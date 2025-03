Fonte: IPA Fabio Fazio

Colpaccio (l’ennesimo) per Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa si riconferma uno dei programmi di punta dalle star dove andare a rilasciare interviste in Italia. In occasione dell’uscita di Queer, l’ultimo film di Luca Guadagnino, Fazio ospiterà nel suo studio, nella puntata di domenica 30 marzo 2025, nientemeno che Daniel Craig. E così il “James Bond” si confesserà in occasione di un’anteprima tv esclusiva.

Daniel Craig ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Di attori amatissimi in tutto il globo ce ne sono tanti, ma il fascino di Daniel Craig è unico al mondo: una carriera invidiabile, costruita in decenni di presenze al cinema e in televisione, senza disdegnare apparizioni in teatro. Craig è atteso nella puntata del 30 marzo di Che Tempo Che Fa per un’anteprima esclusiva: Fabio Fazio si assicura così l’ennesima star internazionale nel suo studio, in onda ormai su Nove, dopo aver “traslocato” da Rai3.

L’occasione? Importante, ovviamente, ovvero l’uscita del nuovo film di Luca Guadagnino, regista e sceneggiatore che negli ultimi anni ci ha consegnato perle cinematografiche come Chiamami col tuo nome. Ora è il turno di Queer, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di William S. Burroughs. Il film è atteso nelle sale italiane dal 17 aprile: c’è molta curiosità intorno all’interpretazione di Craig, che si è voluto misurare con un personaggio di certo non facile da interpretare, ma per cui ha ricevuto il plauso della critica (ed è stato candidato come Miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards. E ora lo attende Fazio nella puntata di domenica per una intervista super esclusiva.

Il ruolo interpretato da Craig, in effetti, non è stato facile: “Non avrei potuto farlo mentre facevo Bond”, aveva dichiarato l’attore. “Sarebbe sembrato reazionario, come se avessi sentito di dover dimostrare le mie capacità”. E sul film: “Queer espone una condizione umana e se riuscissimo a spingere un po’ più di accettazione nel mondo sarebbe un risultato meraviglioso. Vorrei svegliarmi tutte le mattine con ruoli come questo. Sono quelli che ti mettono alla prova, ti spingono ad andare oltre i tuoi limiti. Il mio personaggio è raro nella sua complessità, ha così tanti livelli ed è una sfida, ma penso anche che sia una cosa meravigliosa”.

Che Tempo Che Fa, il successo sul Nove

Che Tempo Che Fa non ha bisogno più di conferme. Da quando è avvenuto il passaggio da Rai a Discovery, non ha perso comunque la sua forza, anzi. Il suo “cuore”, quei meccanismi che ormai il pubblico apprezza da decenni, a cui ci siamo affezionati puntata dopo puntata. Certo, qualche rinnovamento c’è stato, ma l’obiettivo di Fazio è sempre stato lo stesso, ovvero preservare un programma che, di fatto, funziona da solo.

E lo stesso Fazio aveva ringraziato il suo pubblico, per averlo non solo seguito, ma supportato in un percorso non facile. Da quel primo “Buonasera, siamo sempre noi”, per la prima volta in onda sul Nove, di tempo ne è passato. Ma il tempo non ha scalfito la forza di Che Tempo Che Fa, che rimane fedele a se stesso e specchio di attualità e spettacolo.