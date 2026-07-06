IPA/Getty Images La villa di Meg Ryan negli Hamptons

Una villa di quasi 500 metri quadri, dotata di ogni confort e incastonata nell’oasi verde che i newyorkesi glam amano, in vendita a 15,25 milioni di dollari. Già, stiamo parlando della proprietà negli Hamptons di Meg Ryan, che torna sul mercato per chi ha ricchi portafogli.

La struttura è una vera chicca per chi apprezza lusso architettonico, giardini pittoreschi e anche una gradevole vicinanza al mare e ai migliori locali della zona. Si trova a Bridgehampton South e ha la fortuna di essere circondata da ben 1,5 acri di terra.

L’immobile, costruito nel 2016 rispettando ogni diktat di funzionalità e bellezza, sorge infatti su un lotto verde di una delle aree più ambite degli Hamptons. E vanta cinque camere da letto, sei bagni e mezzo, una piscina riscaldata e innumerevoli caminetti di design.

Il progetto di interior, curato dall’architetto Kitty McKoy, ha ridisegnato gli spazi per renderli a misura di star. Il giardino, invece, porta la firma de LaGuardia Design Group, un nome iconico nella gestione degli spazi esterni.

La villa di Meg Ryan negli Hamptons

L’annuncio della vendita di Villa Ryan è apparso pochi giorni fa sul New York Post, attirando l’interesse di curiosi, magnati e sognatori. I soffitti a volta, un ampio soggiorno, una sala da pranzo formale e una cucina professionale open space, di fatti, farebbero gola a tutti.

E infatti la residenza è stata pensata per offrire a proprietari e ospiti tutto lo spazio e i confort necessari per rendere la permanenza da sogno. C’è anche una bellissima biblioteca completa di bagno privato e una suite per gli ospiti con zona cottura, seconda zona giorno e palestra.

Ma il vero angolo “diamond” della casa è la camera padronale, dotata di salottino, bagno con doccia a vapore e un balcone panoramico con affaccio sul lussureggiante giardino. Un nido deluxe pensato come rifugio personale, accogliente, ricco e funzionale.

Il secondo punto di forza della casa? La sala da pranzo, studiata come area formale per intrattenere i visitatori e progettata attorno al camino principale, uno dei cinque della struttura. Le porte finestre a vetri che la circondano aiutano invece a rendere l’ambiente luminoso e offrono una vista privilegiata sul paesaggio.

Gli esterni

L’outdoor della villa non è da meno rispetto agli interni, riflettendo in modo mirabile lo stile degli Hamptons. La piscina riscaldata è il punto focale del giardino, mentre la veranda coperta, dotata di caminetto esterno, sembra studiata apposta per le serate in compagnia.

Per quanto riguarda la privacy, come immaginiamo, la casa è stata progettata per garantirne in abbondanza. Il lungo vialetto di accesso e il terreno alberato contribuiscono infatti a proteggere i residenti da occhi indiscreti e paparazzi.

Era un must per la bella attrice di Harry ti presento Sally, che però si è decisa, nonostante tutte le amenità di questa bellissima proprietà, a venderla. Non solo, perché sembra che Meg Ryan sia in una fase di rivoluzione immobiliare totale.

La casa negli Hamptons è infatti solo l’ultimo immobile in vendita della star, che solo poco tempo fa aveva messo sul mercato anche la sua celebre villa di Montecito, California. In quel caso il prezzo spuntato era stato di “soli” 16,8 milioni di dollari, un profitto meno alto di quello sperato.