Alessia Marcuzzi conferma: gli stivali fino alla coscia non sono passati di moda. E ci dà una lezione di stile

Gli stivali sino alla coscia sono di moda: parola di Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti non ha mai nascosto la sua passione per i cuissardes che adora sfoggiare in qualsiasi occasione, scegliendoli in tante versioni diverse, da quelli flat a quelli con tacco a spillo.
In occasione della presentazione della seconda stagione di The Traitors, Alessia non ha deluso le aspettative, sfoggiando un look che ci dà una lezione di stile: gli stivali alti si possono indossare con qualsiasi look, anche quello più semplice.
Fra un’intervista e l’altra, mentre presentava il cast dello show di Amazon Prime, la conduttrice ha svelato un outfit davvero favoloso. Alessia si è infatti divertita a giocare con i classici codici del guardaroba maschile, regalando un twist al look proprio grazie agli stivali alti.
Alessia Marcuzzi con gli stivali alti: il look da copiare subito
I cuissardes sono infatti i grandi protagonisti del suo outfit: neri, in suede e alti sopra il ginocchio. Con la loro texture morbida avvolgono la gamba, donando una allure sofisticata. Il modello scelto di Alessia Marcuzzi racconta le sue preferenze in fatto di scarpe: gli stivali infatti hanno un tacco sottile e metallico, very rock, e una punta affusolata super femminile.
Il modo in cui Alessia Marcuzzi ha scelto di abbinare gli stivali alti è una vera e propria lezione di fashion. La presentatrice – da sempre appassionata di moda – ha infatti evitato il classico abbinamento con abito o minigonna, puntando tutto su dei bermuda neri, trasformando lo stivale in un elemento di grande carattere.
Il risultato? Un equilibrio unico fra sensualità e rigore. I bermuda e la camicia morbida, leggermente oversize, si abbinano alla perfezione, mentre gli stivali slanciano la silhouette.
Con questo outfit Alessia Marcuzzi ci insegna un’altra cosa essenziale: gli stivali cuissardes non sono difficili da abbinare! In realtà si accostano alla perfezione a tantissimi capi e consentono di creare delle combinazioni davvero infallibili.
Non a caso gli stivali di tendenza dell’autunno-inverno 2026 sono rigorosamente altissimi, da abbinare giocando con volumi e lunghezze. Da indossare sia di giorno che di sera. Stanno benissimo, ad esempio, con un leggings aderente o un jeans skinny infilato proprio dentro lo stivale, accostato con una felpa morbida oppure un maglione oversize.
Puoi usarli con un abito in maglia midi o un completo in maglia per il tempo libero. Per l’ufficio o per un aperitivo stanno benissimo con collant colorati e gonne a trapezio. Sono perfetti pure con blazer strutturati, camicie oversize, shorts o bermuda invernali.
Provali pure con un trench oppure un cappotto extra long dal taglio sartoriale, con gonne simil pelle a matita e con blazer dress per la sera.
Infine segui l’esempio di Alessia Marcuzzi, ancora una volta maestra di stile. Ricordati di abbinare sempre i tuoi stivali sopra il ginocchio a collant oppure pantaloni dello stesso colore. In questo modo eviterai degli stacchi cromatici che siano netti e riuscirai a slanciare ancora di più la figura.
Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale