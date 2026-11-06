Alessia Marcuzzi conferma: gli stivali fino alla coscia non sono passati di moda. E ci dà una lezione di stile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il look di Alessia Marcuzzi

Gli stivali sino alla coscia sono di moda: parola di Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti non ha mai nascosto la sua passione per i cuissardes che adora sfoggiare in qualsiasi occasione, scegliendoli in tante versioni diverse, da quelli flat a quelli con tacco a spillo.

In occasione della presentazione della seconda stagione di The Traitors, Alessia non ha deluso le aspettative, sfoggiando un look che ci dà una lezione di stile: gli stivali alti si possono indossare con qualsiasi look, anche quello più semplice.

Fra un’intervista e l’altra, mentre presentava il cast dello show di Amazon Prime, la conduttrice ha svelato un outfit davvero favoloso. Alessia si è infatti divertita a giocare con i classici codici del guardaroba maschile, regalando un twist al look proprio grazie agli stivali alti.

Alessia Marcuzzi con gli stivali alti: il look da copiare subito

I cuissardes sono infatti i grandi protagonisti del suo outfit: neri, in suede e alti sopra il ginocchio. Con la loro texture morbida avvolgono la gamba, donando una allure sofisticata. Il modello scelto di Alessia Marcuzzi racconta le sue preferenze in fatto di scarpe: gli stivali infatti hanno un tacco sottile e metallico, very rock, e una punta affusolata super femminile.

Il modo in cui Alessia Marcuzzi ha scelto di abbinare gli stivali alti è una vera e propria lezione di fashion. La presentatrice – da sempre appassionata di moda – ha infatti evitato il classico abbinamento con abito o minigonna, puntando tutto su dei bermuda neri, trasformando lo stivale in un elemento di grande carattere.

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Il risultato? Un equilibrio unico fra sensualità e rigore. I bermuda e la camicia morbida, leggermente oversize, si abbinano alla perfezione, mentre gli stivali slanciano la silhouette.

Con questo outfit Alessia Marcuzzi ci insegna un’altra cosa essenziale: gli stivali cuissardes non sono difficili da abbinare! In realtà si accostano alla perfezione a tantissimi capi e consentono di creare delle combinazioni davvero infallibili.

Non a caso gli stivali di tendenza dell’autunno-inverno 2026 sono rigorosamente altissimi, da abbinare giocando con volumi e lunghezze. Da indossare sia di giorno che di sera. Stanno benissimo, ad esempio, con un leggings aderente o un jeans skinny infilato proprio dentro lo stivale, accostato con una felpa morbida oppure un maglione oversize.

Puoi usarli con un abito in maglia midi o un completo in maglia per il tempo libero. Per l’ufficio o per un aperitivo stanno benissimo con collant colorati e gonne a trapezio. Sono perfetti pure con blazer strutturati, camicie oversize, shorts o bermuda invernali.

Provali pure con un trench oppure un cappotto extra long dal taglio sartoriale, con gonne simil pelle a matita e con blazer dress per la sera.

Infine segui l’esempio di Alessia Marcuzzi, ancora una volta maestra di stile. Ricordati di abbinare sempre i tuoi stivali sopra il ginocchio a collant oppure pantaloni dello stesso colore. In questo modo eviterai degli stacchi cromatici che siano netti e riuscirai a slanciare ancora di più la figura.

Stivali alti Dream Pairs Stivali alti sopra il ginocchio morbidi

Stivali alti Toocool Stivali alti sopra il ginocchio

Stivali alti Josue Stivali alti sopra il ginocchio con tacco a spillo

Stivali alti Tinetill Stivali alti sopra il ginocchio con cerniera

Stivali alti Queen Helena Stivali alti sopra il ginocchio in suede

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