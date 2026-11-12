Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Belén Rodríguez ha scelto il teddy coat come capospalla dell'inverno

Ci sono dei capi che, appena le temperature si abbassano, non vediamo l’ora di indossare perché ci trasmettono immediatamente una sensazione di calore, soprattutto nelle giornate fredde.

Tra piumini, cappotti e parka, la scelta è ampia, ma a ricordarci come il teddy coat sia il capospalla morbido e cozy, capace di elevare anche il look più semplice è Belén Rodríguez.

L’imprenditrice con un semplice selfie, ha fatto rinascere in noi la voglia di indossarlo e di non togliercelo più perché racchiude in un solo capo stile e personalità.

Il look invernale di Belen

Il freddo spesso ci fa aggiungere strati di vestiti che se da una parte ci assicurano di stare al caldo, dall’altra ci fanno sentire infagottate. Belén Rodríguez, in un post su Instagram ci mostra come creare un outfit invernale caldo senza rinunciare allo stile.

A fare la differenza nel suo look è il cappotto teddy che, proprio come ci suggerisce il nome, ha una texture che ricorda la morbida pelliccia di un orsacchiotto.

Se siamo abituate a vedere questo capospalla nel classico color cammello o beige, Belén ha preferito ampliare la palette dei marroni sconfinando in tonalità neutre e optando per un mélange sui toni del grigio e del marrone.

Un mix che conserva un’allure sofisticata, ma aggiunge la versatilità tipica delle tonalità neutre. La silhouette oversize scelta dalla conduttrice arriva fino al ginocchio, una lunghezza perfetta per ripararsi dal freddo.

A rendere interessante l’outfit di Belén Rodríguez è la scelta di giocare con i colori e le texture degli abiti. La conduttrice ha abbinato al teddy coat una felpa blu elettrico con cappuccio dallo stile casual che crea un interessante contrasto con la palette neutra e discreta del cappotto.

A completare il look sportivo arrivano i leggings neri e una borsa dello stesso colore con dettagli gold che si sposa bene con lo stile sofisticato del cappotto.

Perché avere un teddy coat?

Guardando il look di Belén Rodríguez, la forza del cappotto teddy è che non ha bisogno di molti capi o accessori per fare la differenza, sarà sempre il punto focale dell’outfit. Il teddy coat, poi, è il cappotto che che merita un posto nel guardaroba invernale perché:

È versatile ed è alla base di tantissimi stili

Non passa mai di moda, soprattutto nelle tonalità neutre

Ha un mood cozy e chic che unisce comfort e raffinatezza in un solo capo

È avvolgente grazie alla sua texture morbida, ideale nelle giornate più fredde

Come indossare il cappotto teddy?

Belén Rodríguez con il suo look ci ha dato un’idea su come indossare il teddy coat, in particolare ha puntato su uno stile sportivo. Possiamo rendere l’abbinamento più formale e adatto all’ufficio con un paio di pantaloni a sigaretta oppure aggiungere una gonna dritta dallo stile essenziale e un pullover.

L’importante è giocare con i tessuti e i colori e bilanciare le proporzioni soprattutto se come Belén scegliamo un modello oversize. Quindi via libera a tessuti fluidi, colori accesi così da non appesantire la figura e rendere il cappotto il protagonista non solo del nostro look, ma di tutto l’inverno.

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