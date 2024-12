Test: Quale film di Natale sei?

Come ogni anno, tv e piattaforme propongono i grandi classici cinematografici delle feste, che è sempre piacevole riguardare. Ma alcuni in particolare ti somigliano e sono più vicini al tuo "mood" del periodo: gioca con il test e scopri quale ti rispecchia

Che Natale sarebbe senza i classici film delle feste? Passati in tv o proposti in streaming, sono una tradizione al pari dell’albero addobbato, le lucine intermittenti e il panettone. A nessuno va molto di vedere un film drammatico che finisce male o un thriller pieno di cadaveri quando nell’aria c’è la magica atmosfera natalizia, tra vetrine scintillanti, pacchetti, dolci golosi e fiocchi di neve.

Emozioni da riscoprire

Quindi accomodiamoci sul divano con tanto di copertina rossa, tazza di té caldo, amici e familiari accanto, e concediamoci di vedere di nuovo quel classico film che sappiamo a memoria ma che ci evoca il Natale solo a leggerne il titolo. Non è un caso se in questo periodo siamo portate a “ripassare” anche alcuni capolavori dell’animazione della nostra infanzia. Riscoprire sotto Natale le emozioni di quell’età ci ricorda quanto sia importante riuscire, ogni tanto, a guardare ancora il mondo con gli occhi di una bimbetta che sobbalza di spavento e ride fino alle lacrime assistendo a un cartoon.

Classici intramontabili e rivelatori

Ti proponiamo quindi una piccola top 10 di super-classici di Natale da rivedere. Sono degli immancabili capisaldi festivi perchè sono teneri, esilaranti, commoventi, ma anche perché hanno delle somiglianze con il tuo carattere. Infatti, all’interno di questa lista cine-natalizia, si nascondono quattro film delle feste che possono rappresentare il tuo modo di vivere questo periodo dell’anno. Non sveliamo quali sono: sarà il test a rivelartelo.

10 super film per le feste da rivedere (per l’ennesima volta)



Una poltrona per due (1983)

Due cinici finanzieri sostituiscono, per scommessa, un uomo d’affari bianco (Dan Aykroyd) con un senzatetto di colore (Eddie Murphy). Esilarante per tutti, a firma di John Landis.

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Dimenticato a casa per le vacanze di Natale, il piccolo Kevin (Macaulay Culkin) escogita un piano astuto per difendersi da due banditi. Divertente e tenero.

Love Actually – L’amore davvero (2003)

Ambientato a Londra, racconta di varie storie d’amore romantiche e divertenti. Nel cast stellare appaiono Hugh Grant, Julia Roberts, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Keira Knightley. Molto british e molto natalizio. Adorabile.

Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

Nel film della Walt Disney Animation Studios, Anna è una giovane principessa che va alla ricerca di sua sorella Elsa, i cui poteri per governare ghiaccio e neve hanno intrappolato il loro regno, Arendelle, in un inverno che sembra infinito. Incantevole.

Il Grinch (2000)

Jim Carrey indossa la verde pelliccia dell’anti-eroe natalizio nato dalla fantasia del Dr. Seuss, fumettista e autore di libri per bambini. Il Grinch è diventato sinonimo di fastidio per il Natale, ma il personaggio verde è ormai un eroe: è cattivissimo, ma per un motivo toccante.

Il Canto di Natale di Topolino (1983)

Paperon de’ Paperoni interpreta l’avido e perfido Scrooge, personaggio creato da Dickens, alle prese con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Ci sono quasi tutti i personaggi Disney, a iniziare da Topolino e Paperino. Una delizia da rivedere con i più piccoli.

La vita è meravigliosa (1946)

Alla Vigilia di Natale, George Bailey (James Stewart) è sul punto di suicidarsi: un angelo accorre in suo aiuto, per spiegargli quanto sia importante la sua vita sulla terra. È il film di Frank Capra che riporta la speranza al cinema dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Un’antica storia fiabesca da rivedere con i nonni e i genitori.

Edward Mani di Forbice (1990)

Un ragazzo (Johnny Depp), che ha delle lame di forbice al posto delle mani, rimane solo dopo la morte dello scienziato che lo ha creato ma una famiglia lo adotta. La gente del paese lo evita a causa della sua diversità, ma lui trova il calore di chi l’ha accolto. Finché qualcosa non va storto. Struggente e poetico capolavoro di Tim Burton.

Last Christmas (2019)

Kate (Emilia Clarke, l’iconica Daenerys Targaryen del “Trono di Spade”), una ragazza che fa sempre scelte sbagliate, lavora come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conosce Tom e la sua vita cambia… Commovente e divertente, il film prende spunto da una delle più famose canzoni natalizie, “Last Christmas”, degli Wham di George Michael, protagonista da tempo della challenge natalizia che sfida a non ascoltarla.

Notting Hill (1999)

È un grande classico non-natalizio da riguardare una volta l’anno, ovvero a Natale. Un impacciato libraio (Hugh Grant) incontra la star di Hollywood Anna Scott (Julia Roberts) e nasce una storia d’amore divertente e super-romantica, in una Londra bellissima.

Se vuoi scoprire quale film delle feste sei tra questi intramontabili classici, gioca con il test che ti svela quale delle storie è più vicina al tuo “Christmas mood”.