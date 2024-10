Fonte: IPA Queer di Luca Guadagnino

Queer di Luca Guadagnino è uno dei film più attesi del momento. Il regista italiano è ormai famoso in tutto il mondo e celebrato da critica e pubblico. Si ritrova nella fase migliore della sua carriera e, senza dubbio, sta capitalizzando le opportunità che si è guadagnato.

Un’agenda fitta di impegni, da qui ai prossimi anni, dando forma a numerosi progetti. Basti pensare al progetto già assegnato di un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis. Di certo Guadagnino starà pensando al suo Patrick Bateman (non sarebbe da escludere il ruolo della vita per Timothee Chalamet), ma intanto A24 ha diffuso il primo trailer di Queer. Le immagini sono ovunque, così come i commenti entusiasti per Daniel Craig.

Queer, prime foto e trailer

Si è fatto attendere ma alla fine è giunto. Il trailer di Queer è qui ed è tutto ciò che i fan di Luca Guadagnino si aspettavano. Il suo ultimo film è stato presentato lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Una pellicola che giunge dopo Challengers, film con Zendaya e Josh O’Connor che ha ottenuto critiche non sempre esaltanti.

Nelle foto ammiriamo Daniel Craig con al fianco il quasi esordiente Drew Starkey. I due sono al centro di un trailer che anticipa un “film scandalo” che, nell’interpretazione odierna, si traduce in una pellicola che di certo farà parlare di sé, tanto.

Una seconda anteprima è stata concessa anche a Toronto e la stampa si è in parte divisa. Molti gli apprezzamenti, ma non sono mancati pareri più dubbiosi. Tutti colpiti però, senza esclusioni, dall’impostazione estetizzante di Guadagnino. Il suo film rapisce e seduce. Decisamente riuscita l’operazione attuata da Daniel Craig, che prosegue nella delicata operazione di scrollarsi di dosso lo splendido, desiderato e ingombrante peso della figura di James Bond.

Queer, trama e cast

Queer di Luca Guadagnino è l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo di William Seward Burroughs. La pellicola è ambientata a Città del Messico negli anni ’40. La storia raccontata è semi autobiografica e vede al suo centro William Lee.

Questi è un uomo dalla vita complessa, fuggito da New Orleans per non essere arrestato per droga. Un nuovo capitolo si apre per lui, colmo di club e bar popolari da giovani studenti universitari americani espatriati, al fianco altri personaggi ai margini della società, come soldati espatriati.

È proprio di un militare della Marina americana in congedo che finisce per infatuarsi. Il suo nome è Eugene Allerton e, prima ancora che alla sua divisa, è fedele alle droghe di cui fa largo uso. Inizialmente indifferente alle provocazioni di Lee, cede alla fine quel tanto che basta per rendere l’uomo del tutto ossessionato da lui.

Come detto, per il ruolo del protagonista William Lee è stato scelto Daniel Craig. Luca Guadagnino ha poi optato per Drew Starkey come sua controparte in questo racconto. Spazio però anche ai seguenti attori e attrici, che compongono il cast principale: