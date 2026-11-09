iStock I maglioni della nonna sono di tendenza questo inverno

C’è qualcosa di affascinante nei maglioni di lana: caldi e avvolgenti ci proteggono dal freddo. A renderli ancora più irresistibili c’è il ritorno dello stile granny che prende spunto dal guardaroba della nonna e lo reinterpreta in chiave moderna. Trecce, fantasie geometriche o ispirate ai paesaggi sono la nuova tendenza dell’autunno-inverno e a renderle contemporanee c’è la reinterpretazione di questo stile che mescola volumi morbidi e oversize a motivi dal sapore vintage. La cosa bella di questi maglioni è che li puoi abbinare sia a jeans che a gonne midi e si adattano a occasioni e stili diversi. Online, infatti, ci sono maglioni granny a meno di 35 euro pronti a entrare nel tuo guardaroba.

Il maglione a trecce è il must

Se pensiamo ai maglioni della nonna, il modello a trecce è quello che richiama immediatamente l’estetica granny grazie alla lavorazione che non passa mai di moda. Gli intrecci spesso tridimensionali questo inverno si sposano con modelli leggermente oversize che stanno benissimo con un paio di pantaloni sartoriali. Per quanto riguarda le nuance punta su quelle neutre come panna, nero, grigio anche nella versione mélange.

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Saodimallsu Maglione girocollo con trecce oversize

Fisoew Maglione collo alto con trecce

Lo stile vintage dei maglioni a rombi

Un altro grande classico dei maglioni della nonna è il pullover con motivo a rombi. Quello che è noto anche come motivo argyle lo abbiamo apprezzato nelle scorse stagioni quando lo stile preppy era tornato alla ribalta. Rispetto ai modelli più classici e quelli collegiali i nuovi maglioni con motivo a rombi giocano tutto su un contrasto di colori che attingono alla palette autunnale, con protagonisti bordeaux, marroni e verdi.

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Street One Studio Maglione motivo a argyle

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Il maglione Fair Isle ci porta in montagna

Come sentirsi in una calda baita di montagna anche se si è costretti a stare in città? Con tanta fantasia e indossando il maglione Fair Isle. La sua particolarità, oltre a evocare paesaggi innevati, sono le decorazioni multicolor, concentrate soprattutto nella parte alta del pullover. Rombi, disegni geometrici, fiocchi di neve sono solo alcuni dei motivi che lo rendono unico. A trasformarlo nel capo di tendenza ci pensa il colore: accanto al panna e al marrone troviamo anche il blu, il grigio o il color mattone (la nuance più interessante della stagione) da indossare sopra una camicia.

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Il maglione perfetto per le feste

Con il Natale sempre più vicino, bisogna già pensare all’outfit delle feste e tra i modelli che tornano puntualmente protagonisti di questo periodo ci sono quelli con fiocchi di neve, stelle, renne volanti. Il modello conosciuto anche come maglione norvegese, è uscito dall’armadio della nonna, per diventare una tradizione del Natale e fare a gara con parenti e amici a chi ha la versione più festaiola. Per indossarli tutto l’inverno, però, puoi scegliere versioni più discrete con disegni appena accennati e colori neutri, abbinati a un paio di pantaloni palazzo e scarpe con il tacco diventano perfino eleganti.

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Il cardigan con bottoni è un evergreen

Corto e dalla vestibilità regular, il cardigan con bottoni è un grande classico del grannycore. Come tutti gli evergreen, anche questo è stato reso più moderno aggiungendo qualche centimetro in più alla lunghezza e puntando su vestibilità più morbide e volumi oversize. Per quanto riguarda la palette dei colori e le fantasie invece è rimasto fedele alla tradizione con rombi, disegni geometriche e nuance in linea con quelle autunnali.

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