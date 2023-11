Oggi, 26 novembre 2023, Tina Turner avrebbe compiuto 84 anni. Ma ci ha lasciato prima, lo scorso maggio, in seguito a una brutta malattia. Il suo spirito, però, vive ancora, forte e graffiante come fu la sua voce. È una donna destinata a restare nella storia, Tina Turner. La rock star più grande, rinata più e più volte dalle proprie ceneri, sempre fedele a sé stessa. Donna forte e indomabile, senza paura di trasgredire le regole che l’avrebbe voluta docile e allineata.

Tina Tuner, nata per brillare

Gli inizi della storia di Tina Turner sono simili a quelli di molte altre cantanti del rhytm and blues. Figlia di un pastore battista, inizia a esibirsi nel coro gospel della chiesa di Nutbush, sua città di origine. Poi, a causa della separazione dei genitori, si trasferisce assieme a mamma e sorella a St. Louis, la patria del jazz. Qui, ancora 17enne, incontra Ike Turner, ragazzetto dal discreto talento, conosciuto nella scena r’n’b’ locale. Tra loro è colpo di fulmine.

Fonte: IPA

Nasce l’iconico duo di Ike & Tina Turner, che oltrepassa gli allora netti confini della black music per conquistare il pubblico dell’intera America, e oltre. Bianchi o neri che siano, tutti negli Anni Settanta impazzivano per la musica dei Turner. Per il loro ritmo selvaggio e gli inediti, graffianti, ruggiti di Tina, sensualissima sul palco con le lunghe gambe fasciate da minigonne che più corte non si può. Una rivoluzione per l’epoca.

Le violenze domestiche e la forza di scappare

Sono un duo, ma il vero talento è quello di Tina. È lei la star, è a lei che il destino ha donato quel qualcosa che non si può descrivere a parole ma che rende chiaro a tutti, appena la si guarda, che è una donna fuori dal comune. E Ike Turner non comprende la fortuna di aver al fianco una donna del genere, prova a renderla piccola, la rinchiude in una prigione domestica di violenza e soprusi.

Nella biografia I, Tina, racconta: “Mi picchiava con i telefoni, le scarpe, le grucce. Mi strozzava, mi prendeva a pugni, e non volavano solo schiaffi”. Una volta, prima di un’esibizione, le tirò un pugno così forte da romperle la mascella, ma dovette comunque salire sul palco e cantare. È il 1978, il divorzio è ancora uno scandalo, ma Tina Turner trova la forza di andar via. Il tribunale le concede di tenersi il cognome, ma la lascia senza un soldo e ricoperta di debiti, nonostante la fortuna familiare fosse dovuta a lei e alla sua voce. Lei inizia ad accettare qualsiasi ingaggio pur di mantenere i quattro figli, mentre il marito continua a cercarla e minacciarla.

La seconda vita di Tina Turner

Sono gli Anni ’80, il vento è cambiato, la musica è diversa da quella che aveva reso Tina Turner una superstar. In più lei ha 36 anni, nell’industria musicale è considerata vecchia, e in molti non credono sia in grado di farcela da sola. E lei mette tutti a tacere. “La gente non va a vederla necessariamente per le canzoni, ma per ciò che rappresenta. – affermerà l’amico David Bowie – Si porta dietro il fardello del passato, la gente vede in lei una che è rinata come l’araba fenice”.

Fonte: IPA

Si è adattata alla nuova era e si è data al rock. Ha sfruttato in pieno la sensualità che era stata costretta a reprimere con Ike. Ha preso tutto il marcio che la vita le aveva dato e l’ha trasformato in puro rock. Era sfrontata, aggressiva, si esibiva con un cappio sul palco. E si esibiva con i Rolling Stones e i più grandi della musica. Infiammava i teatri e scalava le classifiche. Nel 1986, riceva la sua stella nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2004, Rolling Stone la inserisce nella classifica dei cento migliori cantanti di sempre.

Una vita così piena da sembrarne almeno tre. Oggi Tina Turner non c’è più, ma il suo esempio continua a splendere.