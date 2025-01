Ariana Grande festeggia la prima nomination agli Oscar: “Non riesco a smettere di piangere”

Ariana Grande ottiene la sua prima candidatura agli Oscar come attrice non protagonista in "Wicked" e non riesce a trattenere l'emozione

Fonte: IPA Ariana Grande

Le nomination per i Premi Oscar 2025 sono state ufficialmente annunciate destando sorpresa e grandi emozioni: tra le celebrità che hanno potuto gioire della propria candidatura c’è anche Ariana Grande, nominata nella categoria miglior Attrice non protagonista per la sua apparizione in Wicked.

La cantante, nominata per la prima volta agli Oscar, ha condiviso con i fan tutta la sua gioia con un lungo racconto delle sensazioni provate nell’ascoltare l’annuncio.

Ariana Grande, la prima nomination agli Oscar

Da stella del pop ad attrice promettente: Ariana Grande continua la sua avventura nel mondo dello spettacolo spaziando tra grandi hit e ruoli sul grande schermo che convincono critica e pubblico. Una passione, quella per il mondo del cinema, che hanno portato la stellina Disney a pensare di mettere da parte, almeno per un momento, la strada musicale per concentrarsi ancor di più nei ruoli attoriali.

Una scelta che appare vincente, considerando la notizia della sua candidatura come Miglior attrice non protagonista agli Oscar 2025 per il suo ruolo di Glinda, la buona strega del Sud, in Wicked. Un riconoscimento che, se ottenuto, si aggiungerebbe a una lista infinita di premi che raccontano una carriera di grande livello.

Dal canto suo, Ariana appare felicissima e grata già solo per essere tra le candidate: la cantante, che al momento dell’annuncio si trovava a Londra, ha raccontato di non essere stata in grado di trattenere le lacrime di gioia e di aver condiviso la notizia, oltre che con la sua famiglia, con i colleghi di Wicked, pellicola che ha ottenuto ben 10 candidature.

Nel post condiviso sul suo profilo Instagram, tra foto della cantante da bambina e immagini prese dal set di Wicked, Ariana si è poi lasciata andare a un lungo ringraziamento parlando a se stessa da bambina: “Non riesco a smettere di piangere, senza nessuna sorpresa. Sono lusingata e profondamente onorata di essere in una così brillante compagnia e di condividere tutto questo con la piccola Ari che ha studiato Judy Garland cantando Somewhere Over The Rainbow. Sono fiera di te piccola Ari. Grazie ancora dal più profondo del cuore per questo riconoscimento”.

Ethan Slater festeggia la nomina di Ariana Grande

Tra le persone pronte a gioire delle candidature di Wicked e di quella di Ariana Grande c’è anche Ethan Slater: l’attore, che ha condiviso il set della pellicola insieme alla cantate, pare essere molto più di un semplice collega.

Dopo l’annuncio ufficiale delle nomine, Ethan ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la cantante alla finestra tra bellissimi palloncini rosa: un’immagine che fa credere in un intimo festeggiamento tra i due, emozionati del successo del film che li vede protagonisti.

La complicità tra Ethan e Ariana sembra sia nata proprio sul set di Wicked. I due si sono avvicinati dopo il divorzio della cantante da Dalton Gomez: una condizione che Ethan conosce bene, considerando che anche lui è reduce da un divorzio. Ora, non resta che aspettare la notte degli Oscar per scoprire se i due avranno la possibilità di festeggiare anche una vittoria.