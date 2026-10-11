Bermuda e calzettoni: ti spiego come indossare la combo imperdibile per questo autunno

Bermuda e calzettoni sono la super combo del momento: l'ideale per creare tanti outfit favolosi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Bermuda e calzettoni, la combo di tendenza da provare

Bermuda e calzettoni: la combo che non ti aspetti è quella che sfoggeremo tutte quest’autunno. Un abbinamento insolito, ma decisamente chic, da indossare da mattina a sera e in tantissime occasioni. L’unione, che unisce tendenza Y2K con lo stile preppy, ha conquistato in breve tempo influencer e appassionati di moda, diventando il look perfetto da sfoggiare.

Ciò che rende davvero speciale questa combo è la capacità di unire eleganza estrema con un tocco di spensieratezza. Bermuda e calzettoni, d’altronde, è l’unione che sta bene con tantissime tipologie di scarpe. Ti basterà cambiarle per regalare una sfumatura differente al tuo look.

Ad esempio, puoi sfoggiare bermuda e calzettoni con le sneakers, ma anche con le pantofole (sì, ormai sdoganate anche per uscire) o con le slingback. L’ideale per creare un look contemporaneo ed easy.

L’abbinamento che ci piace di più, ovviamente, è quello con i tacchi alti. In questo caso puoi davvero sbizzarriti, optando per un outfit più disinvolto e chic a seconda della necessità. Decollette, stivaletti bassi, sandali con plateau e scarpe a punta: ti basterà un tacco per rendere super glam la combo bermuda e calzettoni.

Bermuda e calzettoni: la combo del momento

Per tanto tempo relegati in un angolo del guardaroba, i bermuda sono glam, ma super funzionali. Hanno infatti la giusta lunghezza per esaltare la figura: nè troppo lunghi, nè troppo corti. Se in passato il bermuda era considerato un capo poco chic, oggi i modelli hanno lunghezze studiate fra il ginocchio e la zona superiore del polpaccio: un punto strategico per creare equilibrio.

Un elemento che ha reso i bermuda un capo sartoriale, con tagli e materiali studiati. Dal denim ai tessuti leggeri, questo capo è super versatile e si adatta a moltissimi contesti. Puoi scegliere in versione jeans per una costruzione ampia e che regalai movimento, mentre il tessuto stretch è il segreto per ottenere un comfort continuo.

Il consiglio in più? La cintura sul bermuda consentirà di definire il punto vita, ma senza costringerlo. Un elemento da abbinare ad una gamba larga, arrotondata e voluminosa, per un tocco di modernità. La combo con i calzettoni è praticamente perfetta. Puoi optare per una versione bianca, alta sul polpacci oppure più bassa, ma anche su modelli più colorati con inserti ed elementi che ti rendano distinguibile. Nuance, tessuti e lunghezze: questa combo è così spettacolare perché ci consente di spaziare e di giocare come vogliamo con la moda.

Di giorno bermuda e calzini sono l’abbinamento giusto per creare un perfetto look da ufficio con ballerine o mocassini, una camicia bianca e blazer. Di sera i bermuda diventano il capo giusto per dare risalto ad un crop top oppure ad una maglia morbida, abbinati a tacchi vertiginosi o stivaletti che slanciano la figura. In ogni caso il risultato è solo uno: lunga vita alla combo bermuda e calzettoni!

Offerta Bermuda Youkly Bermuda cargo

Bermuda Zeagoo Bermuda a vita alta

Calzini Closemate Calzettoni spessi chic

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale