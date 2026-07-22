La casa di Una mamma per amica è in vendita

I fan di Gilmore Girls possono sognare: la casa originale di Lorelai e Rory Gilmore è ufficialmente in vendita dopo oltre vent'anni

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Getty Images Le protagoniste di Una mamma per amica

Per milioni di spettatori è molto più di una semplice abitazione: è il luogo in cui è iniziata la storia di Lorelai e Rory Gilmore. A distanza di 26 anni dalla messa in onda del primo episodio di Una mamma per amica (Gilmore Girls), la casa originale apparsa nel pilot è stata messa in vendita. Il prezzo? 3,8 milioni di dollari canadesi (circa 2.37 milioni di euro). Un’occasione che farà sognare gli appassionati della serie cult degli anni Duemila, desiderosi di portarsi a casa un autentico pezzo di storia della televisione.

La casa di Gilmore Girls esiste davvero

Anche se nella serie quella villetta appartiene alla cittadina immaginaria di Stars Hollow, nella realtà si trova a Unionville, elegante quartiere storico dell’area di Toronto, in Canada.

La celebre abitazione compare soltanto nell’episodio pilota di Una mamma per amica. È qui che gli spettatori vedono per la prima volta Lorelai attraversare la pittoresca Main Street per raggiungere il locale di Luke e ordinare il suo immancabile caffè, dando così inizio a una delle serie più amate del piccolo schermo.

Dopo il primo episodio, però, la produzione lasciò il Canada per trasferirsi negli studi della Warner Bros. di Hollywood, dove venne ricostruita una replica della casa utilizzata per tutte le stagioni successive.

La proprietà originale, costruita nel 1875, conserva ancora oggi tutto il fascino dell’epoca vittoriana. I tetti spioventi, il caratteristico portico che avvolge l’intera facciata, le persiane bianche e il rivestimento esterno color verde acqua richiamano immediatamente l’atmosfera accogliente che ha conquistato il pubblico della serie.

Una villa storica con dettagli d’epoca e comfort moderni

Oltre al valore simbolico, la casa offre caratteristiche di grande pregio. L’abitazione principale si sviluppa su circa 264 metri quadrati e dispone di tre camere da letto, tre caminetti e numerosi elementi originali perfettamente conservati.

All’interno spiccano i soffitti con travi in legno a vista, i pavimenti in assi di legno massello, un camino in mattoni rossi e numerosi dettagli storici, tra cui antiche lampade da veranda, un supporto per camino realizzato a mano nell’Ottocento e porte originali risalenti alla seconda metà del XIX secolo.

Nel corso degli anni la proprietà è stata ampliata per rispondere alle esigenze moderne. Negli anni Cinquanta e Novanta sono stati realizzati una cucina più spaziosa e una camera aggiuntiva al piano superiore. Completano l’immobile una terrazza privata con ingresso indipendente e un seminterrato rifinito con una suite destinata agli ospiti.

Sul terreno sorge infatti anche un edificio storico che, dal 1910 al 1984, ospitò il panificio del villaggio. Oggi dispone di bagno privato e servizi moderni e può essere trasformato in uno studio professionale, un ufficio oppure in una dependance per gli ospiti.

Secondo l’agenzia immobiliare Century 21, che cura la vendita, la casa ha avuto appena cinque proprietari in oltre 150 anni di storia. L’attuale proprietaria la acquistò nel 1994 e, pur avendola spesso concessa in affitto, ne ha preservato con attenzione il valore storico.

Per gli appassionati della ragazze Gilmore si tratta di un’opportunità irripetibile: non soltanto acquistare una prestigiosa dimora ottocentesca immersa nel verde, ma entrare in possesso del luogo che ha dato vita alla magia di Stars Hollow.