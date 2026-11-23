Fondamentale, in caso di allergia, è riconoscere presto i sintomi e agire di conseguenza, distinguendola dalle intolleranze

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF I sintomi dell'allergia

La gola si stringe, la lingua e le labbra si gonfiano, la pressione arteriosa scende rapidamente. Il tutto, in pochissimi minuti. Sono queste alcune delle manifestazioni più classiche dell’anafilassi e dello shock che ne deriva.

Il 21 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Anafilassi indetta dall’European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Nell’occasione si è fatto il punto sulla conoscenza degli italiani sul tema, attraverso un un’indagine commissionata da Viatris a IQVIA e condotta su 1.000 individui rappresentativi della popolazione italiana tra ottobre e novembre 2026.

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente il bisogno di offrire conoscenza sull’argomento, visto che circa metà degli intervistati dichiara di non sapere che cosa sia l’anafilassi, mentre il 60% non si sente preparato a intervenire in un caso concreto di anafilassi. Dai dati preliminari dell’indagine, soprattutto, emerge l’importanza di saper riconoscere tempestivamente i sintomi e mettere in atto le modalità corrette di intervento di fronte a un’emergenza che richiede una risposta immediata.

Non facciamo confusione: ecco di cosa si parla

Sul fronte di ciò che accade nell’organismo, i meccanismi d’azione di intolleranza e allergia sono diversi: le allergie sono mediate da meccanismi immunologici mentre nelle intolleranze, invece, la reazione non è provocata dal sistema immunitario. Soprattutto, i sintomi legati alle intolleranze alimentari tendono a concentrarsi nell’intestino e nell’apparato digerente, mentre generalmente vengono colpiti altri organi. Le allergie, invece, poiché sono scatenate da meccanismi immunologici, possono manifestarsi anche senza sintomi intestinali.

Occorre quindi capire se è ia davvero un determinato alimento a scatenare i sintomi, ovvero comprendere se si tratta davvero di allergia alimentare e non piuttosto di un’intolleranza, visto che i fastidi sono simili almeno considerando l’apparato digerente.

Alcune proteine contenute nei cibi che fanno parte della nostra alimentazione abituale, o anche consumati solo occasionalmente, possono provocare, in soggetti predisposti, una reazione allergica. Inoltre, la sintomatologia legata alle intolleranze può in alcuni casi divenire cronica, mentre le allergie possono avere anche complicanze più gravi, fino all’anafilassi.

Quando è anafilassi

L’anafilassi è una grave reazione allergica provocata dall’ingestione o dal contatto con allergeni, che può comportare rischi potenzialmente letali. Si manifesta rapidamente, spesso entro pochi minuti dall’esposizione all’allergene. Tra i sintomi più comuni vi sono prurito cutaneo, eruzione cutanea, orticaria, difficoltà respiratoria, respiro sibilante, tosse, gonfiore della lingua, delle labbra, della gola o di altre parti del corpo, difficoltà a deglutire, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, alterazioni del ritmo cardiaco o della pressione arteriosa, vampate di calore e sensazione di svenimento.

Il riconoscimento precoce dei sintomi e il trattamento immediato sono cruciali nella gestione dell’anafilassi per ridurre il rischio di complicanze gravi e potenzialmente fatali. Ovviamente i rischi sono diversi in base a ciò che comporta la crisi: i problemi tendono ad essere più rapidi a manifestarsi per le reazioni iatrogene causate da farmaci o trattamenti medicali, e magari impiegano qualche minuto in più per punture di di imenotteri e per l’ingestione di cibo.

In termini generali, comunque, in caso di anafilassi la forma più blanda si manifesta con una specie di orticaria generalizzata con un forte prurito. Se il quadro è più grave si associano anche vertigini, nausea, vomito, diarrea e senso di peso al torace. Poi si arriva alla terza fase, quella più grave in cui l’edema della glottide (cioè una sorta di restringimento per le vie attraverso cui passa l’aria) è la causa dei disturbi maggiori. Si fa fatica a respirare, più o meno come accade in un attacco d’asma molto grave, e addirittura non si riesce a deglutire. Infine la quarta forma, che può risultare mortale, porta a calo della pressione arteriosa, perdita di coscienza e collasso.