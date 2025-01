La casa del futuro in mostra a Londra

Diamo uno sguardo alla casa del futuro: come potrebbero apparire le nostre abitazioni? Come saranno? Ebbene, l'Innovo Room of the Future offre la possibilità di dare un'occhiata alle case "standard": lo spazio vede al centro tematiche importanti, tra cui il cambiamento climatico e la geopolitica. A dieci anni dalla mostra a Londra nel The Museum of the Home, lo spazio verrà aggiornato, quindi è da intendersi come dinamico e in evoluzione.