Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Cestino con varie fette di pane con un segnale d'allerta

Eliminare il glutine non rende automaticamente più sana la dieta né favorisce il dimagrimento nelle persone senza condizioni mediche specifiche.

I prodotti gluten free possono avere meno fibre e proteine o più zuccheri, grassi e sale; è importante valutarne etichette e composizione.

La dieta senza glutine è indicata per celiachia e specifiche condizioni diagnosticate, mentre sospenderlo prima degli esami può compromettere l’attendibilità dei risultati.

La dieta senza glutine è diventata sempre più popolare tra le persone, anche quando non si soffre di celiachia. Si tende a eliminare alimenti come il pane, la pasta e i biscotti, sostituendoli con pasti e snack gluten free, poiché vengono percepiti come alternative molto più leggere, digeribili e salutari per l’organismo. Ma eliminare il glutine fa davvero bene a tutti? La risposta fornita dalla scienza e dai nutrizionisti è meno scontata di quello che si pensi e, infatti, per tutti coloro che non presentano condizioni mediche specifiche, la rinuncia al glutine non comporta automaticamente dei benefici per la salute o per il metabolismo.

Quindi, se si sta pensando di dimagrire eliminando gli alimenti contenenti glutine, ci si sta illudendo e, anzi, questa pratica può essere pericolosa poiché può ritardare la diagnosi di celiachia o di altre sensibilità intestinali. In questo articolo del magazine di Di Lei cercheremo di capire perché può essere sbagliata l’eliminazione arbitraria del glutine dalla dieta.

Che cos’è il glutine e perché sempre più persone lo eliminano?

Il glutine altro non è che un complesso proteico presente in alcuni cereali, come orzo, frumento e segale. Questa molecola è responsabile delle proprietà viscoelastiche degli impasti e, infatti, contribuisce a dare la consistenza tipica del pane, della pasta e dei prodotti da forno.

Quando si è affetti da celiachia, a causa di problematiche legate all’ereditarietà e al sistema immunitario, il contatto intestinale con la proteina del glutine può generare stati infiammatori e tutti i sintomi correlati alla patologia celiaca. Per questo motivo, le persone che hanno ricevuto diagnosi certa di celiachia da parte di un medico inizieranno a seguire una dieta di esclusione e sostituiranno tutta una serie di alimenti con prodotti e alimenti senza glutine.

Tuttavia, la diffusione dei prodotti gluten free ha superato di molto i confini dell’alimentazione destinata ai celiaci. Infatti, questa strategia alimentare viene spesso proposta per dimagrire, ridurre il gonfiore addominale o per migliorare la digestione e i livelli energetici dell’organismo.

Come suggerito da molti nutrizionisti, medici e da studi presenti in letteratura scientifica, le prove a sostegno del fatto che una dieta gluten free possa migliorare genericamente lo stato di salute di una persona sono molto esigue e talvolta insufficienti. Il glutine, infatti, non è una sostanza dannosa per tutti, ma solo per coloro che hanno manifestato problematiche specifiche legate a questa componente alimentare.

Mangiare senza glutine è davvero più sano?

La risposta è no, o almeno questo vale per la popolazione generale. Un’alimentazione senza glutine non è necessariamente più nutriente, salutare o equilibrata, né tantomeno più efficace per perdere peso rispetto a una dieta che lo contiene.

Lo studio prospettico pubblicato sul British Medical Journal nel 2017 ha analizzato il rapporto tra consumo di glutine e rischio cardiovascolare in due grandi coorti di adulti seguiti per oltre 25 anni.

I ricercatori non hanno individuato un’associazione significativa tra maggiore assunzione di glutine e aumento del rischio di malattia coronarica. Hanno invece sottolineato che eliminarlo senza una ragione medica potrebbe ridurre il consumo di cereali integrali, alimenti associati a benefici cardiovascolari e a uno stile di vita mediterraneo.

Questo significa che la qualità dell’alimentazione non dipende dalla presenza o dall’assenza di una singola proteina, ma dall’equilibrio complessivo della dieta.

La dieta gluten free fa dimagrire?

Un’altra delle false credenze è quella secondo cui l’eliminazione del glutine dalla dieta faccia perdere peso. Il tutto viene giustificato dal fatto che l’eliminazione di alimenti contenenti glutine, come pane, pasta o prodotti da forno, permette di eliminare anche una grossa quota di carboidrati e quindi di ridurre l’apporto calorico complessivo della dieta. Ma questo non dimostra che sia l’eliminazione del glutine a favorire la perdita di peso. Infatti, se sostituissimo biscotti, pane, panini e crackers con le loro varianti senza glutine, scopriremmo facilmente che non esiste alcuna garanzia di dimagrimento. Anzi, molti prodotti industriali, quando vengono privati del glutine, sono arricchiti con quantità superiori di zuccheri per modificarne la palatabilità e per esigenze tecnico-industriali.

Inoltre, si può entrare nella sbagliata convinzione che mangiando alimenti che non contengono glutine, un po’ come accade per i prodotti light, si possa abbondare con altri cibi ritenuti più salutari. Questo effetto di compensazione può generare la falsa credenza che si stia rispettando una dieta, quando in realtà si sta assumendo lo stesso numero di calorie, se non un numero superiore.

Inoltre, bisogna ricordare che i prodotti gluten free realizzati dall’industria alimentare sono pur sempre delle formulazioni artificiali che, per ottenere la consistenza, l’elasticità e il sapore simili a quelli degli alimenti tradizionali, devono utilizzare amidi raffinati, farine di riso o di mais, grassi e altri ingredienti tecnologici. Infatti, capita anche che, facendo il confronto tra prodotti equivalenti senza glutine, in alcuni casi ci siano quantitativi inferiori di fibre e proteine, mentre risultino superiori le percentuali di grassi e sodio.

Come scegliere un buon prodotto gluten free

Per valutare la qualità di pane, biscotti, pasta o snack senza glutine, è utile osservare:

Fibre: preferire, quando possibile, formulazioni con cereali integrali o pseudocereali.

preferire, quando possibile, formulazioni con cereali integrali o pseudocereali. Proteine: confrontare il contenuto proteico con quello dei prodotti tradizionali.

confrontare il contenuto proteico con quello dei prodotti tradizionali. Zuccheri, grassi saturi e sale: controllare le quantità nella tabella nutrizionale.

controllare le quantità nella tabella nutrizionale. Ingredienti: considerare la formulazione complessiva, senza giudicare un alimento soltanto dalla lunghezza dell’etichetta.

Il numero degli ingredienti, da solo, non è sufficiente per determinare la qualità nutrizionale di un prodotto. La valutazione deve considerare composizione, porzioni e contesto di consumo.

Quali rischi comporta eliminare il glutine senza necessità?

L’eliminazione del glutine dalla propria dieta deve avvenire nel caso in cui, secondo il parere medico e la diagnosi di laboratorio, sia certificata la presenza di malattia celiaca. Alcune persone possono soffrire anche di sensibilità al glutine non celiaca, mentre altre possono manifestare meccanismi immunologici differenti che caratterizzano l’allergia al grano.

In tutti gli altri casi non è giustificata l’eliminazione arbitraria del glutine e degli alimenti che lo contengono dal proprio regime alimentare. L’esclusione del glutine dalla dieta può comportare la riduzione di alimenti che normalmente sono ricchi di fibre, ferro e micronutrienti preziosi per l’organismo. Il rischio aumenta ancora di più se i cereali integrali vengono sostituiti con prodotti confezionati a base di amidi raffinati e privi di micronutrienti.

Inoltre, un punto fondamentale riguarda la diagnosi. Infatti, chi sospetta di essere celiaco non dovrebbe mai iniziare a eliminare il glutine in modo autonomo prima di aver effettuato accertamenti medici. La riduzione o esclusione del glutine, infatti, può modificare il numero di anticorpi e i referti delle diagnosi condotte a livello intestinale, rendendoli meno attendibili e quindi ritardando la diagnosi effettiva di celiachia. Le linee guida della British Society of Gastroenterology del 2026 raccomandano infatti di mantenere un’alimentazione contenente glutine prima dei test diagnostici.

Il parere del nutrizionista

Il successo dell’alimentazione e dei prodotti gluten free dimostra ancora una volta quanto sia facile demonizzare un ingrediente e associare la sua eliminazione a uno stile di vita più salutare. La ricerca scientifica invita a distinguere tra le esigenze terapeutiche legate all’assenza di glutine dalla dieta e quelle che sono delle pure tendenze o mode alimentari.

Infatti, mangiare senza glutine non significa automaticamente mangiare meglio o in modo più sano. Questo concetto non si applica a chi presenta la celiachia e quindi, assumendo glutine, può andare incontro a sintomi gastrointestinali e non solo.

Quindi, piuttosto che concentrarsi su ciò che un alimento contiene o non contiene, è sempre opportuno valutare un giusto equilibrio tra fibre, proteine, carboidrati, ma anche grassi e micronutrienti fondamentali per il benessere generale dell’organismo.

Fonti bibliografiche

Lebwohl B. et al. (2017). Long term gluten consumption in adults without celiac disease and risk of coronary heart disease: prospective cohort study – The BMJ

Eating, Diet, & Nutrition for Celiac Disease – NIDDK

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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