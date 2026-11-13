L’effetto “insospettabile” del caffè, cambia la flora intestinale: le conseguenze

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iStock Come il caffè influisce sull'intestino

Per i consumatori abituali di caffè arrivano conferme confortanti e qualche novità: sorseggiare qualche tazza di caffè, in quantità non eccessiva, influisce sulla flora intestinale, ma anche sul funzionamento dell’intestino stesso, in particolare con effetti differenti sul tenue e sul colon. A dimostrarlo è uno studio danese, appena pubblicato sulla rivista Gut Microbiology,

Bevi caffè tutti i giorni? Come cambia il tuo intestino

Uno studio danese mostra come l’assunzione regolare di caffè è strettamente legata alla flora batterica, ma anche al funzionamento di questo organo. Era già noto, infatti, che polifenoli e melanoidine che sono contenuti nella bevanda agiscono anche come prebiotici, favorendo batteri benefici come Bifidobatteri e Lactobacillus. Ma il nesso può anche variare da persona a persona, in base anche alla sensibilità individuale. Ora, invece, i ricercatori dell’Università di Copenaghen hanno scoperto che l’azione del caffè incide anche sulla ‘fisiologia’: “L’aspetto più importante è che il consumo frequente di caffè sembra influenzare la fisiologia stessa dell’intestino, in altre parole il modo in cui funziona”, ha spiegato Francresca Bucci, dottoranda presso il Dipartimento di Nutrizione, Esercizio fisico e Sport dell’Università di Copenaghen e prima autrice dello studio.

Lo studio: cosa si è scoperto e come

Come spiegato dal coordinatore dello studio, Henrik Munch Roager, sono emerse differenze tra consuma frequentemente caffè (da 1 a 5 al giorno) e chi lo beve meno spesso: mentre i primi hanno mostrato una maggiore diversità di microrganismi, i secondi avevano una varietà di batteri più limitata. Per capirlo i ricercatori hanno analizzato un campione di 61 persone adulte sane, suddivise appunto in due gruppi, a seconda della quantità di caffè assunto quotidianamente. La ricerca è stata effettuata utilizzando una SmartPill, cioè una capsula “intelligente” in grado di registrare diversi parametri fisiologici durante il passaggio nel tratto gastrointestinale. Sono stati anche osservati i metaboliti della caffeina nelle urine e in campioni di feci. Gli studiosi hanno potuto constatare anche che il caffè è in grado di abbassare significativamente il pH nell’intestino tenue, aumentando quindi l’acidità e influenzando l’attività degli enzimi digestivi. A livello del colon, invece, si è vista una maggiore motilità.

Un supporto contro la stitichezza?

Quest’ultimo risultato della ricerca ha aperto all’ipotesi che in un futuro non troppo lontano si possano approfondire le azioni del caffè soprattutto per il trattamento di pazienti che soffrono di stitichezza. “Moltissime persone soffrono di stitichezza e irregolarità dell’evacuazione. Se riuscissimo a comprendere come il caffè influisce sulla digestione e sulle contrazioni intestinali, potrebbe essere possibile utilizzare queste conoscenze per stimolare naturalmente la motilità intestinale. Sarebbe estremamente prezioso”, ha osservato Roager. Della stessa opinione la ricercatrice italiana: “Le contrazioni intestinali possono favorire una digestione sana, aiutare a prevenire la stitichezza e mantenere in buone condizioni la muscolatura intestinale”, ha infatti sottolineato Bucci. Per questo i ricercatori hanno intenzione di avviare un nuovo studio più approfondito e mirato in questa direzione. Intanto le evidenze della ricerca non lasciano indifferenti gli esperti di nutrizione.

Il caffè aiuta a digerire meglio?

Qualche distinguo, infatti, è arrivato dal Professor Francesco Sofi, Presidente Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e ordinario di Scienza dell’Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate Università degli Studi di Firenze. “Lo studio mostra associazioni, non che il caffè “modifichi” la flora. Se si analizza l’intera comunità microbica, non c’è differenza significativa (la cosiddetta β-diversità) e le differenze nei singoli generi (come Lawsonibacter, Slackia, Eggerthellaceae) non reggono, dopo che si procede con una correzione tramite test multipli. Ciò che viene confermato è la ricchezza batterica più alta nei bevitori frequenti. Questo, però, non significa che se si beve caffè si digerisca meglio: la digestione non è stata misurata nello studio. Gli autori propongono ipotesi, ma precisano che il meccanismo è ignoto”.

Il nesso tra caffè e minor stitichezza

Più conosciute, invece, erano già le possibili interazioni tra il caffè e il colon: “Era noto, per esmepio, l’effetto stimolante del caffè sull’intestino e sulla secrezione acida gastrica. Ma servono cautele. È dimostrato che i metaboliti della caffeina sono correlati con le contrazioni del colon, ma non c’è differenza tra bevitori rari e frequenti; non c’è correlazione neppure con il tempo di transito nel colon e, soprattutto, la stitichezza non è stata studiata, perché i partecipanti erano sani – precisa l’esperto – Inoltre i bevitori di più caffè avevano feci meno umide, il che, nella stitichezza, andrebbe nella direzione opposta a quella sperata. L’ipotesi – riassume Sofi – è interessante e studiarla ha senso, ma oggi non autorizza a consigliare il caffè contro la stitichezza. Per qualcuno può aiutare, per altri (come per chi soffre di reflusso o colon irritabile) può peggiorare i sintomi”.

Quante tazzine di caffè al giorno

Inevitabile, però, chiedersi quante tazzine di caffè ci si possa concedere al giorno. “Lo studio non risponde a questo interrogativo, perché non valuta dosi ottimali e i bevitori frequenti assumevano in media circa 340 mL/die”, chiarisce Sofi. Però esistono indicazioni generali, che arrivano da enti istituzionali: “L’Ente Regulatorio Europeo di Sicurezza per gli Alimenti indica per adulti sani fino a 400 mg di caffeina al giorno (circa 4-5 espressi), con dosi singole entro 200 mg. Per le donne in gravidanza e in allattamento, invece, il limite scende a 200 mg/die. Il metabolismo della caffeina varia molto da persona a persona, quindi sesso ed età contano, ma non esiste una soglia diversa universalmente fissata per uomini e donne adulti”.