Tina Turner, il figlio arrestato per droga: la pesante assenza al momento della morte

Ike Turner Jr. è uno dei due figli che Ike Turner ha avuto dalla prima moglie Lorraine Taylor. Venne adottato dalla “regina del rock” nel 1962. Una famiglia complicata quella di Tina Turner. Note sono le difficoltà e le violenze che la cantante dovette affrontare nella sua vita coniugale. Queste si sono più volte ripercosse anche sui figli. Lo stesso Ike Jr. affermò in un’intervista nell’agosto 2018 al DailyMail: “Quando mia madre e mio padre si sono separati, lui non voleva che lavorassi con lei e mi ha picchiato in testa con una pistola calibro 45 nichelata”.

Non solo. Nella stessa occasione ammise anche di non aver parlato con la madre adottiva per vent’anni. “Tina mi ha cresciuto dall’età di due anni”, disse. “È l’unica madre che abbia mai conosciuto. Ma non parlo con lei da Dio solo sa quando, probabilmente dal 2000”. Aggiungendo poi: “Mia madre sta vivendo la sua vita – ha un nuovo marito ed è in Europa. Non vuole avere niente a che fare con il passato”. Ike Jr. ha sempre difeso la reputazione di suo padre sul tema della violenza domestica che la star avrebbe subito da lui e raccontata nelle interviste rilasciate sia da Tina che da Ike, e nel film biografico di Tina Turner del 1993 “What’s Love Got to Do with It”. “Mia madre e mio padre non hanno litigato più delle persone accanto a te”, ha detto nell’intervista del 2018. “Penso che il loro problema fosse la sua bocca e la sua bocca – mio padre non prendeva merda da nessuno”.