Christmas basket, il regalo perfetto di quest’anno arriva da un trend di TikTok ed è geniale

Con le temperature che si abbassano e Mariah Carey pronta a tornare a cantare per noi, la magia del Natale comincia a insinuarsi tra tutti noi! Insieme alla gioia delle lucine colorate e agli alberi riccamente decorati, incombe anche la corsa ai regali per amici, parenti, conoscenti, fidanzati e chi più ne ha più ne metta. Ma quest’anno TikTok potrebbe svelarti la soluzione a tutti i tuoi regali con un’idea tanto semplice quanto geniale: il Christmas Basket!

Cos’è il Christmas Basket (o Burr Basket o Jingle Basket) su TikTok?

Forse ricorderai la recente tendenza del “Boo Basket” che ha preso piede su TikTok durante il periodo di Halloween, e il Christmas Basket è sicuramente un trend similare. Si tratta di un cestino contenete oggetti per la casa o per la persona, personalizzabile a seconda dei gusti del destinatario. Generalmente è pensato per contenere oggetti e indumenti cozy, adatti alla stagione invernale per essere sfruttati in tempi brevi.

L’hashtag #BurrBasket sta diventando virale su TikTok, vantando (ad oggi) oltre 79 milioni di visualizzazioni gli utenti si riversano con le loro personali interpretazioni di questa nuova tradizione natalizia.

Se vuoi realizzare anche tu un Christmas Basket, non preoccuparti, è piuttosto semplice! Il primo step è sempre lo stesso: trovare un cestino della fantasia e dimensione adeguata alla quantità di oggetti che dovrà contenere. Idealmente, dovresti procurarti un cestino a tema natalizio se riesci a trovarne uno. Tutto ciò che ha i colori che riportano al Natale dovrebbe funzionare, ma dipende da te!

Box portaoggetti Cestino natalizio verde e rosso 35 x 27 x 12 cm

Box portaoggetti Cestino sfondo natalizio grande 36L

Il secondo step è iniziare a pensare a tutto ciò che ama. Il destinatario o destinataria fa parte dei fan di Star Wars o ama il gossip? Oppure preferisce qualche prodotto di lusso? E’ tipo da Netflix e copertina o gli piace uscire? Fa sport o è un pigrone?

Ciò che è certo è che il tema dovrebbe essere “morbidoso”, quindi qualsiasi cosa morbida, qualsiasi cosa che abbia un buon profumo o qualsiasi cosa che possa far sentire a proprio agio il destinatario del regalo è sicuramente la strada da percorrere. Il segreto è mantenere una coerenza stilistica e optare per non più di 2 o 3 colori su cui far ruotare tutti i prodotti del cestino. Solo così potrai ottenere una box che, a colpo d’occhio, sarà bella ed elegante da vedere! Vediamone alcuni esempi a seconda della tipologia di persona per cui hai pensato a questo regalo.

Christmas Basket per fidanzato

Se non sai mai cosa regalare al tuo lui, ecco un esempio di Christmas Basket cozy per fidanzato sui toni del beige, marrone e blu, così composto:

Cestino portaoggetti in 100% iuta (20x15x15cm);

Cestino Cestino portaoggetti iuta 20x15x15cm

Confezione da 10 paia di eleganti calzini sui toni del beige;

Calzini 10 paia di calzini business in confezione di cartone

Tazza in ceramica decorata a tema Omino di Pan di Zenzero;

Tazza Tazza ceramica pan di zenzero

Mix di cioccolata calda Almar in confezioni monodose;

Cioccolata calda mix 15 monodose Almar cioccolata calda

Pantofole natalizie a tema Omino di Pan di Zenzero;

Pantofole Pantofole uomo Pan di Zenzero

Cornice natalizia in 3D con una vostra bella foto!

Cornice Cornice natalizia 3D legno

Christmas Basket per migliore amica

Per la tua migliore amica sarà facilissimo creare un Christmas Basket, soprattutto se la conosci molto bene! Ecco un’idea molto cute ( e al alto tasso di colore rosa), facile da personalizzare per la tua BF.

Cestino in corda di cotone color crema con pois colorati (16×25 cm);

Cestino Cestino corda di cotone 16x25 cm

Coperta rosa cipria da divano double face Made in Italy (130×170 cm);

Coperta Coperta da divano 130x170 cm

Fascia per capelli con fiocco rosa, ideale per struccarsi e fare skincare;

Fascia per capelli Fascia per capelli con fiocco

Kit di 5 maschere viso coreane;

Maschere viso Set 5 maschere viso coreane

Borsa dell’acqua calda pelosa color panna in confezione natalizia;

Borsa acqua calda Borsa acqua calda natalizia di peluche

Decorazione per albero di Natale a tema Disney (ad esempio, lo Stregatto di Alice nel Paese della meraviglie con una ghirlanda natalizia!);

Offerta Decorazione Decorazione albero di Natale Disney Stregatto

Christmas Basket per mamma o suocera

Le mamme e le suocere sono sempre tra i destinatari più difficili da accontentare ma con questo mix di oggetti per la casa e per la persona otterrai un regalo elegante, raffinato e anche utile! Le nuanches scelte sono quelle della natura, con una punta di terra e verde bosco. Dai un’occhiata a questa proposta!

Cestino realizzato in erba marina naturale tessuta a mano (scegli tra le 3 dimensioni disponibili a seconda di quanti oggetti dovrà contenere);

Cestino Cestino dimensioni varie

Candela Rituals ai Fiori di Loto in barattolo di vetro riutilizzabile;

Candela Candela Rituals rilassante e calmante (fino a 50h)

Profumatore d’ambiente al legno di cedro (200ml);

Profumatore d'ambiente Profumatore d'ambiente legno di cedro (fino a 90 giorni)

Crema viso nutriente ed idratante arricchita con collagene di Pyunkang Yul con packaging di design (made in Korea);

Crema viso Crema viso idratate Koreana

Smartbox per un’esperienza di benessere;

Smartbox Smartbox Benessere per te

Tisana zenzero curcuma (senza caffeina) di Vadham con confezione;

Tisana Tisana zenzero e curcuma (100 bustine)

Christmas Basket per colleghi di lavoro

I regali natalizi tra colleghi sono sempre difficoltosi in quanto, normalmente, ci sono colleghi con cui si è stretta un’amicizia e una confidenza maggiore rispetto ad altri con cui si mantiene un rapporto strettamente lavorativo. Tuttavia molto spesso ci si scambia i regali di Natale tutti insieme (magai al pranzo di Natale aziendale!) motivo per cui, per evitare imbarazzi, è più facile pensare ad uno stesso pensierino uguale per tutte e tutti (e rigorosamente low budget).

Impossibile? Quest’anno no, grazie ai Christmas Basket!

Ecco alcune idee e consigli utili:

Opta per dei kit con più cestini, tutti simili tra loro, oppure scegline di simili tra loro ma con dettagli differenti. Ad esempio questi piccoli cestini sono disponibili con Babbo Natale, la Renna, il Pupazzo di neve ecc.

Cestini Piccoli cestini vari personaggi natalizi

Agenda tascabile 2025 rossa da tenere sempre in tasca e non dimenticare alcun appuntamento, fuori e dentro l’ufficio;

Offerta Agenda Agenda tascabile rossa 2025

Penne natalizie a sfera con punta roller (confezione da 24 pezzi) in due diversi design;

Bottigliette in miniatura di Molinari Sambuca al caffè (3CL), confezione da 25;

Offerta Molinari Bottiglie in miniatura Molinari sambuca al caffè

Cioccolatini confezionati singolarmente Ritter Sport a tema natalizio, confezione da 17 pezzi al latte, al latte ripieni e fondenti.

Offerta Cioccolatini Christmas Pouch 17 pezzi Ritter Sport

