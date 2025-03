Che tempo che fa, i retroscena dell’incontro tra Daniel Craig-007 e la Regina Elisabetta

Fabio Fazio ha accolto l’ennesimo colosso del cinema a Che tempo che fa: il conduttore ha ospitato in studio Daniel Craig, iconico volto di James Bond, regalando agli spettatori un’intervista densa di dettagli interessanti e piccole chicche su passato e presente di uno degli attori più amati a livello internazionale.

Tra i bellissimi ricordi che Craig ha voluto condividere col pubblico, anche il momento in cui ha potuto condividere il set con la Regina Elisabetta in uno spot esilarante rimasto nella mente di molti.

Daniel Craig racconta l’incontro con la Regina Elisabetta

Pensando a una delle figure cinematografiche che hanno regalato al mondo una visione accattivante e iconica degli agenti di spionaggio, è impossibile non menzionare James Bond.

Bellissimo, intelligente ed elegante, non poteva che essere interpretato, negli anni, da attori che impersonano la stessa attitudine. Lo sa bene Daniel Craig: così magnetico e dal fascino irresistibilmente britannico, ha saputo dar sfoggio del suo carisma diventando dal 2006 il James Bond per eccellenza.

Un personaggio a lui carissimo, che ha avuto un peso enorme nella sua carriera e che gli ha regalato una serie di bellissimi ricordi condivisi anche con figure di uno spicco incredibile e tutt’altro che convenzionali per ciò che riguarda il cinema.

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’attore, tra i passaggi più belli della sua carriera, ha infatti raccontato anche di quella volta in cui ha potuto condividere il set con la Regina Elisabetta.

L’attore, nel corso dell’intervista, ha riguardato con Fazio e con il pubblico il video per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Un momento che lo ha visto protagonista, insieme a Sua Maestà, di un evento inaspettato e iconico, che l’attore ricorda con assoluto entusiasmo: “È stato assolutamente incredibile. Danny Boyle, quando stavamo girando Skyfall, mi disse esattamente quello che voleva fare e io gli ho riso in faccia” ha spiegato nel corso dell’intervista.

Un’idea apparentemente impossibile diventata realtà anche grazie al bellissimo temperamento della Sovrana: “E poi alla fine siamo finiti a Palazzo, abbiamo girato, e lei è stata incredibile, meravigliosa, si è divertita un sacco. Ha fatto un sacco di battute e ha addirittura improvvisato” ha concluso l’attore.

Daniel Craig, da James Bond a “Queer”

James Bond a parte, Daniel Craig appare come un attore pronto a ogni sfida e capace di misurarsi con ruoli difficili e variegati. A dimostrarlo il suo entusiasmo nei confronti di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, regista e sceneggiatore che negli ultimi anni ci ha consegnato perle cinematografiche come Chiamami col tuo nome, pronto a uscire nelle sale italiane il 17 aprile 2025.

Un progetto, per Daniel Craig che figura nel cast nei panni di Lee, stimolante e diverso rispetto ai precedenti: “Interpretare un personaggio così complesso a questo punto della mia carriera è stata una cosa che non riuscivo neanche a immaginare, dopo aver fatto James Bond e questi grandi film. Però volevo tornare a fare i film che avevo fatto nella prima parte della mia carriera, un pochino più complessi da un punto di vista emotivo. (…) Luca è venuto a trovarmi e mi ha presentato il copione. Io volevo assolutamente lavorare con lui, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il fatto che mi abbia presentato proprio questo film, una cosa così personale che lui voleva trasformare in film da molto tempo, per me è stata un’opportunità che non potevo proprio lasciarmi sfuggire”.