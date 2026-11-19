Tra l’attesa per GTA 6 e le maratone di gaming, scopri perché mangiamo più snack senza accorgercene e cosa rivela la scienza sul nostro appetito.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Giocare a videogiochi come GTA 6 può favorire il consumo calorico

La concentrazione e il coinvolgimento emotivo dei videogiochi possono ridurre l’attenzione al cibo, favorendo spuntini automatici e una percezione meno precisa delle quantità.

Gli studi indicano che mangiare distratti può influire sull’assunzione successiva, anche senza aumentare la fame percepita; stress e memoria meno nitida del pasto possono contribuire.

Il gaming non causa da solo un aumento di peso, ma sessioni lunghe possono ridurre movimento e sonno; porzioni preparate, pause e pasti consapevoli aiutano a regolarsi.

Tra fan che hanno programmato le ferie pur di dedicarsi al gioco e un’attesa collettiva che sfiora l’ossessione, GTA 6 promette grandi emozioni per tutti gli appassionati del gaming. Ma mentre ci si chiede quante ore si trascorreranno a Vice City, c’è un aspetto meno discusso: cosa succede alle nostre abitudini alimentari quando restiamo incollati allo schermo della PlayStation per molte ore?

Infatti, tra missioni segrete e inseguimenti è facile ritrovarsi con una bibita zuccherata sulla scrivania e un pacchetto di snack o patatine a portata di mano. Ma perché quando giochiamo ai videogiochi rischiamo di mangiare più del necessario, anche senza avvertire una vera e propria sensazione di fame?

Le risposte sono molteplici e vanno dall’attenzione alla memoria del pasto, fino all’affrontare momenti di stress provocati proprio dal videogioco stesso. In questo articolo cercheremo di capire di più sul fenomeno del distracted eating e come fare per evitarlo.

Cosa succede al nostro cervello mentre giochiamo

Quando siamo immersi all’interno di un videogioco, una parte delle nostre risorse cognitive viene dedicata a ciò che accade sullo schermo isolandoci dall’ambiente circostante. Bisogna prendere decisioni improvvise, reagire ad imprevisti, ma anche ricordare obiettivi e coordinate di posti nuovi.

Questo accade anche in giochi coinvolgenti come Grand Theft Auto VI, ambientato nello stato immaginario di Leonida e con una mappa esplorabile tra le più grandi mai create da Rockstar Games. Il corpo e la mente vengono quasi catapultati all’interno dell’esperienza virtuale, riducendo al minimo le interazioni del mondo reale soprattutto in termini di idratazione e assunzione di cibo.

Infatti, non si tratta di partite scandite da tempi ben precisi, ma di un’unica esperienza di gioco della durata di circa 80 ore complessive.

Può capitare quindi di alterare gli orari dei pasti e dedicarsi a cibi spazzatura, veloci e pratici da consumare. Tuttavia, il gioco distraendoci può alterare anche la nostra percezione della quantità del cibo introdotto nel corpo. Tale fenomeno viene chiamato comunemente alimentazione distratta o distracted eating.

In questi casi, il pasto non rappresenta l’attività principale, ma diventa un’azione che facciamo in modo automatico mentre si è impegnati in altre faccende.

Una revisione sistematica con meta-analisi pubblicata nel 2026 sull’American Journal of Clinical Nutrition, che ha incluso 50 studi, ha evidenziato che mangiare mentre si è distratti può aumentare l’assunzione calorica durante un successivo episodio alimentare.

L’effetto sul consumo immediato, invece, è risultato meno uniforme e più evidente con distrazioni passive, come guardare la televisione.

Tutto ciò non significa che ogni volta che facciamo una partita ai videogames aumenta le calorie introdotte nel corpo. Tuttavia, la distrazione può interferire con il normale controllo alimentare e offrire possibilità di sgarri notevoli.

Giocare ai videogiochi può far mangiare più calorie?

Uno degli studi più interessanti in riferimento all’assunzione calorica durante i videogiochi è stato pubblicato nel 2011 sull’American Journal of Clinical Nutrition. In questo studio i ricercatori hanno arruolato 22 adolescenti maschi e li hanno sottoposti in momenti diversi a due condizioni definite e sperimentali:

un’ora di videogiochi

un’ora di riposo da seduti

Passato questo tempo i partecipanti potevano consumare liberamente il proprio pranzo. Il risultato è stato sorprendente, poiché coloro che avevano passato un’ora a giocare ai videogiochi assumevano un surplus energetico complessivo superiore rispetto a coloro che avevano trascorso un’ora riposandosi.

L’aspetto più interessante, però, è che i ragazzi non riferivano una maggiore sensazione di fame, nonostante avessero mangiato di più. Anche le misurazioni ematiche di glicemia, insulina, cortisolo e grelina non indicavano delle variazioni significative.

Pur trattandosi di uno studio sperimentale piccolo e quindi non generalizzabile, è stato evidente come l’assunzione di cibo può aumentare anche senza una corrispondente crescita della fame percepita.

GTA 6, adrenalina e stress

È chiaro che non tutti i videogiochi producono lo stesso coinvolgimento emotivo. Infatti, alcuni richiedono concentrazione, rapidità e stati di stress particolarmente intensi.

In questo caso, il livello di attivazione psicofisiologica può avere un ruolo fondamentale anche sull’alimentazione. Durante sessioni di gaming sono state riscontrate diverse modifiche di parametri fisiologici come l’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, così come l’aumento dello stress percepito, soprattutto quando si tratta di videogiochi violenti.

Durante le sessioni di gioco intense, il corpo interpreta la pressione e l’adrenalina come un pericolo reale, attivando l’asse dello stress e spingendoti a cercare energia rapida. E quale energia è altrettanto rapida e facile da consumare come pacchetti di patatine, barrette di cioccolata o bevande zuccherate.

Perché mangiamo senza accorgercene

C’è un’altra spiegazione dietro al fatto che durante le sessioni di gaming si possano fare spuntini ripetuti: ovvero il fatto che ricordiamo meno chiaramente ciò che abbiamo mangiato.

In uno studio condotto dall’Università di Bristol i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: uno consumava il pasto mentre giocava al computer mentre l’altro mangiava senza distrazioni. Il primo gruppo mostrava una memoria meno precisa del pasto consumato e quindi riferiva un senso di sazietà inferiore, portandoli a consumare più biscotti e spuntini nelle ore successive.

In altre parole, essendo il cervello impegnato e distratto dai molteplici stimoli che arrivano dal videogioco presta meno attenzione al pasto. Pensiamo alle lunghe sessioni su GTA: apriamo un pacco di patatine durante una missione e una volta terminata senza quasi accorgercene cerchiamo altro cibo.

Gaming e aumento di peso: i rischi reali

Giocare ai videogiochi non genera automaticamente e direttamente un aumento del peso corporeo. Infatti, sono tanti i fattori che determinano un aumento ponderale del peso e tra questi troviamo un’alimentazione complessiva, i livelli di attività fisica e l’equilibrio sonno-veglia.

Ovviamente, tutto dipende dalle sessioni di gaming e dal tempo passato davanti allo schermo.

Qualora si passassero molte ore della giornata davanti allo schermo, andando a sacrificare momenti di attività fisica, camminate o altre faccende che possono portarci al consumo calorico, allora in questo caso staremo predisponendo l’organismo a un ridotto dispendio energetico.

Senza contare gli eventuali disturbi generati anche da ridotte ore di sonno per sessioni di gaming serale o notturno.

Inoltre, non bisogna scaricare tutta la colpa su snack e cibi confezionati; infatti, ci si può fiondare anche su alimenti preparati in casa, che possono apportare lo stesso numero di calorie o essere mangiati in quantità più abbondanti.

Come evitare di mangiare troppo mentre si gioca

È inutile dire che non bisogna rinunciare a giocare a GTA o a quello che è il proprio videogioco preferito, eliminando un momento di svago per la mente importantissimo.

Ciò che bisogna fare è modificare alcune abitudini alimentari, soprattutto quando si prevedono delle lunghe sessioni di gaming. Di seguito alcuni consigli utili forniti dal nutrizionista:

Mangiare prima di iniziare a giocare: dedicare attenzione al pasto permette di riconoscere meglio ciò che si è consumato.

dedicare attenzione al pasto permette di riconoscere meglio ciò che si è consumato. Preparare una porzione definita: mettere lo snack in una ciotola evita di continuare a prendere cibo direttamente dalla confezione.

mettere lo snack in una ciotola evita di continuare a prendere cibo direttamente dalla confezione. Scegliere alimenti sazianti: yogurt bianco, frutta fresca, frutta secca in quantità moderate o un piccolo panino possono essere alternative pratiche.

yogurt bianco, frutta fresca, frutta secca in quantità moderate o un piccolo panino possono essere alternative pratiche. Tenere l’acqua a disposizione: aiuta a mantenere una buona idratazione senza ricorrere continuamente a bevande zuccherate.

aiuta a mantenere una buona idratazione senza ricorrere continuamente a bevande zuccherate. Fare pause regolari: interrompere il gioco consente di muoversi e valutare se si ha davvero fame prima di cercare altro cibo.

Conclusione

L’obiettivo è rendere il consumo di cibo più consapevole, senza trasformare un momento di svago in una fonte di preoccupazione. Non esiste quindi un vero e proprio “effetto GTA VI”, piuttosto si tratta di un modo per descrivere un fenomeno più generale, che riguarda videogiochi, televisione e altre attività digitali.

La differenza non la fa soltanto ciò che mangiamo, ma anche quanto siamo consapevoli di mangiare. E questo vale tanto durante una missione a Vice City quanto davanti alla nostra serie televisiva preferita.

Fonti bibliografiche

Eating while distracted: a systematic review and meta-analysis of the effect of distraction on concurrent and later energy intake in adults – The American Journal of Clinical Nutrition

Video game playing increases food intake in adolescents: a randomized crossover study – The American Journal of Clinical Nutrition

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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