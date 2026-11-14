Lo stress prima di un esame attiva cortisolo e adrenalina, due ormoni che possono influenzare la glicemia. Ecco cosa dice la scienza e come gestire l'ansia.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Donna stressata durante lo studio, con una mano sulla fronte, davanti al computer

L’ansia da esame attiva il sistema nervoso e la risposta ormonale allo stress, provocando sintomi fisici che possono influire su concentrazione e benessere.

Adrenalina e cortisolo possono rendere più glucosio disponibile, ma l’ansia non causa necessariamente un aumento misurabile della glicemia.

Pasti equilibrati, sonno regolare e moderazione con caffeina ed energizzanti aiutano a gestire la tensione durante lo studio e le prove.

Mani sudate e tremolanti, cuore che batte all’impazzata, stomaco chiuso e difficoltà a concentrarsi sono solo alcune delle sensazioni provate dagli studenti alle prese con esami universitari, interrogazioni o prove importanti. L’ansia da esame non coinvolge solo la mente, la mette in moto tutta una serie di reazioni fisiologiche che interessano anche il sistema nervoso, gli ormoni e il metabolismo.

Quando il corpo rileva una situazione come stressante inizia a rilasciare ormoni come adrenalina e cortisolo, che preparano l’organismo ad affrontare l’eventuale e possibile minaccia. La secrezione di tali ormoni può andare a influenzare la disponibilità di glucosio nel sangue, anche se non accade in tutte le persone.

Capire cosa succede durante questi momenti di stress e riconoscere i vari segnali che il corpo manifesta è importante per riuscire ad adottare delle strategie utili per affrontare gli esami in modo più sereno e senza trascurare il benessere del proprio organismo.

Ansia da esame: cosa succede al corpo quando è sotto stress?

L’ansia generata dagli esami o dalle interrogazioni scolastiche può attivare una serie di reazioni fisiologiche legate allo stress. Si tratta di un meccanismo di adattamento che il corpo mette in atto per cercare di reagire a situazioni percepite come minacciose, pericolose o troppo impegnative. Infatti, questi processi non si hanno solo in prossimità di esami o impegni universitari, ma anche al lavoro o nella vita di tutti i giorni.

Il cervello inizia a coinvolgere il sistema nervoso simpatico e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nota come asse HPA. Il primo è in grado di rilasciare adrenalina e noradrenalina, che sono responsabili di manifestazioni immediate dello stress. Il secondo asse fisiologico, invece, è dedicato alla produzione del cortisolo, un ormone prodotto dai surreni che contribuisce a regolare la disponibilità di energia e diverse funzioni metaboliche.

Durante questa risposta possono comparire:

Accelerazione del battito cardiaco;

Aumento della sudorazione;

Respirazione più rapida;

Tensione muscolare;

Sensazione di nausea o fastidio addominale;

Difficoltà di concentrazione e alterazioni dell’appetito.

Queste manifestazioni non indicano necessariamente un problema di salute. Una moderata attivazione può favorire attenzione e prontezza, mentre un’ansia particolarmente intensa o persistente può interferire con la memoria, il sonno e la capacità di affrontare la prova stessa.

Come fa lo stress ad aumentare la glicemia?

Lo stress in alcuni casi può favorire un aumento transitorio della glicemia a causa della secrezione di adrenalina e cortisolo, che sono ormoni capaci di modificare il modo in cui il corpo umano produce e utilizza il glucosio.

Il glucosio è una delle principali fonti di energia per le cellule in particolar modo per il cervello. Quando si affrontano condizioni di allerta o agitazione, il corpo cerca di rendere rapidamente disponibile il glucosio e per questo innalza la glicemia.

Il ruolo dell’adrenalina

L’adrenalina interviene proprio nei primi momenti in risposta allo stress e tra i suoi effetti metabolici ritroviamo proprio la stimolazione della glicogenolisi. Questo processo fisiologico permette di degradare le scorte di glicogeno presenti nel fegato e liberare glucosio. In questo modo si fornisce energia immediata ai tessuti e si prepara l’organismo all’azione.

Il ruolo del cortisolo

Il cortisolo, invece, agisce attraverso meccanismi che sono più lunghi e prolungati nel tempo. Infatti, favorisce la produzione di nuovo glucosio a partire da un processo chiamato gluconeogenesi. Inoltre, può influenzare anche l’efficacia dell’insulina sui tessuti del corpo umano. Infatti, questo ormone prodotto dal pancreas è essenziale per permettere alle cellule di utilizzare il glucosio e contribuire a mantenere la glicemia entro certi parametri fisiologici.

Quando lo stress è particolarmente intenso e prolungato, tali meccanismi possono contribuire ad un aumento della glicemia soprattutto nelle persone con diabete o con alterazioni nella regolazione glicemica.

L’ansia da esame fa davvero salire la glicemia?

Non necessariamente. L’aumento degli ormoni legati allo stress non corrisponde per forza ad un aumento misurabile degli zuccheri presenti nel sangue.

Uno studio pubblicato nel 2015 su African Health Sciences ha analizzato 208 studenti universitari, confrontando alcuni parametri metabolici durante il periodo degli esami e in un periodo privo di prove.

I ricercatori hanno osservato un aumento significativo del cortisolo e dell’adrenalina durante lo stress accademico. La glicemia a digiuno, invece, non ha mostrato variazioni statisticamente significative.

Risultati differenti emergono negli studi condotti su persone con diabete. Una ricerca pubblicata su Diabetic Medicine ha evidenziato che, nei pazienti con diabete di tipo 2, lo stress psicologico acuto sperimentato dopo un pasto può aumentare significativamente la glicemia rispetto a una condizione di controllo.

Questi risultati suggeriscono che la risposta glicemica dipende da diversi fattori: condizioni metaboliche individuali, durata dello stress, alimentazione e momento della misurazione.

Per questo motivo, non è corretto affermare che ogni episodio di ansia provochi automaticamente uno stato di iperglicemia. Inoltre, per verificare che ci sia un reale aumento della glicemia l’unico modo possibile è l’utilizzo di un glucometro, poiché i sintomi correlati all’ansia da esame potrebbero manifestarsi anche senza avere ripercussioni sulla glicemia.

Come gestire l’ansia da esame e favorire il controllo della glicemia?

Gestire lo stress significa intervenire in primis su una componente emotiva ma anche su abitudini quotidiane. Infatti, esistono tante strategie per ridurre la tensione e sostenere il benessere dell’organismo e ognuno le adotta in tempi e modi differenti.

Per prima cosa è necessario seguire un’alimentazione regolare fatta con pasti equilibrati contenenti il giusto rapporto di carboidrati complessi, proteine, fibre e grassi insaturi, in modo da aiutare il corpo ad avere energia durante tutte le ore legate allo studio e allo svolgimento di esami o prove universitarie.

Una delle pratiche meno corrette è quella di saltare sistematicamente i pasti in vista di interrogazioni o esami. Ciò non aiuta a migliorare la concentrazione, soprattutto in persone che assumono farmaci ipoglicemizzanti o che hanno il rischio di riduzioni eccessive dei livelli glicemici nel sangue.

Secondo la maggior parte dei nutrizionisti anche l’assunzione di caffè e bevande energizzanti per contrastare la stanchezza può generare palpitazioni, agitazione, tremori e difficoltà ad addormentarsi nelle persone particolarmente sensibili. Ciò può influenzare negativamente i livelli di concentrazione nei processi mnemonici.

È importante mantenere orari regolari e prevedere un giusto numero di ore di riposo notturno, in modo da lasciare che la mente si riposi e sia pronta agli impegni giornalieri.

Fonti bibliografiche:

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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