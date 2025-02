Oscar 2025, dove vederli, i film nominati e i preferiti dell’edizione (con qualche sorpresa)

Fonte: IPA Demi Moore

C’è grande attesa per la 97ª edizione dei Premi Oscar che si terrà il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre dell’Hollywood & Highland Center. Tante le nomination interessanti, sia per quanto riguarda le pellicole che gli attori e le attrici, e non è detto che non ci sia più di qualche sorpresa last minute. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Oscar 2025: i candidati alla vittoria (anche quelli last minute)

Manca pochissimo ormai alla notte più glamour e importante dell’anno, quella in cui verranno finalmente assegnati i celebri Premi Oscar. Per quanto riguarda le nomination, annunciate lo scorso 23 gennaio dopo un rinvio dovuto agli incendi in California, tra le pellicole favorite troviamo Emilia Pérez di Jacques Audiard con ben 13 candidature, seguito da The Brutalist e Wicked con 10 candidature ciascuno. L’attesa più grande è forse proprio per Emilia Pérez che ha già stabilito un record come film non in lingua inglese con il maggior numero di nomination nella storia degli Oscar mentre la protagonista, Karla Sofía Gascón, è la prima attrice transgender nominata come Miglior Attrice Protagonista.

Tra gli altri film in lizza per conquistare l’ambita statuetta troviamo Anora, Conclave, Dune: Parte 2, A Complete Unknown, The Substance e Io sono ancora qui, tutti in lizza per il titolo di Miglior Film. Secondo le previsioni degli esperti Anora è considerato in pole position per la vittoria come Miglior Film, ma dopo il trionfo ai SAG Awards di Timothee Chalamet e Demi Moore, non è detto che gli Oscar ci riservino delle sorprese dell’ultimo minuto.

Tra le candidature come Miglior Attrice Protagonista troviamo invece Cynthia Erivo per il ruolo di Epheba in Wicked, Karla Sofía Gascón in Emilia Pérez, Mikey Madison per Anora, Demi Moore per il ruolo in The Substance e Fernanda Torres per il film Io sono ancora qui. Favoritissima, a quanto pare, sarebbe proprio Demi Moore: la sua parte in The Substance ha davvero lasciato il segno, così come i suoi look durante i vari red carpet del momento.

Tra gli uomini invece il premio come Miglior Attore Protagonista potrebbe andare ad Adrien Brody per la sua parte in The Brutalist, anche se in lizza con lui ci sono altri nomi importanti come il pluriosannato Timothee Chalamet per il ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown e Ralph Fiennes per la pellicola Conclave. In gara anche Colman Domingo per Sing Sing e Sebastian Stan per The Apprentice. Favoriti anche Kieran Culkin e Zoe Saldana nelle rispettive categorie Miglior Attore e Attrice non protagonista.

Oscar 2025, dove vederli

La cerimonia, presentata per la prima volta da Conan O’Brien, famoso conduttore e autore televisivo nonché comico e attore, verrà trasmessa in diretta su ABC e sarà disponibile anche in streaming su Hulu. In Italia invece si potranno seguire gli Oscar in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Cerimonia Oscar 2025: i conduttori e le esibizioni

Come da tradizione, oltre al presentatore ufficiale Conan O’Brien, agli Oscar 2025 ci saranno i vincitori degli Oscar 2024 e tra loro Emma Stone, vincitrice lo scorso anno del premio come Miglior Attrice Protagonista per Povere Creature! e Cillian Murphy, vincitore della statuetta più prestigiosa per Oppenheimer. Confermate anche star del calibro di Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, ma anche le giovani attrici Selena Gomez (Emilia Perez) e Lily-Rose Depp (Nosferatu) e molte altre, con l’attesa che cresce anche per il red carpet dell’edizione 2025 degli Oscar.

Infine la cerimonia di quest’anno prevede diverse esibizioni musicali come quella di Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagoniste di Wicked, che apriranno lo spettacolo, mentre tra gli ospiti ci saranno Doja Cat, Lisa delle Blackpink e Raye che si esibiranno nel corso della serata.