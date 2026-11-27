Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

iStock Il "metodo pomodoro"

Leggiamo la stessa frase quattro volte, sottolineiamo praticamente tutto e, quando proviamo a ripetere ad alta voce, ci accorgiamo di non ricordare nemmeno una virgola. Forse sarebbe il caso di fare una pausa, ma mancano ancora venti pagine alla fine del capitolo e abbiamo deciso che fino ad allora non ci alzeremo dalla sedia. Una discutibile forma di autodisciplina con cui molte di noi hanno una certa familiarità.

Del resto, tra le maratone di studio raccontate su TikTok e i video study with me che durano quanto un volo intercontinentale, è facile convincersi che essere delle brave studentesse significhi trascorrere ogni minuto disponibile sui libri. Salvo poi arrivare a fine giornata con il cervello in pappa e la sensazione di dover ricominciare tutto da capo.

E se provassimo a organizzare diversamente le nostre giornate? Il metodo pomodoro potrebbe fare al caso nostro, soprattutto se apparteniamo a quella categoria di persone che impiegano più tempo a convincersi a studiare che a studiare effettivamente. Il suo segreto? Imparare a dosare le energie, ritagliandoci dei momenti di relax anche nelle giornate più intense.

Metodo pomodoro: quando iniziare è la parte più difficile

Avete presente quando siamo talmente preoccupate per la mole di studio che ci aspetta da non riuscire nemmeno ad aprire il libro? Succede soprattutto durante la sessione d’esami, quando le scadenze si accavallano e persino riordinare l’armadio diventa all’improvviso un’attività irresistibile (di cui ci pentiamo subito).

La procrastinazione può avere molto a che fare con le emozioni che associamo a un determinato impegno. Se una materia ci mette in difficoltà o temiamo di non essere abbastanza preparate, rimandare ci offre un sollievo immediato, destinato però a durare pochissimo.

Il metodo pomodoro ci propone di cambiare prospettiva: anziché pensare a tutte le cose che dovremmo sapere entro un certo giorno, occupiamoci di ciò che possiamo fare nei prossimi minuti.

A idearlo, negli anni Ottanta, è stato Francesco Cirillo, all’epoca studente universitario. Per organizzare le proprie sessioni di studio utilizzava un timer da cucina a forma di pomodoro, da cui il nome della tecnica.

Il bello di questo sistema è che possiamo sperimentarlo anche nelle giornate in cui la motivazione è praticamente inesistente. In fondo, trovare la voglia di studiare per tutto il pomeriggio è molto più complicato che trovare quella di provarci per meno di mezz’ora.

Come organizzare lo studio con la regola dei 25 minuti

Immaginiamo di dover preparare un esame particolarmente impegnativo. Prima di sederci alla scrivania, individuiamo una porzione del programma su cui lavorare. Potrebbero essere alcune pagine da leggere oppure una serie di esercizi da svolgere.

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A questo punto, organizziamo il nostro tempo seguendo la versione tradizionale della tecnica del pomodoro:

Impostiamo un conto alla rovescia di 25 minuti e dedichiamoci all’attività scelta.

e dedichiamoci all’attività scelta. Allo scadere del tempo, prendiamoci 5 minuti completamente liberi dallo studio.

Ricominciamo, alternando lavoro e riposo secondo lo stesso schema.

Terminato il quarto pomodoro, facciamo una pausa più consistente, tra i 15 e i 30 minuti.

Durante la sessione cerchiamo di evitare il multitasking. Tenere aperte diciassette schede del browser, rispondere ai messaggi e contemporaneamente tentare di memorizzare delle informazioni può rendere tutto molto più complicato.

Se ci accorgiamo di aver bisogno di cercare qualcosa che esula dall’argomento che stiamo studiando, possiamo scriverlo su un foglio e occuparcene più tardi.

Per tenere traccia delle sessioni esistono numerose app, ma funziona benissimo anche il timer che abbiamo già sul telefono, preferibilmente con le notifiche disattivate. Oppure possiamo procurarci un timer da cucina e lasciare direttamente lo smartphone in un’altra stanza, soprattutto se conosciamo la nostra scarsa capacità di resistere alle tentazioni digitali.

Cosa fare durante le pause (spoiler: possibilmente evitare TikTok)

Cinque minuti sembrano pochissimi, eppure possono fare la differenza nel corso di un’intera giornata trascorsa a studiare. A patto che impariamo a utilizzarli per interrompere davvero quello che stavamo facendo.

Se abbiamo passato l’ultima ora curve sugli appunti, per esempio, potrebbe essere piacevole sgranchirci le gambe, sciogliere le spalle o fare due passi fuori casa, se ne abbiamo la possibilità.

Chi studia prevalentemente attraverso materiali digitali dovrebbe ricordarsi anche degli occhi. Quella fastidiosa sensazione di avere della sabbia sotto le palpebre, che talvolta avvertiamo dopo un pomeriggio al pc, può essere legata all’affaticamento visivo. Durante le pause proviamo a guardare fuori dalla finestra, lasciando riposare lo sguardo su qualcosa di distante.

Programmare dei momenti in cui abbandonare la scrivania ci aiuta inoltre a contrastare una delle abitudini più comuni della vita universitaria: trascorrere gran parte della giornata sedute. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità invita a ridurre il tempo dedicato alle attività sedentarie, introducendo più movimento nella quotidianità.

Quanto ai social, sappiamo bene quanto sia facile perdere la cognizione del tempo scorrendo i contenuti del feed. Il rischio è che una pausa di cinque minuti si trasformi in un’inaspettata maratona di reel, dalla quale riemergiamo mezz’ora dopo con ancora meno voglia di studiare.

Studiare meno ore significa studiare di meno?

Siamo cresciute con l’idea che un pomeriggio produttivo debba essere direttamente proporzionale al numero di ore trascorse sui libri. Tanto che, durante la sessione, raccontarci quanto poco abbiamo dormito rischia di diventare una specie di competizione involontaria.

Eppure inserire delle interruzioni nella nostra routine potrebbe avere effetti positivi su come affrontiamo lo studio.

Una ricerca del 2023 condotta su studenti universitari ha messo a confronto diversi sistemi di gestione delle pause. Chi seguiva intervalli prestabiliti ha riportato condizioni più favorevoli in termini di attenzione, motivazione e stanchezza rispetto a chi decideva autonomamente quando fermarsi.

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Risultati interessanti sul recupero delle energie arrivano anche da una meta-analisi pubblicata sulla rivista scientifica PLOS ONE, che ha preso in esame 22 campioni di partecipanti.

In entrambi i casi, tuttavia, i benefici osservati non si sono tradotti necessariamente in una maggiore quantità di lavoro svolto. Conviene quindi ridimensionare le aspettative: il metodo pomodoro difficilmente ci farà imparare un intero manuale in due giorni, ma potrebbe rendere quelle giornate molto meno estenuanti. E non è poco.

Personalizziamo il metodo pomodoro senza trasformarlo in un’ossessione

Se dopo qualche tentativo ci rendiamo conto che il timer ci innervosisce, possiamo modificare le regole. Magari abbiamo bisogno di qualche minuto in più per entrare nel vivo di un argomento, oppure troviamo difficile mantenere l’attenzione anche soltanto per un quarto d’ora.

Possiamo partire da intervalli più brevi quando siamo particolarmente stanche e allungarli quando dobbiamo dedicarci ad attività che richiedono maggiore continuità, come la scrittura della tesi.

Evitiamo anche di fissarci sul numero di pomodori completati. Abbiamo già abbastanza occasioni per confrontare le nostre prestazioni con quelle altrui, senza aggiungere alla lista le statistiche delle app per studiare.

E quando chiudiamo l’ultimo libro della giornata, concediamoci una serata libera senza ripassare mentalmente l’elenco delle cose ancora da fare. La sessione d’esami occupa già una parte considerevole della nostra vita: possiamo tranquillamente evitare di regalarle anche il tempo che ci separa dalla prossima sveglia.