Candele autunno, le migliori per ricreare atmosfere cozy a casa tua

Fonte: iStock Candele autunno, come creare l'atmosfera cozy

Quel momento dell’anno è arrivato, quello in cui tirare fuori tisane, cioccolate calde, copertine avvolgenti e scegliere un bel libro a farci compagnia.

L’autunno porta con sé voglia di casa, di coccole e di atmosfere accoglienti. Ma come ricreare un ambiente cozy nella propria casa? C’è un elemento d’arredo che è fondamentale per dare all’abitazione un tocco intimo e avvolgente, per trasformarla in un luogo protetto in cui rilassarsi e che chiude il mondo fuori.

Gli oggetti da avere per abbracciare questo stile sono le candele: di ogni forma e dimensione, di profumi e fragranze diverse, sono il complemento d’arredo capace di fare la differenza. Regalano una luce calda, avvolgente e tenue, oltre a profumare (se si desidera) la stanza. Le migliori candele da comprare online per un’atmosfera cozy a casa tua.

Atmosfera cozy: quello che devi sapere

Una casa intima, avvolgente, in cui ogni dettaglio ci regala la sensazione di essere protetti, nel nostro posto del cuore: è l’abitazione in cui l’atmosfera è cozy e, il periodo migliore per ricreare ambienti così accoglienti, è l’autunno, quando si possono tirare fuori dagli armadi morbide coperte, rispolverare le bevande calde e leggere un buon libro.

La perfetta casa cozy ha cuscini colorati e plaid, le tonalità sono preferibilmente quelle della terra e dell’autunno, e non mancano tappeti e contenitori in cui riporre riviste e libri. A completare il tutto una luce soffusa, perfetta quella delle candele che – oltre a rischiarare l’ambiente – dona tutto un altro aspetto alle stanze.

Atmosfera cozy: le candele per l’autunno

Di diverse forme, profumi e dimensioni: le candele per l’autunno sono tante e tutte possono contribuire a creare la perfetta atmosfera cozy tra le mura domestiche, basterà accederne una per rischiarare l’ambiente e donargli un aspetto caldo e accogliente.

Tra le più famose ci sono Yankee Candle, che hanno una profumazione molto intensa e persistente, ingredienti di primissima qualità e una durata notevole. Quella in giara da 150 ore ha una buonissima fragranza di noce di cocco nera che trasporta subito la mente in luoghi paradisiaci. Si tratta di candele amatissime, veri e propri bestseller in tutte le dimensioni in cui vengono proposte al pubblico.

Offerta Yankee Candle Candela in giara grande al profumo di noce di cocco nera

È realizzata in cera di soia la candela in giara di vetro di WoodWick, questa regala alla stanza un profumo di seaside mimosa, ma si trova anche in altre fragranze. Dalle linee eleganti e ricercate, si adatta a qualsiasi tipo di arredamento. Ha una durata di circa 130 ore.

Offerta WoodWick Grande candela in vetro con una durata di 130 ore

Sono sei, invece, le candele che compongono il set di YMing, proposte in altrettante diverse fragranze tutte molto speciali: da quella alla rosa, al fieno di teak, senza dimenticare il sandalo, il muschio ambrato, il pompelmo dolce, le bacche e i fichi. Profumi che avvolgono e si accompagnano alla luce suffusa del fuoco che brucia. Sono dentro piccole confezioni in vetro scuro e realizzate in soia naturale. Ogni prodotto ha una durata di circa 21 ore.

YMing Set di sei candele con profumazioni diverse

Per creare un’atmosfera cozy si possono realizzare anche delle composizioni: un’idea è quella di riempire una ciotola d’acqua e inserire delle candele galleggianti, il risultato è estremamente chic, oltre a essere davvero scenografico. Bolsius propone una confezione da 20 candele, color avorio, che bruciano all’interno senza creare fumo. Infine, hanno una durata di circa 4 ore e mezza.

Bolsius Candele galleggianti vendute in una confezione da 20 pezzi

Se la parola d’ordine è colore, allora la candela arancione di La Bellefèe al profumo di zucca è quella da scegliere: emana un aroma intenso e dolce, in linea con la stagione, e dura dalle 45 alle 50 ore. La scelta perfetta per chi ama i sapori e i gusti autunnali.

La Bellefèe Candela arancione al profumo di zucca

Per chi è alla ricerca di atmosfere cozy ma eleganti, le candele di Papstar sono pensate per essere inserite in candelabri da sistemare nell’ambiente in modo da illuminarlo con una luce soffusa. Alte 24 centimetri, durano circa sette ore. La confezione ne contiene 100.

Offerta Bolsius Candele lunghe in confezione da 100 pezzi

Il prodotto bonus, infine, sono le tealight: piccole candele da mettere dentro appositi contenitori e da usare in quantità a piacere all’interno di una stanza. Cereria di Giorgio le propone in una confezione che contiene 80 pezzi, dotati di coppetta in alluminio e che hanno una durata di 4 ore ciascuna.

Cereria di Giorgio Tealight per ogni zona della propria abitazione

Gli altri prodotti per una casa cozy

Oltre alle candele, di ogni foggia e dimensione, ci sono altri complementi d’arredo che sono perfetti per creare la giusta atmosfera cozy nella propria abitazione: l’autunno è il periodo perfetto per sbizzarrirsi e allestire le stanze a tema. Inoltre è una coccola anche per noi: tornare a casa e trovare un ambiente accogliente, ci permette di rilassarci meglio.

Tra gli oggetti di cui non si può fare a meno vi sono le coperte: più morbide e avvolgenti sono, meglio è. Come quella di Wavve, realizzata in microfibra, di cui si può scegliere sia la dimensione sia il colore: una piccola coccola e un tocco di calore istantaneo a un ambiente domestico.

Coperta Wavve Calda e avvolgente per il divano o il letto

Un’alternativa ce la offre Keayoo che propone un copridivano – coperta che sembra una nuvola: davvero soffice, ha un design a strisce che la rende davvero particolare. Perfettamente cozy.

Coperta Keayoo Sembra una nuvola grazie al design molto particolare

Per creare un’atmosfera perfetta servono anche delle lampade da tavolo, da abbinare alle candele per creare una luce morbida, calda e soffusa. Tra le più interessanti e versatili vi è quella di Uuffoo a led, da tavolo, ricaricabile e con otto colori.

Lampada Uufoo A led, con otto colori e ricaricabile

Un ultimo tocco lo possono dare i cuscini: se si scelgono delle federe dai colori intensi e vibranti, si regala tutta un’altra atmosfera alla stanza. Le federe di Flowen si trovano in diverse colorazioni e sono antiacaro e traspiranti: vengono vendute di dimensioni differenti, in microfibra o satin.

Offerta Flowen Federe per cuscini, per creare un’atmosfera cozy

L’alternativa in velluto è di Topfinel, le federe vengono vendute in set di quattro pezzi nei toni del verde (o di altri colori), e sono ancora più calde, riuscendo ad adattarsi meravigliosamente al clima invernale.

Topfinel Federe in velluto di diverse sfumature

