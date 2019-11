Come abbinare la camicia a quadri: idee di look

editato in: da

Il look “da boscaiolo” con lo stivale modello Timberland e la camiciona a quadri è prettamente autunnale… ma è anche comodo e bello caldo, perfetto per un outfit casual da fine settimana. Vediamo come indossarlo con stile e con che accessori abbinarlo per non essere troppo girly, ma mantenere un allure classy chic, anche in versione sportiva.

Come abbinare la camicia a quadri: premessa

I quadri sono un vero must have quest’anno. Li abbiamo visti sulle passerelle in modalità glamour posh e stanno invadendo lo street style con il loro gusto super casual e sportivissimo. Se si tratta nel dettaglio di una camicia a quadri, come mi chiede Eleonora, il look diventa immediatamente informale. Il mio consiglio quindi è quello di indossarla in contesti rilassati, come quelli del weekend, anche senza dover necessariamente attendere una gita in montagna.

Come abbinare la camicia a quadri: in generale

I compagni ideali saranno i jeans, sia in versione denim blu che in versione nera, slavata o no, andrà bene ugualmente. Un’altra opzione utile è la gonna, magari in pelle, non necessariamente mini, ma da abbinare a biker o anfibi, se le gambe sono il vostro punti di forza. Se volete il tocco rock in più, un cappello a tesa larga e una morbida sciarpa tricot saranno perfetti.

Come abbinare la camicia a quadri: e se la camicia fosse un giaccone?

Per un look super sportivo, se siete amanti dei quadri, anche un caldo blouson può fare al caso vostro. Da abbinare con jeans e anfibi, oppure con le Timberland. Le sneakers sono belle, ma in un contesto più urbano. Il mio suggerimento è, come sempre, quello di non eccedere con il colore: tre sfumature all’interno del look possono bastare!