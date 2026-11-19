Racconta da dentro la Gen Z, cercando di far emergere la voce, i linguaggi e le sensibilità di una generazione che non ha paura di ridefinire le regole.

iStock Vogliamo collezionare ricordi e per farlo utilizziamo le side quests.

E se ogni giornata avesse una missione segreta da completare? Non parliamo di grandi obiettivi o liste infinite di cose da fare, ma di piccole avventure capaci di rendere speciale anche un normalissimo martedì.

Si chiamano side quests e arrivano direttamente dal mondo dei videogiochi: nella vita reale diventano un modo divertente per uscire dalla routine, seguire la curiosità e collezionare nuovi ricordi.

Cosa sono le side quests e perché sono il nuovo trend?

La nostra realtà sta diventando sempre più simile a un videogioco a cielo aperto: non è la prima volta che trasferiamo alcuni concetti dei giochi nella vita reale.

Le side quests, nella vita reale, sono piccole attività quotidiane da inserire tra un impegno e un altro per rompere la monotonia e godersi il tempo libero. È un nuovo modo di vivere le proprie giornate togliendo l’autopilota: spesso siamo sopraffatte dai doveri e dalle responsabilità e funzioniamo come un pilota che ha memorizzato perfettamente la strada da percorrere. Ogni giorno la stessa instancabile routine. Le side quest consentono di dare un nuovo significato al tempo che abbiamo a disposizione.

Nei videogiochi, le side quests stimolano la curiosità del giocatore e lo spingono a fare attività secondarie, ossia non indispensabili al continuo della trama, che possono approfondire la storia o sbloccare elementi utili al gioco.

Non significa stravolgere la propria quotidianità tutti i giorni, ma arricchire le giornate di nuove esperienze e curiosità, senza essere solo un robot che adempie ai propri obblighi. Provare un nuovo bar della città, preparare una nuova ricetta o modificare l’ordine dei propri impegni sono alcune delle side quests che possiamo integrare nella routine per ritrovare il piacere di vivere.

Main character energy: trasformare la quotidianità in un’avventura

A volte ci immergiamo nei videogiochi per avere la possibilità di vivere una realtà diversa dalla nostra. Perché non trasformare la nostra vita in un’avventura?

Le side quests ci possono aiutare: siamo noi a decidere cosa fare nella nostra vita. Gli impegni ci sono, certo, ma non vogliamo che occupino tutta la nostra agenda.

Vogliamo vivere con la main character energy, con la sicurezza e la determinazione di chi sa di poter scegliere quale piega dare alla giornata. La prospettiva da cui guardiamo ciò che ci accade determina come lo affrontiamo, e nessuno ci vieta di fare un’attività alternativa se è proprio una giornata storta. Anche spostare un impegno per dedicarci a una piccola “avventura” è vivere come il main character.

La quotidianità è strettamente personale e possiamo riscoprire la bellezza di viverla appieno prendendo in mano la situazione e non facendoci travolgere dalle responsabilità. Solo così potremo godere dei nostri momenti, che non dipendono dalla nostra agenda, celebrando al meglio il tempo che ritagliamo per noi stesse ogni giorno.

iStock

10 idee di side quests da provare nella vita quotidiana

Per trasformare una giornata qualunque in una piccola avventura non serve fare grandi attività. Per iniziare, puoi scrivere su tanti foglietti quante sono le idee che ti vengono in mente, e inserirli tutti in un barattolo. Quando hai una giornata storta o senti l’esigenza di ritagliarti del tempo per te e rendere speciale qualche momento, pesca un bigliettino e fai ciò che ti dice. A volte può succedere l’inaspettato.

Fare colazione in un bar mai provato prima. Cambiano le facce, l’atmosfera e magari scopriamo il nostro nuovo cornetto preferito.

Visitare una biblioteca diversa dal solito. Perdersi tra gli scaffali e scegliere un libro senza avere un titolo preciso in mente.

Entrare in un negozio vintage. Chissà che non ci aspetti un piccolo tesoro da scoprire.

Provare un nuovo hobby creativo. Uncinetto, ceramica, pittura o creazione di candele: perché non provare qualcosa di nuovo?

Preparare una ricetta mai sperimentata. Anche una cena diversa dal solito può diventare una piccola missione.

Partecipare a un evento in città. Una mostra, un mercatino o un concerto.

Fare una passeggiata senza una meta precisa. Lasciare Google Maps spento e seguire l’istinto.

Comprare un libro partendo da una frase. Entrare in libreria, aprire qualche pagina e lasciarsi conquistare da una citazione.

Organizzare un solo date. Un cinema, un pranzo fuori o un pomeriggio dedicato a qualcosa che ci piace, da sole.

Provare qualcosa di nuovo con un’amica. Un corso, un locale particolare o un’attività che non avete mai fatto insieme.

Il potere delle side quests è che puoi idearle e gestirtele tu stessa: tutto ciò che è fuori dai tuoi schemi e dall’ordinario, va bene.

Piccole side quests, grandi soddisfazioni: imparare a godersi il tempo libero

Mentre i giorni passano, è facile dimenticare quanto ogni momento sia prezioso. Senza voler essere troppo drammatiche, il presente è qui e ora, quindi perché non godercelo? È la cosiddetta spensieratezza dei bambini, che tendiamo a perdere crescendo. Le side quests possono aiutare a ritrovarla, poiché ci consentono di stupirci della nostra stessa quotidianità. Non è forse questo il segreto per vivere serene?

Perché continuare ad affannarci tra i mille impegni, anche quando sono rimandabili? O se non lo sono, perché non fare qualche cambio di rotta sulla strada?

Nei videogiochi le side quests servono a dare varietà al gioco e spezzare la ripetizione meccanica della trama. Devono ovviamente essere coerenti con la trama, ma il loro punto di forza è arricchire la trama o offrire ricompense. Nella vita reale, funzionano esattamente così. Sono comode perché non necessitano di grandi budget e noi veniamo ricompensate con curiosità e nuovi ricordi.

Le side quests non sono una gara: il tempo libero non deve essere produttivo

Attenzione, però, a non trasformare anche le side quests in un’altra forma di produttività. Non dobbiamo riempire ogni spazio vuoto della nostra agenda o sentirci in dovere di fare qualcosa di interessante ogni giorno. Il loro bello è proprio la libertà di scegliere: possiamo decidere di uscire e scoprire un posto nuovo, ma anche di dedicarci a un pomeriggio senza programmi, lasciandoci guidare dall’ispirazione del momento.

In un periodo in cui siamo costantemente bombardate da contenuti che ci mostrano come ottimizzare il tempo, migliorare noi stesse e raggiungere nuovi obiettivi, riscoprire il piacere di fare qualcosa senza uno scopo preciso può essere liberatorio. Una side quest non deve necessariamente portarci a un risultato o a una nuova competenza: può semplicemente regalarci un ricordo, una risata o una storia da raccontare alle amiche. E se alla fine della giornata la nostra unica missione sarà stata quella di goderci un gelato in un posto nuovo, avremo comunque completato la nostra quest.