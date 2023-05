Quanto tempo ci vuole (davvero) per diventare amici con qualcuno?

Fonte: istockphoto Galentine’s Day: giornata tra amiche

Fare amicizia può essere difficile e scoraggiante, sopratutto se vi siete appena trasferiti in una nuova città per l’università. Potreste magari andare d’accordo con i nuovi compagni, ma qual è il prossimo passo?

Si fa presto a dire amici. Uno studio del 2019 che ha rilevato che quasi il 72% delle persone ha cinque o meno buoni amici. Ma quando si tratta di amicizie strette, il numero magico è tre. Chiaramente, è una questione di qualità piuttosto che di quantità, ma come fare a sapere quando un amico è “vero”? E soprattutto, quanto tempo ci vuole per cementare quella relazione? Sfortunatamente, non esiste un manuale per questa cruciale abilità di vita. Ma alcuni studi scientifici possono aiutarci a capire meglio come funziona e quanto tempo impiega il processo di farsi (nuovi) amici.

Quanto tempo ci vuole per fare nuove amicizie

Le ricerche sul tema suggeriscono che l’adulto medio impiega circa 50 ore di tempo insieme per passare da semplice conoscente ad amico occasionale. Tuttavia, possono essere necessarie più di 200 ore prima che tu possa considerare qualcuno un “vero amico”.

È interessante notare che la maggior parte degli studi ha scoperto che mentre il tempo trascorso insieme facendo attività condivise è fondamentale per creare un rapporto, le ore trascorse a lavorare (o studiare) insieme non contano così tanto. In generale, passare più tempo a parlare in contesti lavorativi (o scolastici) non faceva sentire le persone più vicini: mettersi al passo con le loro vite, parlare scherzosamente, avere conversazioni serie e mostrare attenzione e affetto è ciò che fa la differenza Al contrario, le persone che si sono impegnate in chiacchiere su eventi attuali, animali domestici, sport, film o musica tendevano a diventare più distanti nel tempo.

Non è (solo) una questione di tempo

Certo, passare un tot di tempo insieme non è l’unico fattore che forgia un’amicizia. Un’amicizia duratura deve essere costruita sulla consapevolezza di sé, sulla comprensione e sulla compassione. Non solo: ogni tipo di rapporto ha bisogno anche di spazio per la crescita e il cambiamento. Ed è qui che entra in gioco in concetto di manutenzione.

La vita moderna può essere piena di distrazioni e non è raro che anche le migliori amicizie svaniscano. E sebbene ognuno di noi dovrebbe essere “aperto al flusso della vita”, è fondamentale metterci sforzo e impegno per mantenere un’amicizia.

Come mantenere le amicizie

Apprezzate i tuoi amici

Non date i vostri amici per scontati. Prendetevi il tempo per ringraziarli per aver migliorato la vostra vita, nel modo che preferite, ad esempio invitandoli a cena solo per divertirvi insieme.

Offrite tempo e attenzione

Le amicizie devono essere coltivate. Se siete costantemente troppo impegnati per dedicare tempo ai vostri amici, un giorno se ne andranno senza di voi. Assicuratevi di rendere l’amicizia una priorità importante. Ascoltate attivamente i vostri amici e mostrate interesse ed entusiasmo per le loro vite.

Siate compassionevoli

Le persone commettono errori. A volte, un amico può fare qualcosa che non approvate. Ma in quel caso mettetevi nei loro panni: vorreste la condanna o il perdono da coloro che dovrebbero amarvi e prendersi cura di voi?

Non abusate della loro fiducia

Ad esempio, se un amico vi rivela un segreto, tenetelo per voi. Potreste pensare di costruire relazioni con gli altri condividendo pettegolezzi, ma in realtà vi state assicurando che gli altri non si fidino abbastanza di voi da raccontarvi qualcosa. E se la vostra amica scopre che avete abusato della sua fiducia, il vostro rapporto è finito.