Le case a forma di strumenti musicali di Marcus Byrnes

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale permette di scoprire che aspetto potrebbero avere gran parte dei nostri sogni, non è impossibile capire come potrebbe essere una casa ispirata al design sinuoso degli strumenti musicali. È ciò su cui ha lavorato Marcus Byrne, artista originario dell’Irlanda e residente in Australia che ha immaginato un home design ispirato a fiati, percussioni e archi spettacolari. Immagini generate grazie all’uso dell'IA, poi rielaborate da Byrne, che regalano un’idea dell’armonia del futuro, come questa luminosa “casa sull’albero” che riprende le linee e le forme di una batteria.