a casa la prima fetta di montepremi. Anche con Il regno degli animali è sempre lei a conquistare il punto, dopo una manche in cui la partita è stata aperta fino all’ultimo. Si parla della Fulgora laternaria, un insetto con la testa a forma di arachide che vive in Colombia. Si crede, a torto, che l’insetto sia fortemente velenoso e che, se una persona viene punta o morsa, morirà entro 24 ore a meno che non faccia sesso. “Una scusa per fare l’amore” scherza Samira, “Sì ma solo in Colombia” la ferma subito Gerry Scotti dimostrando per l’ennesima volta la loro sintonia.

Tornando al gioco, le Tagliatelle di Nonna Pina sono protagoniste della manche Jukebox, per celebrare la giornata nazionale della pasta. Ad avere in mano il gioco è Andrea ma è la solita Alfonsina che, appena ne ha la possibilità, indovina la soluzione. Con le Chiacchiere da bar è finalmente Rossana a racimolare il primo gruzzoletto mentre con Se la sai Raddoppi ad accantonare qualcosa è Andrea che però, nonostante una scelta fortunata delle lettere chiamate, non riesce a moltiplicare per due la vincita. Indovinando la soluzione della manche Express, supera Alfonsina e si avvia al Triplete con il montepremi più alto. La manche regala un finale equo, con ogni concorrente che indovina un tabellone. Aumentano le cifre dunque, ma le distanze tra i concorrenti restano le stesse. Sull’ultima manche, la campionessa Rossana aspetta un attimo di troppo per dare la soluzione e Alfonsina ne approfitta: indovina e con 26.400 euro di montepremi è lei la nuova capionessa.

La Ruota delle Meraviglie

Ora la neocampionessa ha la possibilità di aumentare la vincita, ma dovrà essere brava e fortunata a La Ruota delle Meraviglie. Il tema dei tre tabelloni è Uscita: con il primo non ha fortuna nella scelta delle lettere e non indovina, nemmeno al secondo giro riesce a dare la soluzione e la stessa cosa avviene con il terzo. Tutte buste rosse per lei, con la prima che le avrebbe fruttato 10.ooo euro, la seconda 15.000 euro e la terza 5.000. Stasera non aggiunge nulla al montepremi ma avrà domani l’occasione per rifarsi.