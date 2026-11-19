Punk, bon ton o bohémien? La stampa scozzese cambia anima e si presta a interpretazioni sempre diverse per la fredda stagione: ecco quali ci hanno già rubato il cuore

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Vivienne Westwood Fall-Winter 2026/27 fashion show

Il più grande ritorno di fiamma nella moda invernale? Ha sicuramente a che fare con i quadretti: in fondo, ci sono stampe capaci di attraversare epoche, generazioni e spesso addirittura rivoluzioni — di stile — senza perdere un solo grammo della loro attrattiva.

Ebbene, in equilibrio precario tra eleganza e disinvoltura, tradizione e spirito ribelle, il tartan è sicuramente una di queste: evoca le mitiche uniformi dei college inglesi, indossate in quelle commedie che non smetteremo mai di amare, la prima gonna a pieghe che abbiamo sfoggiato, probabilmente sotto Natale, quando eravamo ancora delle ignare fashion addicted, il punk degli anni Settanta e le camicie grunge degli anni Novanta.

L’immaginario è ricchissimo, ma promette di espandersi ulteriormente con l’autunno-inverno 2026/27, grazie a una veste tutta nuova: meno rigorosa, più libera e decisamente meno prevedibile. A quanto pare le carte da giocare sono ancora tante.

È (ancora una volta) tartan mania: sul ritorno della fantasia scozzese per la fredda stagione

Difficile, se non impossibile, immaginare una stagione fredda senza almeno un capo a quadri. Il tartan, con quelle sue linee che si incrociano e le combinazioni cromatiche immediatamente riconoscibili, è d’altronde uno di quei pochi motivi che riescono a mettere d’accordo tradizione e contemporaneità. E forse è proprio questa la ragione della sua eterna gloria: può sembrare raffinato e bon ton ma anche ribelle, anticonvenzionale e persino romantico.

Come sappiamo la sua storia affonda le radici nell’antica tradizione scozzese, ma è attraverso la moda che l’iconico tessuto quadrettato ha assunto significati sempre diversi: erano gli anni Settanta, ad esempio, quando è diventato uno dei maggiori simboli della cultura punk grazie a Vivienne Westwood, che ne ha sovvertito il carattere nostalgico trasformandolo in un manifesto di pura ribellione. Gli anni Novanta, invece, quando è entrato nell’immaginario grunge attraverso camicie di flanella a quadri. Una sorta di divisa per chi aspirava ad uno stile volutamente disordinato, e quindi lontano dalle convenzioni.

Oggi quella stessa fantasia sta tornando a brillare in mezzo alle tendenze del periodo, ma non ha più bisogno di appartenere a un’estetica precisa: può convivere con il guardaroba classico, incontrare il denim, dipingere un completo coordinato oppure trasformarsi in un dettaglio capace di infondere carattere anche nel look più essenziale. La parola d’ordine? Sperimentare, senza paura.

A dimostrare quanto questa stampa sia ancora attuale sono, ovviamente, le collezioni dell’autunno-inverno 2026/27, che ne hanno esplorato le diverse personalità senza fermarsi alla leggendaria gonna scozzese.

Da Maison Margiela abbiamo ritrovato una delle interpretazioni più interessanti per chi ama l’idea del guardaroba capsula, ma con un pizzico di carattere: in pedana la mini plissettata veniva abbinata a un soffice maglione color panna dal maxi collo, in un contrasto che smorzava l’anima punk del tessuto per renderlo immediatamente più portabile. Una proposta che dimostra come basti un solo capo a quadri per cambiare completamente l’attitudine di un outfit.

Acne Studios ha scelto invece di giocare con layering e mix and match: qui il tartan incontrava altri motivi a quadri, tra blazer destrutturati, gonne plissé e camicie da boscaiolo. Nessuna armonia forzata: le fantasie convivevano, mescolandosi e creando un insieme volutamente eclettico.

Anche Diesel ha portato il motivo scozzese in una dimensione più casual, accostando dei pantaloni a quadri a una giacca in denim. Il risultato? Un look dall’attitudine urbana, che recupera alcuni riferimenti grunge filtrandoli attraverso la lente della modernità.

Decisamente più romantica e bohémien era la visione di Chloé, che ha interpretato la tendenza attraverso l’estetica folk e le suggestioni degli anni Settanta: nella collezione attuale vediamo infatti comparire abiti ampi e gonne a volant, maxi colletti, camicie dal sapore prairie e cappotti importanti, talvolta arricchiti da mantelle e dettagli sfrangiati. Si parla di una femminilità libera, fatta di volumi morbidi e sovrapposizioni, nella quale i quadri perdono ogni rigidità.

Il richiamo agli anni Novanta era invece evidente da Anna Sui, che ha proposto un completo coordinato composto da giacca e gonna a portafoglio, completato da una sciarpa e ben due It-Bags in tinta: una vera e propria dichiarazione d’amore all’estetica grunge, insomma, ma con quella sensibilità rétro e giocosa che contraddistingue la designer.

Non poteva mancare il tocco di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, dove il check continua a essere un linguaggio creativo e identitario.

Per la stagione la stampa è stata riletta attraverso silhouette ricercate e dettagli materici, con applicazioni che aggiungono movimento e anche una buona dose di teatralità. Un bellissimo omaggio alla storia della maison, che non rinuncia a quella sensualità anticonvenzionale che l’ha resa celebre.

Anche Dries Van Noten si è divertita con il mondo dei quadri, portando in passerella uno stile collegiale completamente rivisitato: ecco che il motivo scozzese incontra argyle e altre trame geometriche, mentre i volumi si fanno importanti, tra piumini avvolgenti e capispalla destrutturati.

Tra le altre riletture à la page c’è poi quella firmata Coach, che ne ha recuperato il lato più grunge attraverso una gonna quadrettata al ginocchio abbinata a t-shirt e sneakers dall’aria vissuta.

Dalla sua, Calvin Klein ha scelto la strada dell’essenzialità con un trench stampato mentre Etro ha riservato al tartan un semplice dettaglio, grazie ad una sciarpa annodata in vita sopra un total leather.

Come indossare il tartan nell’autunno-inverno 2026/27: istruzioni per l’uso

La domanda a questo punto è una sola, nonché del tutto lecita: come portare questa fantasia nella vita di tutti i giorni senza rischiare di sembrare studentesse evase da un college inglese? La risposta arriva proprio dalle passerelle, che ci suggeriscono di abbandonare gli abbinamenti troppo prevedibili e giocare con contrasti e proporzioni.

La gonna tartan è sicuramente il punto di partenza più semplice: si può scegliere plissettata, asimmetrica oppure con orli irregolari, da abbinare a bluse, pullover morbidi e stivali al ginocchio. Per chi preferisce un’attitudine più grintosa, invece, via libera ad anfibi, giacche di pelle e magliette essenziali: un piccolo omaggio nostalgico al buon vecchio stile punk.

Un’altra possibilità interessante da vagliare è quella che punta piuttosto sui pantaloni a quadri, da indossare in combo a camicia bianca o maxi blazer. E quando l’idea di un look troppo classico non convince, si possono provare a mescolare stampe diverse, seguendo il prezioso suggerimento di Acne Studios e Dries Van Noten. Il segreto è trovare un equilibrio che renda l’insieme armonioso.

Per chi ama osare, infine, c’è il total tartan, comprensivo di coordinato, sciarpa e magari anche accessori. Una scelta decisamente più audace, ma perfetta per chi non ha paura di farsi notare.

Insomma sì, i quadretti sono tornati ancora una volta, ma non per riportarci semplicemente indietro nel tempo: la loro nuova epoca di splendore è fatta di contaminazioni, una buona dose di libertà e personalità diverse. Spesso opposte. E forse è proprio questo il bello, nella moda come nella vita: ritrovare qualcosa che pensavamo di conoscere già, e scoprire che può ancora sorprenderci.