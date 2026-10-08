Antonella Mosetti e il balletto di fronte ai genitori di Chiara Poggi: le scuse dopo la polemica. Cos’è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Mosetti

Un video postato online con un balletto realizzato mentre alle sue spalle i genitori di Chiara Poggi si raccontavano: Antonella Mosetti è finita al centro delle polemiche. A scatenare indignazione è stata una clip pubblicata sui social della showgirl in cui si esibiva in un ballo durante l’intervista rilasciata da Rita e Giuseppe Poggi. Una questione su cui la stessa Mosetti ha voluto fare chiarezza.

Antonella Mosetti balla di fronte all’intervista dei Poggi: il video e le polemiche

Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Silvia Toffanin ha intervistato i genitori di Chiara Poggi. Nello studio di Verissimo i due coniugi hanno parlato della riapertura delle indagini sull’omicidio della ragazza. Come ben sappiamo ad essere condannato, ormai diversi anni fa, era stato Alberto Stasi, fidanzato della vittima. Ora la Procura di Pavia punta però il dito contro Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara.

Nello studio di Silvia Toffanin, i genitori di Chiara Poggi hanno parlato di Alberto Stasi, ma hanno anche cercato di riportare l’attenzione su una ragazza scomparsa all’improvviso. “Siamo venuti solo per parlare di lei perché in questo anno e mezzo di lei si è parlato troppo poco – ha spiegato Rita Poggi -. La prima inchiesta non ha avuto un circo mediatico. In questo anno e mezzo, invece, tutti i giorni c’erano trasmissioni che parlavano di Garlasco, sembrava che in Italia c’era solo Garlasco”.

“Era felice, era una ragazza che non aveva mai dato problemi – ha rivelato -. Era giudiziosa, indipendente, non le ho mai dovuto dire ‘studia’, mai. Si arrangiava sempre da sola, anche quando ha finito l’università non ha mai chiesto aiuto per trovare lavoro. Mi ricordo che quando studiava mi diceva ‘voglio fare la manager’ e io le dicevo ‘calma, prima studia e poi vedrai’… Non so cosa avrebbe fatto”.

Un’intervista intensa e molto seguita dal pubblico, tanto che è stata riproposta anche dopo La Ruota della Fortuna. A seguire il programma pure Antonella Mosetti che, con la tv accesa, ha improvvisato un balletto. Il video del ballo, in cui la showgirl si esibisce di fronte alla telecamera, mentre alle sue spalle ci sono i genitori di Chiara Poggi, è stato pubblicato sui social e ha ricevuto moltissime critiche.

Le scuse e le parole di Antonella Mosetti

A spiegare quanto accaduto è stata proprio Antonella Mosetti. La showgirl ha spiegato di aver commesso una disattenzione e di non essersi accorta che c’era l’intervista dei Poggi in tv mentre lei ballava.

“Sono stata presa d’attacco per un video fatto su un altro social dove io spesso condivido i momenti della giornata con la tv accesa, chi mi segue lo sa – ha svelato -. In quel caso avevo il volume basso, non sentivo la tv. Non ho riguardato il video e l’ho pubblicato istintivamente. In un momento in cui si parla da anni di questo caso, chiedo scusa a tutte le persone coinvolte che si sono sentite colpite in questo video dove io ballo, ma non c’è assolutamente mancanza di rispetto per nessuno, anzi al contrario”.

La Mosetti ha poi spiegato di aver pubblicato il video senza riguardarlo, da qui l’errore commesso.