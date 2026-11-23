Il ritorno di Lorelai e Rory, con un nuovo documentario, offre l'occasione per riflettere sul rapporto tra madri e figlie: quanta complicità serve e perché non bisogna rinunciare al ruolo di genitore.

IPA

Sette stagioni, 153 episodi, un’ incantevole cittadina, una mamma ed una figlia: se nel 2002 eravate adolescenti, avete capito di cosa si parla. La serie tv “Una mamma per amica” ha tenuto incollate agli schermi moltissime ragazze, all’epoca nel ruolo di Rory, oggi in quella di Lorelai.

Serie tv immortale che, infatti, dopo il grande successo e tutto il merchandising connesso, ha dato vita ad un documentario, dal nome evocativo – Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls- che in Italia attenderemo con fermento. “Una mamma per amica” o si ama o di odia. I motivi che ci spingono a due sentimenti così opposti sono i medesimi ma ci portano a considerazioni diverse in base al nostro punto di vista: il rapporto impegnativo tra la Lorelai e Rory, la parlantina fast & furios della mamma, le risposte perfette della figlia, la reazione con i nonni materni.

Al di là del nostro punto di vista, del gradimento verso una serie molto stelle e strisce, va detto che la serie ci offre un enorme spunto di riflessione sulla genitorialità e nello specifico sulla relazione mamma e figlia.

“Una mamma per amica”: obiettivo o errore da evitare

Ci sono serie televisive che, anche a distanza di decenni, continuano a farci compagnia. “Una mamma per amica” è sicuramente una di queste. La sua magica ambientazione è un elemento tutt’altro che secondario per il suo successo. Stars Hollow è il posto in cui tutte noi vorremmo vivere, nettamente meno stressante rispetto alle città nelle quali sfrecciamo come dannate fra lavoro, figli, famiglia e con meno voglia di parlare rispetto a Lorei, interpretata dall’attrice Lauren Graham. Tra tazze di caffè, battute fulminanti, amori complicati, si sviluppa quel rapporto tra madre e figlia che, per un’intera generazione di spettatrici, ha rappresentato qualcosa di speciale.

Lorelai e Rory non sono semplicemente madre e figlia. Sono complici, confidenti, quasi sorelle, grazie ad una differenza di età che le fa crescere insieme. Le due condividono passioni, segreti, delusioni amorose e persino lo stesso linguaggio. Un rapporto che molte madri vorrebbero costruire con i propri figli a differenza di altre che lo guardano con estremo sospetto.

Ora, non siamo la santa inquisizione delle serie tv, siamo consapevoli che la finzione è volutamente costruita per tenerci incollate, senza che la testa sia presa dalla fisica quantistica, ma la domanda nasce spontanea: essere le migliori amiche dei nostri figli porta davvero dei risultati positivi?

Lorelai e Rory: il sogno di qualche madre

Una delle ragioni del successo di “Una mamma per amica” è certamente la relazione tra le due protagoniste. Lorelai è una madre giovane, indipendente, ironica, lontanissima dallo stereotipo del genitore severo e autoritario. Rory, interpretata da Alexis Bledel, almeno nelle prime stagioni, è la figlia che molti genitori desidererebbero avere: responsabile, studiosa, educata, con grandi ambizioni.

Tra loro sembra non esistere quella distanza generazionale che spesso rende complicata la comunicazione tra adulti e adolescenti. Rory racconta alla madre delle proprie cotte, delle amicizie, delle difficoltà scolastiche. Lorelai la ascolta, la sostiene, cerca di comprenderla senza giudicarla.

Ed è proprio questo uno degli aspetti positivi che possiamo riconoscere alla serie: mostra quanto sia importante creare in famiglia uno spazio di dialogo, nel quale i figli si sentano liberi di raccontarsi. Non è affatto scontato, soprattutto durante l’adolescenza, quando il bisogno di indipendenza si accompagna spesso alla difficoltà di comunicare con gli adulti.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale tra essere genitori disponibili all’ascolto ed essere amici dei propri figli. L’amicizia è una relazione tendenzialmente paritaria, nella quale entrambe le persone possono cercare sostegno, condividere preoccupazioni e confidarsi reciprocamente. Il rapporto tra genitori e figli, invece, conserva una naturale asimmetria, perché all’adulto spettano responsabilità che non possono essere affidate a un bambino o a un adolescente.

Per noi che siamo abituate a dialoghi come “Cosa hai fatto a scuola? Bene”, non può che farci invidia il dialogo al cardiopalma fra le due donne. Lecitamente, alcune madri sognano quel rapporto, un po’ perché stremate dai six-seven, un po’ annoiate dai borbottii incomprensibili dei propri figli, ed un po’ perché è indiscutibilmente bello creare una relazione ed un dialogo con qualcuno che, dopo essere stato scarrozzato fra feste di compleanno, sport e campus, non si ammutolisca all’età delle prime mestruazioni. È umano voler qualcosa di più dalle proprie figlie, prima ci abbandonino in una casa per anziani!

Quando la mamma diventa un’amica, manca il genitore

Abbiamo scherzato, del resto la serie è ironica ma il punto da analizzare è serio: Lorelai è una madre affettuosa e presente, ma non sempre riesce a mantenere una posizione adulta nella relazione con Rory. In diverse situazioni è proprio la figlia a mostrarsi più ragionevole, organizzata e riflessiva della madre. È una dinamica che nella fiction suscita simpatia e alimenta la comicità, ma che, trasferita nella vita reale, merita qualche considerazione.

Un conto è condividere con i figli le proprie emozioni, mostrando che anche gli adulti possono essere fragili e commettere errori. Un altro è renderli responsabili del nostro equilibrio emotivo, trasformandoli nelle persone alle quali affidare abitualmente preoccupazioni e problemi da adulti.

Pensiamo, per esempio, a una madre che racconta alla figlia adolescente una delusione sentimentale. Non c’è necessariamente nulla di sbagliato nel farlo, soprattutto se il racconto è adeguato alla sua età. La situazione cambia quando la figlia diventa la principale confidente della madre e sente di doverla consolare, consigliare o proteggere.

In questi casi il rischio è quello di confondere i ruoli, chiedendo implicitamente ai figli una maturità emotiva che non compete loro. Essere genitori significa anche poter dire di no, prendere decisioni impopolari e accettare che i figli, qualche volta, siano arrabbiati con noi. Non è sempre piacevole, ma l’autorevolezza non coincide con l’autoritarismo.

Un genitore autorevole può ascoltare le ragioni del figlio, riconoscere i suoi bisogni e spiegare le proprie decisioni, senza per questo rinunciare alla responsabilità di stabilire dei limiti.

Nessuno vuole ripetere gli errori dei propri genitori

Lo sappiamo: una volta diventate madri, guardiamo la vita con altri occhi. Da un lato comprendiamo le paure che spingevano i nostri genitori ad avere alcuni comportamenti, dall’altro non perdoniamo i torti educativi che crediamo siano stati commessi con noi. Quest’ultimo aspetto ci porta a voler essere diversi con i nostri figli, per non cadere negli stessi tranelli. Questo è proprio quello che accade nella serie.

Infatti, per comprendere davvero Lorelai, bisogna guardare anche al suo passato e soprattutto al rapporto con sua madre Emily. Emily Gilmore incarna un modello genitoriale molto diverso: è una donna esigente, legata alle convenzioni sociali, convinta di sapere quale sia il futuro migliore per la figlia. Lorelai, diventata madre a sedici anni, sceglie di allontanarsi dalla propria famiglia e costruire una vita indipendente. Nel crescere Rory sembra voler fare esattamente il contrario di ciò che ha vissuto. Dove Emily imponeva, Lorelai cerca di comprendere. Dove Emily giudicava, Lorelai prova ad accogliere. Dove Emily pretendeva obbedienza, Lorelai desidera complicità.

È una dinamica che può riguardare anche molte famiglie reali: è un desiderio comprensibile, che può portarci a mettere in discussione modelli educativi poco rispettosi dei bisogni dei bambini. Ma talvolta, nel tentativo di allontanarci da un estremo, rischiamo di avvicinarci a quello opposto. Chi ha avuto genitori molto severi potrebbe trovare difficile imporre una regola, per paura di apparire autoritario. Chi ha sofferto una mancanza di dialogo potrebbe sentire il bisogno di condividere tutto con i propri figli. Eppure, crescere un figlio non significa scegliere tra essere una madre rigida come Emily o una madre amica come Lorelai. Significa trovare una propria strada, capace di tenere insieme affetto, rispetto, autonomia e responsabilità.

Essere complici senza essere amiche: il difficile equilibrio

Uno degli aspetti più interessanti di “Una mamma per amica” emerge quando Rory cresce e comincia a prendere decisioni che Lorelai non condivide. La crisi legata all’interruzione degli studi universitari a Yale rappresenta un passaggio significativo. Lorelai, che ha sempre incoraggiato la figlia a inseguire i propri sogni, fatica ad accettare che Rory possa scegliere una strada differente da quella immaginata per lei. La loro relazione attraversa così un periodo di profonda distanza. E, finalmente, senza sforzi, possiamo ritrovarci in pieno tutte noi!

È proprio nei momenti di disaccordo che il rapporto tra genitori e figli viene messo alla prova. Durante l’adolescenza, crescere significa anche differenziarsi dagli adulti di riferimento, mettere in discussione le loro convinzioni e compiere scelte autonome, non sempre condivisibili.

Il compito di una madre non è ottenere l’approvazione continua dei figli, né essere sempre la persona con cui vanno più d’accordo. È piuttosto offrire una presenza stabile, anche quando emergono conflitti e incomprensioni. Questo non significa rinunciare alla leggerezza. Si può ridere insieme, condividere una passione, guardare una serie televisiva, raccontarsi la giornata e costruire piccoli rituali che rendano speciale il rapporto. Ma è altrettanto importante rispettare la privacy dei figli, permettere loro di avere segreti e amicizie proprie e non pretendere di essere coinvolti in ogni aspetto della loro vita.

In fondo, la lezione più interessante che possiamo ricavare dalle Gilmore è che ogni relazione familiare è fatta di tentativi, errori, incomprensioni e possibilità di cambiamento. Possiamo amare la loro complicità senza trasformarla in un modello da imitare completamente. Possiamo apprezzare la spontaneità di Lorelai e, allo stesso tempo, riconoscere l’importanza di quei confini che, nella vita reale, aiutano i figli a crescere.

Perché forse il regalo più grande che possiamo fare ai nostri figli non è diventare le loro migliori amiche, ma essere genitori con cui possano sentirsi liberi di essere se stessi, anche quando non sono d’accordo con noi.

Poi, certo, si potrebbe parlare dei loro caffè con lo sfondo foliage, del fatto di non doversi preoccupare della mancanza di carta igienica nella scuola della figlia, o della fortuna di avere una famiglia ricchissima alle spalle che, sebbene ci tenga sotto ricatto, ci rasserena al pensiero della pensione, od infine di un’epoca che aveva certamente i suoi problemi ma inferiori rispetto a quelli di oggi … ma questo è un altro livello di invidia verso Lorelai. Donna simpatica eh, ma con un pizzico di problemi di logorrea!