Un pomodoro sano nasce prima di tutto nel terreno, non nella scelta della varietà in busta

Gian Marco Mapelli, conosciuto meglio sul web come "Amico delle Piante", ha studiato Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e oggi è educatore ambientale, consulente e divulgatore. Si occupa di promuovere e realizzare progetti di rinaturalizzazione, riqualificazione, orti sociali e spazi dove natura e persone si incontrano.

Gian Marco Mapelli Le varietà a crescita indeterminata superano l'altezza d'uomo: reti e tutori tengono i fusti sollevati dal terreno e migliorano l'aerazione della vegetazione

Il pomodoro è una delle colture più amate negli orti domestici. Coltivarlo con successo richiede più della scelta di una buona varietà: significa creare le condizioni affinché la pianta possa svilupparsi in modo equilibrato durante tutto il ciclo vegetativo. Esposizione al sole, qualità del terreno, irrigazione e nutrizione sono fattori strettamente collegati che influenzano la crescita, la produzione e la qualità dei frutti.

Gian Marco Mapelli

Nell’agricoltura biologica, l’obiettivo non è forzare la pianta attraverso apporti eccessivi di fertilizzanti o interventi continui, ma favorire un ambiente fertile e ricco di vita. Un terreno ben strutturato, ricco di sostanza organica e popolato da microrganismi utili permette infatti al pomodoro di sviluppare un apparato radicale robusto e di affrontare meglio gli stress legati al caldo, alla siccità o agli sbalzi climatici. Coltivare in modo naturale significa accompagnare la crescita della pianta rispettandone i ritmi e intervenendo solo quando realmente necessario.

Scegliere la posizione giusta e preparare il terreno

Gian Marco Mapelli

Il pomodoro è una specie particolarmente esigente in termini di luce. Per ottenere una buona allegagione e frutti saporiti è consigliabile coltivarlo in una posizione che riceva almeno sei-otto ore di sole diretto al giorno. Un’esposizione luminosa favorisce una crescita equilibrata e limita la permanenza dell’umidità sulle foglie, riducendo il rischio di malattie fungine.

Anche il terreno incide profondamente sul risultato. Il pomodoro preferisce suoli profondi, ben drenati e ricchi di sostanza organica. Prima del trapianto è utile incorporare compost maturo o letame ben decomposto, che migliorano la struttura del terreno e forniscono nutrienti in modo graduale. Un suolo fertile e vivo permette inoltre di trattenere meglio l’acqua e rende gli elementi nutritivi più facilmente disponibili per le radici.

Per mantenere elevata la fertilità è consigliabile praticare la rotazione delle colture, evitando di coltivare pomodori o altre Solanacee nello stesso appezzamento per più anni consecutivi. Questa semplice pratica contribuisce a ridurre la pressione di patogeni presenti nel terreno e favorisce un migliore equilibrio biologico dell’orto.

Irrigare con regolarità senza creare ristagni

Una corretta gestione dell’acqua rappresenta uno degli aspetti più importanti nella coltivazione del pomodoro. Le irrigazioni dovrebbero essere regolari e profonde, evitando sia periodi di forte siccità sia eccessi idrici. Le continue alternanze tra terreno molto asciutto e improvvisamente bagnato possono provocare problemi fisiologici, come la spaccatura dei frutti o il marciume apicale.

È preferibile irrigare direttamente alla base della pianta, limitando di bagnare la vegetazione. Le foglie umide, soprattutto nelle ore serali, possono infatti favorire lo sviluppo di malattie fungine. Anche in questo caso, il momento migliore per irrigare è il mattino presto, quando l’acqua riesce a penetrare nel terreno con minori perdite dovute all’evaporazione. Le stesse accortezze, applicate all’intero orto, sono al centro di questa guida per risparmiare acqua in orto e giardino senza rinunciare alla salute delle piante.

La pacciamatura con paglia, sfalci d’erba appassiti o altri materiali organici aiuta a conservare l’umidità del terreno, limita la crescita delle infestanti e mantiene più stabile la temperatura della zona radicale. Oltre a ridurre la frequenza delle irrigazioni, contribuisce progressivamente ad arricchire il terreno di sostanza organica.

Nutrire le piante in modo equilibrato

Gian Marco Mapelli

Per produrre abbondantemente, il pomodoro necessita di una buona disponibilità di nutrienti durante tutto il ciclo colturale. In agricoltura biologica la fertilità viene costruita soprattutto attraverso l’impiego di compost, letame ben maturo e altri ammendanti organici che rilasciano gli elementi nutritivi in maniera graduale, senza provocare squilibri nella crescita.

Un eccesso di azoto favorisce uno sviluppo molto vigoroso della vegetazione, ma spesso a discapito della produzione di fiori e frutti. Per questo motivo è importante evitare concimazioni troppo abbondanti e preferire apporti bilanciati che sostengano sia la crescita sia la fruttificazione. Durante la stagione possono essere utili fertilizzanti organici ricchi di potassio, elemento particolarmente importante per la qualità, la consistenza e la maturazione dei pomodori.

Anche la presenza costante di sostanza organica migliora l’attività biologica del terreno, favorendo il lavoro di batteri, funghi e lombrichi che rendono più disponibili i nutrienti naturalmente presenti nel suolo. Un terreno vivo rappresenta uno dei migliori alleati per ottenere piante sane e produttive.

Accompagnare la crescita delle piante

Gian Marco Mapelli

Molte varietà di pomodoro richiedono un adeguato sostegno durante la crescita. Canne, tutori o reti permettono di mantenere i fusti sollevati dal terreno, migliorando l’aerazione della vegetazione e facilitando le operazioni di raccolta. Una buona circolazione dell’aria contribuisce inoltre a ridurre l’umidità tra le foglie e limita la comparsa di malattie.

Nelle varietà a crescita indeterminata può essere utile eliminare periodicamente i germogli ascellari, comunemente chiamati femminelle, così da concentrare le energie della pianta sulla produzione dei frutti. Anche la rimozione delle foglie più basse, quando iniziano a ingiallire o toccano il terreno, migliora la ventilazione e riduce il rischio di infezioni.

Osservare con regolarità le piante permette di intervenire tempestivamente in presenza di insetti o sintomi sospetti. Favorire la biodiversità dell’orto, attirando insetti utili e coltivando specie diverse, rappresenta uno dei metodi più efficaci per mantenere naturalmente l’equilibrio dell’ecosistema e limitare i problemi fitosanitari.

Una coltivazione naturale per pomodori più sani e saporiti

Coltivare pomodori con metodo biologico significa costruire un sistema equilibrato in cui terreno fertile, corretta esposizione, irrigazioni ben gestite e nutrizione naturale sostengono insieme la crescita delle piante. Più che ricorrere a interventi correttivi, conviene prevenire gli squilibri creando condizioni favorevoli fin dall’inizio della coltivazione.

Con poche attenzioni costanti e una buona osservazione dell’orto è possibile ottenere raccolti abbondanti, frutti ricchi di sapore e piante più resistenti agli stress ambientali. Un terreno vivo, ricco di sostanza organica e rispettato nella sua biodiversità rappresenta infatti la base di ogni coltivazione biologica di successo e il miglior investimento per continuare a produrre pomodori sani stagione dopo stagione.