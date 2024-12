Dagli spray, alle candele, senza dimenticare i diffusori: ma a tema festivo. Tutti i consigli per una casa profumata e accogliente per Natale

La casa a Natale si veste a festa. Le luci, gli addobbi, i regali da scartare sotto l’albero: tutto contribuisce a dare vita alla magia di questo periodo così speciale dell’anno.

E c’è un modo per rendere ancora più unico l’ambiente: basta, infatti, utilizzare candele profumate o essenze per donare alla propria dimora un tocco in più, perché il profumo di Natale ti avvolge e ti fa provare la sensazione di essere davvero a casa.

Un tocco cozy che rende tutto ancora più bello, una coccola incantata di cui diventa impossibile fare a meno. Inoltre, candele, essenze e fragranze sono anche un’ottima idea regalo per chi ama abbellire e decorare la casa. Tutti i prodotti da comprare per profumare gli ambienti con il sapore di Natale.

Profumatori per l’ambiente: il Natale è arrivato

Immaginiamoci di entrare a casa e di essere accolti dall’avvolgente fragranza del Natale: un sogno che si può realizzare acquistando profumatori per l’ambiente speciali, che sprigionano l’essenza di questo periodo di festa.

Come i bastoncini aromatici e lo spray di Helan che mette in vendita un set in edizione limitata con la fragranza panettone: un vero desiderio che si avvera per tutti i golosi che amano questo dolce tipico del periodo. Note zuccherine del cedro candito, mescolate al rum e a crema pasticcera e cannella, con l’aggiunta di un tocco di vaniglia e zucchero, saranno il profumo che avvolge ogni persona che arriva nell’abitazione.

Profumatori per l’ambiente Helan Spray e bastoncini che hanno la fragranza panettone

Un’altra combinazione perfetta per questo periodo dell’anno è quella che regala la combo mela e cannella, a cui si aggiungono cumino e chiodi di garofano: la propone Helan con uno spray da spruzzare nelle stanze per essere avvolti da un profumo inebriante e che ricorda le atmosfere delle feste.

Spray per l’ambiente Helan Per profumare le stanze di mela e cannella

Cannella, chiodi di garofano e arancia sono le fragranze che scaturiscono dallo spray per ambienti di Kaizen: pensato proprio per le feste, si chiama Christmas e può essere spruzzato anche sull’albero di Natale. Essendo realizzato senza sostanze chimiche aggressive è adatto anche all’uso in presenza di animali domestici e bambini.

Spray per l’ambiente Kaizen Si chiama Christmas e si può spruzzare anche sull’albero

E se, invece, la casa sprigionasse un goloso profumo di biscotti di Natale? È quello che promette il profumo per diffusori di Aromatika: questo liquido si può inserire in un vasetto con bastoncini per donare all’ambiente una fragranza unica.

Profumo Aromatika Sprigiona la fragranza dei biscotti di Natale

Bastoncini profumati per le feste di Natale

Dai bastoncini profumati, ai diffusori particolari, per concludere con quelli più eleganti: ci sono tante opzioni diverse per rendere l’ambiente domestico ancora più accogliente e caldo in occasione delle feste di Natale.

Un’idea ce la offre Scentsicles: si tratta di bastoncini profumati che si possono appendere all’albero e che sprigionano un dolcissimo aroma di Candy Cane Forest, ovvero: pino bianco, aria fresca, menta piperita, foglia di menta, mentolo, ambra e legno di sandalo. Arrivano sei bastoncini con altrettanti ganci, prodotti in carta sostenibile che durano fino a 30 giorni e si possono appendere all’albero mimetizzandosi con il verde.

Bastoncini Scentsicles Da appendere all’albero, profumano di Candy Cane Forest

È un bell’albero in vetro, invece, la proposta di Scent-Hi molto scenografica e natalizia. Questo simpatico diffusore regala all’ambiente un gradevole profumo di legno di cedro, che dura fino a 8 – 12 settimane, regolando l’intensità in base al numero di bastoncini nel flacone.

Diffusore di Scent-Hi Un piccolo albero di Natale in vetro che sprigiona un profumo avvolgente

Elegantissimo, infine, il fiore di Muha’ che diffonde una fragranza gustosa composta da arancio e cannella che si diffonde nell’ambiente grazie a bellissimi petali in legno di betulla. Una scelta raffinata, che si adatta a tutti i tipi di spazio e che va bene nel periodo natalizio, ma anche al di fuori dei giorni di festa.

Fiore profumato di Muha’ In legno di betulla, profuma di arancio e cannella

Candele, le proposte Yankee Candle

Il Natale è alle porte e per chi ama il calore avvolgente delle candele ci sono davvero tante opzioni che regalano un’atmosfera cozy al proprio ambiente domestico e che, al tempo stesso, profumano le stanze con le fragranze giuste.

Yankee Candle è una garanzia in tal senso e, tra le proposte, vi è la giara media Vigilia di Natale che promette una durata fino a 75 ore. Di cosa profuma? Viene descritta come i tradizionali aromi del Natale: caminetto acceso, prugne zuccherate e frutta candita. Le candele sono inserite in barattoli di vetro e hanno stoppini in cotone al 100 per 100.

Yankee Candle Vigilia di Natale Candela di medie dimensioni che dura fino a 75 ore

In alternativa si può scegliere Amore invernale, che sprigiona un mix di crema, profumo di boschi e freschezza di questa stagione dell’anno. La giara grande promette una durata fino a 150 ore.

Offerta Yankee Candle Amore invernale Candela di grandi dimensioni che dura fino a 150 ore

Mela, cannella, sciroppo d’acero e noci: sono le fragranze della cialda di cera senza stoppino di Yankee Candle che deve essere utilizzata con l’apposito brucia essenze Scenterpiece (che viene venduto separatamente). Ha una durata che può arrivare fino a 24 ore.

I set di candele per una casa cozy e natalizia

Si possono anche acquistare (e sono un’ottima idea regalo) set di candele per creare un’atmosfera cozy e natalizia.

Ad esempio, il set da sei di Boyujk: colorate, profumate, inserite in vasi di vetro, sono pensate per essere anche un elemento decorativo all’interno dell’ambiente domestico.

Set di sei candele di Boyujk Colorate e perfette per decorare la casa

Infine, Mtinrni propone 4 candele profumate inserite in barattoli con disegni perfettamente in tema con questo periodo dell’anno. Le fragranze sono: rosa e legno di sandalo, limone e vaniglia, rosmarino e gardenia e durano dalle 60 alle 80 ore, sono realizzate con cera di soia naturale, con oli essenziali e stoppini in cotone.

Set di quattro candele di Mtinrni Dentro confezioni natalizie, profumate e perfette per Natale

