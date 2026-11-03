Antonella Elia torna a La Volta Buona dopo l’operazione. “Processo non ancora concluso”

Dopo l'intervento, Antonella Elia è tornata a "La Volta Buona": la showgirl ha raccontato come sta e ringraziato chi le è stato vicino

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Getty Images Antonella Elia

Dopo settimane tutt’altro che semplici, Antonella Elia è tornata in televisione. La showgirl, che nelle ultime settimane ha raccontato ai suoi follower il percorso affrontato dopo l’intervento, è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

E se qualcuno temeva di ritrovarla un po’ sottotono, si è dovuto ricredere: Antonella è arrivata in studio con il sorriso di sempre, pronta a raccontarsi in una versione inedita e, naturalmente, a non risparmiarsi qualche battibecco.

Antonella Elia torna a “La Volta Buona” dopo l’intervento

Sono state settimane particolarmente delicate per Antonella Elia. Lo scorso ottobre la showgirl aveva raccontato sui social di essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento, necessario dopo la scoperta di una formazione anomala vicino a un ovaio.

Una notizia che aveva subito preoccupato i suoi fan, ai quali Antonella aveva scelto di raccontare anche i passaggi più difficili, senza perdere il suo modo di fare ironico e diretto.

Lo stesso atteggiamento che il pubblico ha potuto ritrovare a La Volta Buona, dove la showgirl ha raggiunto Caterina Balivo. Durante la puntata Antonella ha avuto modo di parlare un po’ dell’intervento e dell’affetto ricevuto.

“Ho mostrato me stessa, e la solidarietà che ho sentito mi ha allargato il cuore da pazzi” ha raccontato con non poca emozione.

Caterina le ha poi chiesto come si sente: “Sto benino grazie. È un processo non ancora concluso, per ora preferisco non dire nulla”, ha spiegato Antonella, preferendo però non entrare nei dettagli.

Per lei, ora, la cosa migliore è godersi l’affetto ricevuto: “Per me ricevere questo amore è fondamentale, ma è come se fosse un dono inaspettato. È stupefacente vedere l’umanità delle persone”, ha spiegato, non smettendo di ringraziare chiunque le sia stato vicino nei giorni più difficili.

Gli amici, la stessa Caterina e il team de La Volta Buona, ma soprattutto Pietro Delle Piane: “Senza Pietro mi sarei sentita persa”, ha raccontato.

Antonella Elia, fornelli e battibecchi con Giorgio Calabrese

Sempre sorridente e molto partecipe, nel corso della puntata Antonella ha ripreso il suo posto sul divano senza risparmiarsi quando c’è stato da intervenire e dire la propria, riservando al pubblico anche una piccola sorpresa: per un momento ha vestito i panni della cuoca.

In studio è stato infatti mostrato un video che l’ha vista alle prese con un menù salutare dai sapori autunnali. In tavola un sandwich di pollo e una vellutata di carote e patate, preparati con la sua consueta ironia e senza rinunciare a qualche battuta.

Ma se c’è una cosa che Antonella Elia non ha perso durante lo stop, è la ferma determinazione a dire sempre la sua, anche a costo di scatenare vivaci botta e risposta. È successo quando in studio è entrato nel vivo il dibattito sull’alimentazione, guidato dal noto nutrizionista Giorgio Calabrese.

Ospiti della puntata erano anche Liliana Andreanò e Francesco Lombardo, la celebre coppia madre e figlio protagonista a The Voice nella squadra di Loredana Bertè, per i quali il medico stava illustrando un piano alimentare personalizzato.

Nel commentare le loro abitudini quotidiane, e in particolare il consumo di latte vaccino e caffè a colazione, Calabrese ha spiegato di non voler stravolgere totalmente le loro abitudini. Un’affermazione che ha immediatamente scatenato la reazione della showgirl, intervenuta in modo netto: “Il latte di mucca non va bevuto“.

La replica del professore non si è fatta attendere, dando vita a un vivace siparietto scientifico e dialettico in cui nessuno dei due ha voluto cedere il passo. La discussione si è poi accesa ulteriormente quando si è parlato di pizza con impasto dietetico.

Per Calabrese la viralità di simili preparazioni sui social risponde più a una moda passeggera che a una reale esigenza calorica, mentre Antonella ha difeso a spada tratta la variante a base di yogurt e uova. Una conferma per chi la segue da sempre e un ritorno in pieno stile Antonella Elia: sorridente, ironica e con la battuta sempre pronta. Anche dopo settimane difficili, la voglia di mettersi in gioco non sembra proprio mancarle.