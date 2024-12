I film da vedere al cinema durante le feste di Natale

A Natale il cinema ci regala una serie di titoli perfetti per le serate delle feste: ecco la lista dei titoli imperdibili sul grande schermo

Le feste di Natale sono il momento perfetto per passare il tempo con le persone che amiamo: non solo cene, giochi da tavolo o giornate sul divano con i nostri programmi preferiti, ma anche una serata al cinema dopo una giornata passata a tavola con la famiglia o facendo shopping natalizio.

Quest’anno, le sale ci regalano una selezione di titoli per tutti i gusti: da commedie natalizie a film d’animazione e storie d’autore, ecco i film che non puoi perderti durante le festività.

I film al cinema durante le feste di Natale

“Diamanti”

I primo film da non perdere è Diamanti: una storia corale di Ferzan Ozpetek tutta la femminile che ci porta in una sartoria gestita da due sorelle negli anni ’70: tra costumi di scena e la presenza di una costumista che commissiona i costumi per un importante film, la storia gira intorno alle vite delle donne che lavorano e vivono insieme, sviluppando un mosaico di emozioni e conflitti, guidato da interpretazioni straordinarie.

Nel cast, tra gli altri, Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, le due protagoniste, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Milena Mancini, Elena Sofia Ricci, Geppi Cucciari, Mara Venier, Kasia Smutniak e Anna Ferzetti.

“Better Man”

Interessantissimo anche Better Man, il biopic che racconta la vita e la carriera del leggendario cantante Robbie Williams. Tra successi musicali e lotte personali, Better Man offre uno sguardo intimo sull’uomo dietro l’icona pop che ha ottenuto un enorme successo con i Take That.

Un viaggio emozionante tra musica e introspezione con una particolarità in più: il protagonista, infatti, ha le fattezze di una scimmia.

“Conclave”

In Conclave, i cardinali si ritrovano per scegliere il nuovo Papa. Intrighi, segreti e giochi di potere emergono mentre i protagonisti mostrano le diverse visioni che hanno sul ruolo della Chiesa e non solo: un thriller politico-religioso con Ralph Fiennes e Sergio Castellitto che tiene incollati al grande schermo tra tensioni crescenti e rivelazioni inaspettate.

“Mufasa: Il Re Leone”

Se invece amate gli iconici film d’animazione targati Disney, non potete perdere Mufasa: Il Re Leone. Una pellicola live action che ci porta alle origini di uno dei personaggi più amati di sempre con un prequel che racconta la giovinezza di Mufasa. Dalle sue umili origini a leader della savana, il film promette avventura, emozioni e un’animazione mozzafiato. Perfetto per tutta la famiglia.

“Oceania 2”

Rimanendo sempre sui film d’animazione, Oceania 2 è il cartone animato perfetto per passare una bella serata al cinema insieme a tutta la famiglia: il sequel tanto atteso ci riporta nella vita di Vaiana, ormai una leader sicura e determinata, in una nuova avventura tra terre inesplorate e leggende marine. Con canzoni irresistibili e una grafica spettacolare, il film promette di incantare grandi e piccini.

“Io e te dobbiamo parlare”

Se invece preferite le commedie all’italiana, non potete perdere Io e te dobbiamo parlare, il film che vede protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni nei panni di due poliziotti dalla vita tranquilla, improvvisamente travolti da un caso che sconvolge non solo la routine lavorativa, ma anche i loro rapporti personali. Un mix di humor e riflessione perfetto per le feste.

“Cortina Express”

Anche nel 2024 tornano i tanto apprezzati Cinepanettoni: Christian De Sica e Lillo tengono compagnia con Cortina Express: un film in cui le strade di Cortina si popolano di persone molto diverse tra loro.

Da Lucio De Roberti, affascinante viveur intento salvare suo nipote da un matrimonio che si prospetta disastroso, passando per l’ex star della musica Dino Doni, che cerca il riscatto della sua carriera, fino a Patrizia Giordano, una discografica che rischia il fallimento e che si ritrova accanto un marito un po’ ignavo, tutti i personaggi intrecceranno le proprie vite con situazioni esilaranti e festive in un unico obiettivo: ottenere il proprio lieto fine.