Tina Turner, 80 anni per la regina del rock, rinata dopo la violenza

Tina Turner, la leggenda della musica, la “queen” assoluta e unanimamente riconosciuta del rock and roll, la fenice capace di rinascere dalle proprie ceneri, più forte e potente di prima, compie 80 anni il 26 novembre 2019. Ormai lontana dalle scene da qualche anno, reduce da un tumore e da un trapianto di rene nel 2017, la sua potenza vocale ha brillato sul palco fino a 70 anni compiuti. Lei che è stata capace di dire no alla violenza di un marito con il quale era arrivata al successo negli anni ‘60 ma che si era trasformato in un aguzzino, schiavo di alcol e droga, che la picchiava e vessava psicologicamente. Che si è rialzata, ed è tornata a brillare più di prima. Il suo ottantesimo compleanno cade all’indomani della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e sembra una incredibile coincidenza