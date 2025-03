Fonte: IPA Fabio Fazio

L’attesa è quasi finita. La serata del 30 marzo 2025 dedicata a Che tempo che fa è quella che aspettavano da giorni tutti gli appassionati di cinema e delle grandi interviste televisive di Fabio Fazio. Il talk show in onda sul Nove da due stagioni ospita infatti un attore simbolo del cinema del nostro tempo: Daniel Craig. L’artista britannico, noto per aver vestito i panni di James Bond per oltre quindici anni, sarà in studio per presentare il suo ultimo film, Queer, diretto dal nostro Luca Guadagnino.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 30 marzo

Daniel Craig, conosciuto per la sua versatilità e intensità interpretativa, ha ricevuto ampi consensi per il suo ruolo in Queer, adattamento del romanzo di William S. Burroughs. Il film, presentato in anteprima mondiale alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di William Lee, un americano espatriato in Messico negli anni ’50, alle prese con il tormento di un amore impossibile. Un’interpretazione che gli è valsa la candidatura ai Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico e una serie di altri prestigiosi riconoscimenti.

Se c’è un volto che ha saputo incarnare lo 007 più moderno e complesso, è proprio quello di Daniel Craig. Dal suo debutto in Casino Royale del 2006 fino al capitolo finale No Time to Die del 2021, Craig ha rivoluzionato il personaggio di James Bond, rendendolo più umano, vulnerabile e stratificato. Oltre a questa saga, ha conquistato il pubblico con ruoli diversissimi tra loro: da Munich di Steven Spielberg a Millennium – Uomini che odiano le donne, fino al ruolo del detective Benoit Blanc nei successi Cena con delitto – Knives Out e Glass Onion.

Gli altri ospiti

A Che tempo che fa anche Antonio Albanese. Attore, regista e comico amatissimo dal pubblico italiano, presenterà il suo primo romanzo, La strada giovane. Un’opera in cui il talento narrativo dell’attore si mescola con la sua proverbiale ironia per dare vita una storia intensa e appassionante. La puntata del 30 marzo ospiterà anche due giganti della letteratura e della linguistica: Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi. Insieme parleranno del loro nuovo libro Le parole fanno il solletico, un viaggio affascinante nel potere del linguaggio e nell’importanza delle parole nella nostra vita quotidiana.

Come ogni settimana, non mancherà uno dei momenti più attesi dal pubblico: la letterina di Luciana Littizzetto. La comica torinese, appena tornata in video dopo aver superato la pancreatite acuta che l’aveva colpita, metterà in riga politici, vip e protagonisti dell’attualità con battute taglienti e talvolta oggetto di polemica, come quella montata dopo le dichiarazioni rese sulle forze dell’ordine italiane.

Non solo spettacolo e intrattenimento: Che tempo che fa continua a essere un punto di riferimento anche per l’informazione e l’approfondimento. Anche questa domenica ci sarà spazio per il consueto racconto dell’attualità, in cui Fabio Fazio e i suoi ospiti analizzeranno i fatti più rilevanti della settimana. Da non perdere poi l’intervento di Roberto Burioni, che con il suo spazio dedicato alla scienza è solito proporre un contributo fondamentale su temi di grande interesse pubblico. A completare il quadro, ci sarà ancora Michele Serra. E come da tradizione, la serata si concluderà con il Tavolo, il momento più leggero e informale del programma, in cui ospiti fissi e new entry si confronteranno tra aneddoti, battute e racconti divertenti. Un’occasione per vedere i protagonisti della serata in una veste più rilassata, tra risate e complicità.

Quando e dove vedere che tempo che fa

Che tempo che fa va in onda sul NOVE, oppure in diretta streaming su NOVE.tv e discovery+. E se non puoi seguirla in tempo reale, niente paura: potrai rivedere tutti i momenti più significativi della puntata direttamente online. Come di consueto, il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.