Tutti i titoli, gli attori e le attrici in corsa per gli Oscar 2025: ecco cos'è accaduto agli artisti italiani e ai nostri film in corsa

Fonte: IPA Isabella Rossellini

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo (ora italiana) si terrà la notte degli Oscar, attesissima come sempre in tutto il mondo. L’Italia avrà anche stavolta dei titoli cui prestare particolarmente attenzione, per spirito nazionalistico. Quest’oggi, 23 gennaio, spazio alle nomination, che hanno dato il via alla corsa alla statuetta in maniera ufficiale.

Oscar 2025 nomination

Com’è ormai consuetudine, le nomination agli Oscar 2025 sono state svelate in diretta streaming, visibile gratuitamente live e recuperabile on demand. A causa dei terribili incendi che hanno stravolto Los Angeles, la data è stata leggermente spostata, optando per il 23 gennaio. All’interno del Samuel Goldwyn Theater sono stati annunciati tutti i titoli e i protagonisti in corsa per le 97esima edizione degli Oscar.

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov (Anora);

Kieran Culkin (A Real Pain);

Edward Norton (A Complete Unknown);

Guy Pierce (The Brutalista);

Jeremy Strong (The Apprentice).

Migliori costumi

A Complete Unknown;

Conclave;

Gladiator II;

Nosferatu;

Wicked.

Miglior trucco e acconciatura

A different man;

Emilia Perez;

Nosferatu;

The Substance;

Wicked.

Miglior colonna sonora

The Brutalist;

Conclave;

Emilia Perez;

Wicked;

The Wild Robot.

Miglior corto (live action)

A Lien;

Anuja;

I’m not a robot;

The lasta ranger;

The man who could not remain silent.

Miglior corto (animato)

Beautiful men;

In the shadow of the cypress;

Magic candies;

Wander to wonder,

Yuck.

Miglior sceneggiatura non originale

A complete unknown;

Conclave;

Emilia Perez;

Nickel Boys;

Sing Sing.

Miglior sceneggiatura originale

Anora;

The Brutalist;

A real pain;

September 5;

The Substance.

Miglior attrice non protagonista

M0nica Barbaro (A Complete Unknown);

Ariana Grande (Wicked);

Felicity Jones (The Brutalist);

Isabella Rossellini (Conclave);

(Conclave); Zoe Saldana (Emilia Perez).

Miglior canzone originale

El Mal (Emilia Perez);

The Journey (The six triple eight);

Like a bird (Sing Sing);

Mi Camino (Emilia Perez);

Never too late (Elton John: Never too late).

Miglior documentario

Black box diaries;

No other land;

Porcelain war;

Soundtrack to a coup d’etat;

Sugarcane.

Miglior documentario (corto)

Death by numbers;

I am ready, warden;

Incident;

Instruments of a beating heart;

The only girl in the orchestra.

Miglior film internazionale

I’m still here (Brasile);

The girl with the needle (Danimarca);

Emilia Perez (Francia);

The seed of sacred fig (Germania);

Flow (Lettonia).

Miglior film animato

Flow;

Inside out 2;

Memoir of a snail;

Wallace & Gromit: vengeance most fowl;

The wild robot.

Miglior scenografia

The Brutalist;

Conclave;

Dune: part two;

Nosferatu;

Wicked.

Miglior montaggio

Anora;

The Brutalist;

Conclave;

Emilia Perez;

Wicked.

Miglior sonoro

A complete unknown;

Dune: part two;

Emilia Perez;

Wicked;

The wild robot.

Migliori effetti speciali

Alien: Romulus;

Better man;

Dune: part two;

Kingdom of the planet of the apes;

Wicked.

Miglior fotografia

The Brutalist;

Dune: part two;

Emilia Perez;

Maria;

Nosferatu.

Miglior attore protagonista

Adrien Brody (The Brutalist);

Timothée Chalamet (A Complete Unknown);

Colman Domingo (Sing Sing);

Ralph Fiennes (Conclave);

Sebastian Stan (The Apprentice).

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo (Wicked);

Karla Sofia Gascon (Emilia Perez);

Mikey Madison (Anora);

Demi Moore (The Substance);

Fernanda Torres (I’m still here).

Miglior regia

Sean Baker (Anora);

Brady Corbet (The Brutalist);

James Mangold (A Complete Unknown);

Jacques Audiard (Emilia Perez);

Coralie Fargeat (The Substance).

Miglior film

Anora;

The Brutalist;

A Complete Unknown;

Conclave;

Dune: part two;

Emilia Perez;

I’m still here;

Nickel Boys;

The Substance;

Wicked.

Dove vedere gli Oscar 2025

Non è ancora stato rivelato dove sarà possibile vedere gli Oscar 2025. Nel frattempo, chiunque volesse rivedere la diretta degli annunci ufficiali di questa 97esima edizione, ecco di seguito il video.

Tutt’Italia farà il tifo per l’amatissima Isabella Rossellini, candidata per il suo ruolo in Conclave. Delusione cocente per Paola Cortellesi e soprattutto per Luca Guadagnino, ignorato ai Golden Globes e ora anche agli Oscar.