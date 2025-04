Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Puoi fidarti delle tue amiche?

Fidarsi di qualcuno non è facilissimo. Istintivamente siamo un po’ sospettose, perché la fiducia significa aprirsi all’altro e quindi rendersi vulnerabili. È una condizione che si accorda alle persone che stimiamo, amiamo e con cui ci sentiamo a nostro agio, come i nostri familiari ma anche a quelle amiche che sentiamo più vicine e in sintonia con la nostra sensibilità.

La fiducia può venire meno, ecco perchè

La fiducia è una componente essenziale dell’amicizia: su di essa si basano azioni davvero “salva-vita” come l’ascolto, l’aiuto, la comprensione, la complicità, la presenza, l’intesa. Tutto questo ci indica che il legame che abbiamo con una persona è forte e sincero. Ma per quanto tutti noi esseri umani possiamo essere irreprensibili, gentili e leali, al contempo – per ragioni del tutto personali e non sempre note – siamo anche fragili, deboli, egoisti. E, pur non volendo, possiamo tradire la fiducia del prossimo.

Può succedere anche tra amiche: in un certo contesto o in un determinato periodo ci si sente unite e legatissime, in altri momenti scopriamo che alcune si fanno vive solo se hanno bisogno di qualcosa, altre scompaiono quando avremmo più necessità del loro supporto, altre ancora sembrano competere con noi più che sostenerci.

Una sensazione che disorienta

Se da un lato la lontananza emotiva (più o meno temporanea) da un’amica ci può stare, dall’altro l’improvvisa consapevolezza di non poterci più fidare di lei ci spiazza e ci disorienta. Ha rivelato un nostro segreto? Ha giudicato in modo impietoso e sarcastico le nostre scelte? Ha sparlato di noi con le persone a cui teniamo di più? Ci ha mentito su questioni importanti ma anche su sciocchezze? Sono tanti i motivi per cui la fiducia si può spezzare.

Strappi che si possono ricucire

Prendere atto di non poter più contare su un’amica è sconfortante. Ma è anche vero che nessuna di noi vive solo di buone intenzioni e buone azioni. Però chi sbaglia può chiedere scusa, con sinerità e umiltà. Questo è ciò che fa una vera amica, quando capisce di aver tradito la fiducia dell’altra. E tutto si può ricucire, se c’è l’intenzione di venirsi incontro per ritrovare l’equilibrio di prima.

Ma se questa volontà viene a mancare allora l’amicizia con chi si è rivelata sleale o solo indifferente verso di noi va messa in pausa e riconsiderata nella sua effettiva consistenza: forse si sono persi il rispetto e anche l’affetto che ne erano alla base.

Il test per scoprire il grado di “trust”

E talvolta fa parecchio male capire che l’affettuosa collega tutta sorrisi e “amo” abbia sparlato di noi al capo o che la nostra amica storica ci abbia fatto un incomprensibile voltafaccia: quindi è meglio essere più caute e meno indifese. E tu, puoi davvero fidarti delle tue amiche? Gioca con il test che ti svela quanto esse siano affidabili oppure se sia più saggio, almeno in questo periodo, evitare di dare credito alla loro apparente trasparenza.