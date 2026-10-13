Rita Rusic e Antonella Elia, è pace a La Volta Buona. Poi la rovinosa caduta

Rita Rusic e Antonella Elia si ritrovano a La Volta Buona dopo anni di silenzi. Tra scuse e confessioni, un'improvvisa caduta movimenta lo studio di Caterina Balivo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Rita Rusic e Antonella Elia

Tra un servizio sulla dieta del momento e un altro sulla cronaca rosa, a La Volta Buona c’è anche tempo per fare pace e mettere da parte vecchie ruggini. È accaduto a Rita Rusic e Antonella Elia, entrambe ospiti di Caterina Balivo nella puntata in onda su Rai 1 martedì 13 ottobre. Le due hanno deciso di archiviare pubblicamente le tensioni del passato, con tanto di… caduta.

La pace in tv tra Rita Rusic e Antonella Elia

Tutto è cominciato quando durante la diretta de La Volta Buona è emerso un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti: Rita Rusic e Antonella Elia non si vedevano da quando avevano condiviso l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip.

Un incontro che ha assunto rapidamente i contorni di una vera e propria “carrambata”, come l’ha definita Angelo Perrone. Il famoso manager è stato il primo a farlo notare alla padrona di casa Caterina Balivo.

Tra la Rusic e la Elia era rimasta una questione irrisolta. Durante il reality di Canale 5, un comportamento di Antonella aveva provocato una frattura nel rapporto con Rita, lasciando dietro di sé incomprensioni e risentimenti.

A distanza di anni, però, l’atmosfera è apparsa decisamente diversa. La stessa Antonellina ha scelto di affrontare direttamente la questione, senza nascondersi dietro battute o mezze parole.

“Rita, mi hai perdonata?”, ha prontamente chiesto l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno. Poi sono arrivate le scuse, pronunciate davanti alle telecamere: “Mi dispiace un sacco. Sono stata proprio cattiva”. Un’ammissione accompagnata dal ricordo di una situazione che, all’epoca, sembrava impossibile da recuperare.

Rita Rusic ha quindi ricostruito l’episodio che aveva segnato il loro rapporto. “Mi aveva votato”, ha raccontato, riferendosi a quanto accaduto durante il GF Vip. Quando le due si erano schierate in gruppi differenti, tra alleanze e scontri di gruppo.

Ma l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non prova alcun rancore: “La rabbia non può esserci perché sennò mi vengono le rughe”, ha scherzato. A quel punto, Antonella ha voluto mettere definitivamente un punto alla vicenda: “Ormai pace fatta”. Immediata la risposta di Rita: “Cento per cento”.

La caduta a La Volta Buona e la battuta di Pino Insegno

Dopo aver ricevuto le scuse Antonella Elia ha preteso un abbraccio da Rita Rusic, che non è tardato ad arrivare.

Abbracciandosi, però, le due sono cadute a terra, con Caterina Balivo che ha guardato tutta la scena a bocca aperta. Una caduta tra l’altro che arriva a poche ore da quella – già virale sui social – di Valeria Marini all’edizione in corso del Grande Fratello Vip.

Sulla caduta della Elia e della Rusic ci ha scherzato su Pino Insegno, anche lui ospite della Balivo: “Ci vediamo, io vado a registrare altre puntate di Reazione a Catena”, ha detto scherzando dopo aver aiutato le due ad alzarsi.

Un tonfo che per fortuna non ha causato danni ma che ha sancito definitivamente la pax. E così, tra una confessione e una risata, quella che sembrava una rivalità destinata a durare nel tempo si è conclusa con una riconciliazione. Almeno davanti alle telecamere.