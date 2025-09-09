È esplosa la gilmore girls season, ed è la tendenza più cozy e rassicurante che possiamo abbracciare questo autunno

Autunno significa solo "Gilmore Girls Season": guida all'estetica cozy e rassicurante che durante la stagione delle foglie che cadono, ci fa ancora sognare.

Foto di Lucrezia Vardanega

Pubblicato: 9 Settembre 2025 11:21

È esplosa la gilmore girls season, ed è la tendenza più cozy e rassicurante che possiamo abbracciare questo autunno
IPA
In autunno torna subito al voglia di Gilmore Girls

Le foglie iniziano a tingersi di rosso e oro, l’aria si fa più frizzante e una voglia irrefrenabile di cioccolata calda e maratone televisive ci assale. Non c’è dubbio: è ufficialmente iniziata la “Gilmore Girls season”. Un fenomeno che, puntuale come il primo plaid tirato fuori dall’armadio, ogni autunno conquista i social e i nostri salotti, trasformando la visione (o la ri-visione) del celebre telefilm in un vero e proprio rito collettivo. Un’abitudine che, secondo i dati di visione, vede un picco di popolarità proprio in questa stagione, a dimostrazione di come le avventure di Lorelai e Rory Gilmore siano diventate la quintessenza del comfort autunnale.

Ma cos’è esattamente la “Gilmore Girls season”? È molto più di una semplice maratona televisiva. È un’estetica, uno stato d’animo, un abbraccio rassicurante che ci culla mentre il mondo fuori si prepara al letargo invernale. Sui social, in particolare su TikTok e Instagram, l’hashtag #GilmoreGirlsFall spopola, mostrando salotti trasformati in piccoli angoli di Stars Hollow: tazze fumanti con il logo di Luke’s, pile di libri accatastati ad arte, luci soffuse e, ovviamente, la sigla inconfondibile di Carole King in sottofondo.

Un fenomeno che piace a tutte le generazioni, perché “Una Mamma per Amica” ha saputo raccontare con ironia e intelligenza il rapporto madre-figlia, le ambizioni di una giovane donna e la vita in una piccola comunità, temi universali che non conoscono data di scadenza. E così, chi era adolescente ai tempi della prima messa in onda oggi si ritrova a rivedere la serie con un pizzico di nostalgia, mentre le nuove generazioni scoprono per la prima volta il fascino senza tempo di Stars Hollow.

Il guardaroba in stile Gilmore: un autunno a tutto comfort e Y2K

Parallelamente all’home decor, la “Gilmore Girls season” ha contagiato anche il mondo della moda. Lo stile di Rory e Lorelai, un mix di comfort, estetica Y2K e tocchi preppy, è la fonte d’ispirazione perfetta per i look autunnali. Pensiamo ai maglioni a trecce di Rory, ai suoi immancabili gilet in stile “dark academia”, alle gonne a pieghe e ai mocassini.

E poi c’è Lorelai, con i suoi jeans a zampa, le giacche di pelle, le t-shirt con scritte ironiche e le bandane colorate.

Un guardaroba che celebra la comodità senza rinunciare allo stile, perfetto per affrontare le prime giornate fredde con un tocco di personalità. E ricreare i loro look è più semplice di quanto si pensi.

Creare l’atmosfera perfetta: l’angolo cozy per la vostra maratona

Ma la “Gilmore Girls season” non è solo una questione di moda, è soprattutto un’esperienza da vivere. Per una maratona che si rispetti, l’atmosfera è tutto.

Circondatevi di cuscini morbidi e calde coperte in pile. Accendete una candela profumata alla cannella o alla zucca per evocare i profumi dell’autunno. E, naturalmente, preparate una tazza gigante di caffè, la bevanda simbolo della serie.

Per un tocco in più, non può mancare una tazza a tema Luke’s Diner, per sentirvi davvero parte della comunità di Stars Hollow. E per uno spuntino degno di Lorelai e Rory, via libera a popcorn, pizza e a tutti quei “cibi spazzatura” che rendono una serata sul divano ancora più piacevole.

