Antonella Elia ricoverata in ospedale: “Formazione all’ovaio, devo operarmi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Elia

Antonella Elia si racconta, con grande semplicità, sui social, svelando ai suoi follower di essere stata ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi ad un’operazione. La conduttrice e showgirl ha svelato che i medici avrebbero scoperto una “strana formazione vicino all’ovaio” che dovrà essere rimossa.

Antonella Elia ricoverata in ospedale

Nel video, pubblicato nelle Stories di Instagram e su X, Antonella Elia è in una stanza d’ospedale. La showgirl ha spiegato di voler raccontare cosa sta vivendo per aiutare le altre persone e per accendere i riflettori sul delicato tema della prevenzione. “Sono qui al Gemelli, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento”, ha esordito, aprendosi con i suoi follower con la delicatezza che la contraddistingue.

“Per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali – ha spiegato Antonella Elia -. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio, ho lasciato passare un anno e mezzo e adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che non si sa cosa sia. Quindi sono qui e domani mi opero”.

La showgirl ed ex gieffina, trascorrerà dunque quattro giorni all’ospedale. “In questi giorni resterò qui, ho bisogno di tutto il vostro amore e del vostro sostegno – ha detto -. Comunque mi sento in ottime mani e vi comunico tutta la mia tranquillità”.

La confessione di Antonella Elia

La Elia ha raccontato di essersi già sottoposta a diversi interventi in passato, ma di non averne parlato pubblicamente, tenendo la questione privata. Ora avrebbe deciso di parlare con uno scopo fondamentale: sensibilizzare le persone alla prevenzione.

“Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti – ha sottolineato -. Se si hanno dei sintomi o delle problematiche, bisogna seguirle con molta accuratezza perché sennò poi il problema diventa irrimediabile. Io sono stata un po’ superficiale, però andrà come deve andare”.

62 anni e una brillante carriera alle spalle, Antonella Elia è una fra le showgirl più amate della tv italiana. Prima star di Non è la Rai poi valletta di Mike Bongiorno, infine star di reality come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, non si è mai allontanata dal piccolo schermo, conquistando il pubblico con la sua grande sincerità.

Qualche anno fa la showgirl aveva raccontato di essere stata operata per asportare un tumore al seno. Una confessione toccante e profonda che aveva scelto di fare durante un’intervista a Verissimo.

“Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore al seno – aveva raccontato in quell’occasione -. Tutto è iniziato dalla prevenzione perché io non volevo mai fare la mammografia e la mia ginecologa continuava a insistere”. Il controllo purtroppo aveva portato ad una diagnosi di “carcinoma in situ”. “Sono stata subito mandata in ospedale per fare delle aspirazioni – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Ho dovuto affrontare l’operazione al seno sinistro. Ho avuto paura di morire”.