I film di Natale da vedere quest’anno al cinema e in tv

Quali sono i film di Natale in uscita nel 2025, tra rom-com e commedie che promettono di strapparci più di una risata

iStock Film di Natale

Abbiamo un’unica certezza a Natale: i film. Ogni anno le piattaforme streaming si impegnano a ripubblicare titoli cult legati al periodo delle festività, oltre alle nuove uscite. Quello del Natale è forse il tema più riproposto in ogni chiave: comica, sentimentale, romantica, riflessiva. Ci sono titoli per tutti i gusti, per chi ama seguire una pellicola di 90 minuti dedicata a chi si innamora sotto le feste, chi sogna di trascorrerlo con i propri cari e non mancano situazioni folli e ironiche, perché se non si ride a Natale, quando?

Buon Natal-Ex

Iniziamo la carrellata dei film dedicati al Natale da Buon Natal-Ex, film natalizio della piattaforma streaming Netflix del 2025. Con questo titolo è stata inaugurata la stagione natalizia: Alicia Silverstone e Oliver Hudson recitano insieme nei panni i due ex, Kate ed Everett, che si ritrovano a organizzare un ultimo Natale insieme, non semplice dal punto di vista emotivo, vista la separazione e la vendita imminente della casa.

My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale

Rom-com dell’universo natalizio di Netflix, in uscita il 3 dicembre 2025, My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale è il secondo titolo imperdibile, con Alexandra Breckenridge e Ryan Eggold. La trama è semplice: una mamma single si fa assumere come Babbo Natale stagionale. Ma l’amore, con tutto il caos che ne deriva, è dietro l’angolo.

Champagne problems

Champagne problems è l’ennesima rom-com natalizia a cui non sappiamo dire di no, nemmeno dopo averne viste dieci di fila. Arrivato sulla piattaforma streaming Netflix il 19 novembre, è scritto e diretto da Mark Steven Johnson. Minka Kelly interpreta Sydney Price, donna in carriera che vive per il lavoro e che non si ferma mai. Ma l’arrivo in Francia cambia decisamente tutto.

Natale senza Babbo

Difficile immaginare un Natale senza il suo simbolo, ovvero Babbo Natale, ma il film in uscita per Amazon Prime Video alla mezzanotte del 28 novembre prova a immaginare uno scenario simile. Troviamo Alessandro Gassmann nel cast, e siamo proprio curiose di scoprire quali scene avrebbero fatto “scalpore”, tanto da meritare il “vietato ai minori di 18 anni”. Nel cast troviamo anche Diego Abatantuono, Luisa Ranieri e Angela Finocchiaro.

Oh. What. Fun.

Oltre a Natale senza Babbo, commedia natalizia di Prime Video, la piattaforma di Amazon propone Oh. What. Fun., film con Michelle Pfeiffer, diretto dal regista Michael Showalter. Il Natale viene così mostrato seguendo la matriarca della famiglia, e il titolo promette di rompere con le solite regole classiche dei film natalizi. Perché, alla fine, non si può proprio scappare dalla magia del Natale.

A Very Jonas Christmas Movie

E infine un consiglio per tutti i fan dei Jonas Brothers: A Very Jonas Christmas Movie, pubblicato su Disney+ e Hulu il 14 novembre 2025. Dopo la fine del tour europeo, i Jonas Brothers non vedono l’ora di tornare a casa dalle loro famiglie, ma Babbo Natale ha in serbo altri piani per loro. Riusciranno a ritornare a casa in tempo per Natale? E ora non rimane altro che preparare una buona cioccolata calda, coprirci con il plaid e scegliere il film da vedere.

