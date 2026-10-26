Antonella Elia torna a casa dopo l’intervento e svela come sta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Elia

Antonella Elia torna a casa dopo l’intervento e racconta su Instagram come sta. Qualche giorno fa la showgirl aveva pubblicato su X un video in cui svelava di essere stata ricoverata dopo che i medici avevano rivelato la presenza di una “formazione anomala” vicino all’ovaio.

Come sta Antonella Elia

A distanza di giorni Antonella Elia è tornata a sorridere e, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, ha voluto dedicare un video a tutte le persone che, seppur virtualmente, sono rimaste al suo fianco.

“Amici miei non so se riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per tutto l’affetto che mi avete regalato in questi giorni così delicati – ha scritto la showgirl nella didascalia del video -. La vostra solidarietà, i vostri messaggi e la vostra vicinanza mi hanno emozionato profondamente. Ora tocca a me mandarvi tutto l’amore che mi avete fatto sentire! Vi stringo forte, con il cuore pieno di gratitudine. Grazie di esserci, davvero”.

Nella clip vediamo una Antonella Elia sorridente, nel salotto della sua abitazione, mentre racconta come sta. Alle sue spalle un giardino e una pianta di orchidea.

“Eccomi qua, voglio darvi mie notizie – ha spiegato la showgirl ed ex gieffina nel video social -. Questa esperienza di malattia mi ha fatto sentire vicina a tutti voi, amici vicini fisicamente e amici anche virtuali. Mi avete comunicato tanto amore, comprensione e sostegno, che la mia esperienza di malattia mi ha allargato il cuore. Ho bisogno di sentirmi amata e questo amore gigantesco di cui mi avete riempito mi ha fatto sentire protetta. Mi rende felice”.

Antonella Elia ha poi raccontato di aver vissuto in modo intenso questa esperienza e di aver compreso tante cose importanti di fronte alla malattia. “Spero di riuscire a comunicare qualcosa di vero e di utile – ha detto -. La fragilità umana è bellissima, mostrare se stessi, la propria umiltà e precarietà, perché questo porta all’empatia e all’amore. Io sto meglio, tutto procede – ha concluso -. Spero di poter ricambiare quanto ho ricevuto. Voglio restituire tutto l’amore che mi avete donato, vi abbraccio virtualmente”.

L’intervento di Antonella Elia e la diagnosi

Lo scorso 19 ottobre, Antonella Elia aveva sorpreso e preoccupato i fan, svelando di trovarsi ricoverata all’Ospedale Gemelli di Roma.

“Lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, ma sono qui al Gemelli per un intervento – aveva spiegato in un video -. Parlo sempre di prevenzione, ma per un anno e mezzo io non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio e, invece che fare i controlli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà bene capire che cosa sia, e quindi sono qui e domani mi opero”.

Poco dopo l’operazione, la showgirl aveva svelato la diagnosi. “Era un tumore borderline, per cui ho tolto tube e ovaie, ma l’utero c’è ancora. E poi fra due settimane ci saranno le… Non riesco a parlare, scusate, anestesia tosta. Quindi non siate preoccupati, sono sopravvissuta! È molto meglio di quanto ci si aspettasse”.

Accanto a lei Pietro Delle Piane, attore e suo storico compagno. I due si erano separati nel 2025 dopo oltre sei anni d’amore, restando però in ottimi rapporti, così tanto che Pietro ha scelto di restare vicino ad Antonella Elia durante la sua degenza.