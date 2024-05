Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF 7 amiche da avere per essere felici

Intorno all’amicizia tra donne circolano ancora alcuni vetusti luoghi comuni su come esse siano sempre invidiose, gelose, infide, false, pronte a rubarsi il partner-il lavoro-le occasioni buone. Per quanto ci si impegni a negare queste cattive convinzioni con le migliori buone azioni, c’è poco da fare: sotto sotto, il dubbio che la biondina angelica voglia fregarci il posto di lavoro ci sta, come pure il sospetto che la tipa maniaca del fitness stia tentando di sottrarci il nostro uomo che ha appena scoperto le gioie della palestra.

Siamo dalle stessa parte

Che ne dite allora di cominciare a considerarci non rivali una contro l’altra, ma persone dalla stessa parte della barricata? I nostri avversari non siamo noi stesse, ma tutti quei problemi che ci troviamo ad affrontare: le difficoltà quotidiane, il budget mensile, il lavoro, la salute, il futuro dei figli, il mutuo e quelle piccole questioni fastidiose che, messe una sull’altra, diventano un muro invalicabile di complicazioni. Fare rete con le altre donne è il segreto per stare meglio.

È scritto nel DNA

Anche la scienza conferma l’istinto delle donne di stare dalla stessa parte per difendersi e proteggersi: uno studio dell’Università della California e Los Angeles (UCLA) ha scoperto che le donne sono geneticamente predisposte per stringere amicizie e prendersi cura delle persone nei momenti di stress e sconforto, mentre gli uomini sono propensi a reagire con la fuga. Il fenomeno sarebbe dovuto all’ossitocina, ormone potenziato dagli estrogeni nelle donne e ridotto dal testosterone negli uomini. Non ci stupisce.

Le nostre amiche “super”

Come afferma una ricerca del dipartimento di Psicologia sperimentale dell’Università di Oxford “l’amicizia è utile per creare uno scambio, un confronto, e per abbassare i livelli di ansia dovuti alle responsabilità familiari e lavorative”. Niente di nuovo, ma essere confortate dalla scienza fa sempre piacere. Ecco quindi le 7 amiche “speciali” che dovremmo avere tutte, per essere serene.

La “stai tranqui!”

Ovvero l’amica che abbassa la tensione, ci rassicura, depotenzia il nostro nervosismo. Ci aiuta a restare calme e padrone della situazione. Il suo atteggiamento sicuro, lucido e rilassato ci fa calare subito il livello di preoccupazione da imminente fine del mondo e il quoziente di ansia che nemmeno Baby Reindeer. L’amica serafica non si scompone e riesce a semplificare i problemi, senza però banalizzarli. Ci aiuta a inquadrarli con la necessaria obiettività e a vedere più chiaramente la soluzione.

La sua frase mantra: “E che problema c’è?”. Il drink perfetto con lei: un cocktail analcolico a base di frutta.

La sincera (con garbo)

Talvolta siamo abilissime a nascondere a noi stesse la dura verità che dovremmo affrontare. Non sappiamo da quale parte girarci, da dove iniziare, non vediamo quale sia la decisione giusta. A questo punto appare fondamentale l’amica sincera, che con modi gentili e affettuosi ci dice ciò che non vorremmo sentire. E soprattutto ci mostra quella realtà scomoda che ci ostinavamo non vedere: ad esempio, può dirci “Tesoro, basta con i se e i ma, la verità è che non gli piaci abbastanza” (citando un film del 2009 con Jennifer Aniston e Bradley Cooper). Lei sola sa dirci una cosa così tremenda senza farci male. E riesce a darci quella scossa che ci fa ritrovare il nostro equilibrio per vedere la via d’uscita ai nostri pasticci esistenziali.

La sua frase mantra: “Meglio saperlo, no?”. Il drink perfetto con lei: un Cosmopolitan (sì, quello di “Sex And the City”).

La comica

Tutte noi abbiamo bisogno dell’amica che ci fa ridere. Ha sempre la battuta pronta e la sua ironia ha una potente carica sdrammatizzante. Magari è piena di casini anche lei, ma riesce sempre a trovare il lato surreale o grottesco nelle cose. Di solito è una persona super intelligente, acuta, brillante, molto critica su sé stessa: eppure sa raccontare i suoi problemi facendoli apparire scenette da sit-com. Così noi riusciamo anche a ridimensionare i nostri.



La sua frase mantra: “Che situazione ridicola!” seguita da una risata. Il drink perfetto con lei: uno Spritz, allegro e colorato.

L’amica che sa



Lei ha il know how innato e conosce tutti: è l’amica che sa, una presenza indispensabile nella nostra vita. Siamo giù? Lei sa dove portarci per farci ritrovare il sorriso (un bar, un museo, un parco). Abbiamo bisogno di un medico? Lei li conosce tutti, bravi e alla mano, e subito ci passa il contatto. Ci si è rotto il bagno? Ci manda subito il numero di un idraulico che fa la fattura (incredibile!). Ci serve un avvocato? Ce l’ha, sia civile che penale. Dobbiamo montare una libreria? Lei ce la tira su in dieci minuti. L’amica che sa è il nostro faro nel buio, la nostra ancora di salvezza. Conosce un sacco di gente e non esita mai ad aiutarci.

La sua frase mantra: “Ci penso io!”. Il drink perfetto con lei: analcolico con fetta d’arancia e patatine. Niente alcool per una tipa quasi super.

L’amica un po’ mamma

Chi non vorrebbe sempre accanto la sua mamma? Lei c’è, fino a quando ti accorgi che non c’è più. Perché ci siamo trasferite in un’altra città, perché non sta bene o perché ha deciso di raggiungere il suo amato gatto Freddie (lo aveva chiamato così perché era una fan dei Queen) sul Ponte dell’Arcobaleno. L’amica un po’ mamma sa ascoltarci con pazienza , difficilmente giudica, più spesso ci offre ipotesi di soluzioni insieme a fette di una gustosa crostata fatta con le sue mani. L’amica un po’ mamma è anche complice, copre i nostri guai e si farebbe uccidere piuttosto che tradirci. E a volte, diventa l’amica un po’ figlia, ed ha bisogno di conforto, ascolto e silenzi pieni di affetto. Ci sta, no?

La sua frase mantra: “Raccontami tutto!”. Il drink perfetto con lei: un bicchiere di vino genuino come il Lambrusco.

L’amica da sempre

Magari ci sentiamo ogni sei mesi, ma possiamo star certe che lei c’è. È l’amica di sempre, con cui magari siamo cresciute insieme, nello stesso palazzo. Oppure abbiamo frequentato le stesse scuole. Con lei abbiamo condiviso le prime amicizie “con i maschi”, quando ancora giocavamo a calcio “misto” nel cortile della parrocchia. Lei è una parte della nostra storia di vita. Ha condiviso con noi le prime cotte e le prime delusioni, le bugie ai genitori e le sere di follia in giro per la città. Con lei riusciamo a capirci senza parlare, ci basta uno sguardo. E così riesce a calmarci e a farci sorridere.

La sua frase mantra: “Ma ti ricordi quando…”. ll drink perfetto con lei: Coca Cola, come quando avevamo undici anni!

La “mad girl”

L’amica un po’ folle, molto artista, insolita, ribelle, che ha i capelli lilla e sta con un bassista che ha dieci anni meno di lei, è quello che ci vuole per respirare un po’ di sana aria di caos e sregolatezza. Ogni volta che la sentiamo ha un lavoro diverso: receptionist, speaker radiofonica, cassiera part time da Ikea, venditrice dei suoi manufatti artistici ai mercatini di paese. Sempre di corsa, trova però il tempo per noi non appena la chiamiamo. Oppure ci telefona da un posto caotico ad alto tasso di decibel (in mezzo al traffico, da una discoteca) urlando che aveva solo voglia di sentirci. È dolce, affettuosa e indisciplinata: per questo ci compensa e ci diverte.