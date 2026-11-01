5 modi (per tutte) per indossare la gonna scozzese, il capo simbolo dell’autunno 2026

La gonna scozzese è di tendenza e indossarla è un gioco da ragazzi! Gli abbinamenti più cool che stanno bene a tutte!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Come abbinare la gonna scozzese: i look

La gonna tartan (o gonna scozzese, come preferite) è il capo simbolo di questo autunno. Sbarazzina quanto basta, ma al tempo stesso chic, perfetta per gli aperitivi con le amiche come per le giornate in ufficio, questa gonna è il pezzo che non può mancare assolutamente nel tuo armadio.

La gonna tartan d’altronde è il capo jolly di cui tutte abbiamo bisogno. Indossandola farai sempre bella figura. Il motivo? Puoi sceglierla sia se vuoi optare per un look elegante che per qualcosa di più casual. Un capo da indossare sempre e con estrema facilità, di tendenza e versatile, perfetto per creare dei look che non passano inosservati.

Come indossare la gonna scozzese

Dunque avere una gonna scozzese nell’armadio è d’obbligo. Ispirata ai colori dei kilt dei clan in Scozia, questa gonna non passa mai di moda ed è amatissima da influencer e trend setter. Sì, ma come abbinarla? Imparare a farlo nel modo giusto è altrettanto importante quanto l’acquisto per creare dei look che siano sempre originali e diversi dal solito, perfetti per raccontare davvero il tuo stile.

Gli abbinamenti d’altronde sono infiniti, da quelli sporty chic a quelli classici, da copiare guardando alle it-girl (che vanno pazze per queste gonne) e allo streetstyle. Anche giocando con colori e lunghezze. I modelli inoltre sono tantissimi, da quelli asimmetrici a quelli contemporanei, sino ai modelli panta-gonna e quelli gonna-camicia.

Come indossare la gonna scozzese per questo autunno-inverno 2026? Stratificare è la parola d’ordine per rendere cool questo capo che nelle sue tre versioni – corta, midi e lunga – sta benissimo con stivali e mocassini, stringate, ma anche sneakers. Si mixa con facilità sia ai capi oversize, come felpe o camicie, che a pantaloni sartoriali e jeans con risultati sempre eccezionali.

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La gonna tartan corta, ad esempio, è perfetta per chi vuole sentirsi glam, ma senza soffrire il freddo. Puoi abbinarla a calze lunghe nere, nude o colorate oppure a dei calzettoni. Da abbinare ad una camicia, mocassini e un blazer per un look da ufficio dal sapore collegiale. Se hai voglia di osare un po’ indossa degli stivali alti e scegli una gonna tartan con chiusura a portafoglio, con cinturini o fibbie laterali, completando il look con un bomber oppure un cappotto extra long.

Se ami le misure midi, scegli una gonna tartan a tubino. Puntando su un modello con spacco o plissettato da indossare con un maglione girocollo o con un dolcevita second skin, completando con gli immancabili mocassini (super di tendenza).

Un’altra opzione? Se sogni un look che sia sporty chic abbina la tua gonna tartan ad una felpa e degli stivali biker. Il contrasto ti darà un’aria rock strepitosa!

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Infine il modello lungo resta un grandissimo classico quando si parla di gonne. Comoda ed elegante, la gonna scozzese lunga è un must d’inverno ed è super femminile. Sfoggiala con stivali bassi e un dolcevita, completando tutto con una cinta color cammello oppure colorata. Ti consentirà di donare al look il tuo personalissimo tocco.

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