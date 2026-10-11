Morta Wilma De Angelis, dai locali notturni a Sanremo: “nessuno” come lei

La cantante e conduttrice è scomparsa a 96 anni. Il nipote Fabio ha annunciato la morte, ma ancora non si conoscono le cause

IPA Wilma De Angelis

Wilma De Angelis è morta domenica 11 ottobre 2026, a 96 anni. L’annuncio l’ha dato il nipote, Fabio De Angelis, con un post su Facebook. Per il pubblico il suo nome porta subito a Patatina e Nessuno. E alla tv di tutti i giorni, dove Wilma De Angelis proponeva ricette quando un programma di cucina era ancora una novità, molto prima che i fornelli diventassero un genere televisivo.

Le cause della morte di Wilma De Angelis

Sulle cause della morte, per ora, non è stato detto nulla. Le prime notizie non parlano di una malattia recente e l’annuncio del nipote non aggiunge dettagli sulle sue condizioni di salute.

Il legame con Cerro Maggiore andava avanti da anni, tra incontri e serate con la comunità. La Pro Loco del paese, che l’aveva nominata socia d’onore e nel 2020 le aveva assegnato un premio alla carriera, l’ha ricordata con le parole del presidente Alex Airoldi: “un vero esempio di umiltà e di bravura”.

Il problema ai polmoni e i denti d’oro del padre

Di salute, in passato, Wilma De Angelis aveva parlato lei stessa. Da giovanissima un problema ai polmoni l’aveva fermata per tre anni. Durante la guerra la famiglia si era trasferita a Lezzeno, sul lago di Como, e curarsi non era per niente semplice.

Serviva la streptomicina, un antibiotico che arrivava dall’America e che in casa era difficile permettersi. Il padre se la procurò vendendo i suoi denti d’oro. Rimessa in piedi, Wilma De Angelis tornò a cantare e si presentò al concorso di Boario Terme, quello che avrebbe dato una spinta alla sua carriera.

Da Sanremo a Telemenù, le tante vite di Wilma De Angelis

Nata a Milano l’8 aprile 1930, Wilma De Angelis debuttò al Festival di Sanremo nel 1959 con Nessuno e Per tutta la vita. L’anno dopo arrivò terza con Quando vien la sera, in abbinamento con Joe Sentieri. Nel 1961 toccò a Patatina, una canzone che le rimase così attaccata da diventare il suo soprannome.

Poi, nel 1979, la cucina, e la maggior parte delle persone se la ricorda proprio come una fenomenale cuoca ai fornelli. Prima di Masterchef, ben prima degli chef stellati che conducono programmi tv, c’era lei. Fu Paolo Limiti a portarla alla conduzione di Telemenù su Telemontecarlo.

E qui il colpo di scena, perché ci aspettiamo già grembiule e mattarello. Wilma De Angelis, per sua stessa ammissione, non sapeva cucinare, e per Paolo Limiti era proprio quello il punto: chi non sa stare ai fornelli spiega le ricette con parole semplici. Per i fornelli veri, accanto a lei, c’era uno chef. È andata avanti così per diciotto anni. Così tanti anni che alla fine diventò bravissima.

Il microfono, però, non l’aveva mai appeso al chiodo. Nel 2024 è tornata a cantare a Domenica In e a I migliori anni. Il 25 marzo 2025 era ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per il compleanno di Mina, con cui aveva condiviso gli esordi in televisione e una lunga amicizia.

Gli amori di Wilma De Angelis, da Marcello Mastroianni a Gianni Rivera

“Non mi sono mai sposata e non ho avuto figli”, aveva raccontato più volte. Di occasioni, però, ne aveva avute, e con nomi altisonanti dello spettacolo.

Nel 1959, a Cinecittà, il grande Marcello Mastroianni l’aveva invitata a cena. A un certo punto la mano dell’attore si era fermata sulla cerniera dell’abito, e lei l’aveva bloccato subito: la prima volta la voleva per amore, non per un’avventura. Marcello Mastroianni, aveva raccontato, si comportò da vero signore.

Negli anni Sessanta, durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, si era innamorata del pianista di Little Tony. A dirle che era sposato, con tre figli, fu lo stesso Little Tony qualche mese dopo. “Ho fatto l’amante per dieci anni”, aveva confessato a Caterina Balivo a Vieni da me, aggiungendo di essere diventata amica della moglie. A lei andava bene così: non voleva sposarsi, né un uomo che le tarpasse le ali.

Più complicata la storia con Gianni Rivera, che aveva 13 anni meno di lei. A cena li accompagnavano i genitori di lui, la madre e il fratello di lei: quattro accompagnatori fissi. Wilma De Angelis gli scrisse una lettera il giorno del suo compleanno, per dirgli che non poteva funzionare.

L’amore più lungo è arrivato il 18 agosto 1994. Si chiamava anche lui Gianni, aveva 54 anni, lei 64. Vedovo con un figlio, avevano scelto case separate, pur stando sempre insieme. È morto nel 2022: “Mi manca tantissimo”, aveva confessato Wilma de Angelis.